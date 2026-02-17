РУС
Представители четырех стран ЕС присоединились к переговорам между Украиной и РФ в Женеве, - СМИ

Европа присоединилась к переговорам Украины, РФ и США в Женеве

Италия, Франция, Германия и Великобритания направили своих представителей на третий раунд переговоров Украины, России и США в Женеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале La Repubblica со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, чиновники четырех стран координируют позиции и поддерживают контакт с делегациями Украины и США.

Ожидается, что в течение дня советники по национальной безопасности европейских государств проведут отдельные консультации. Речь идет об обсуждении гарантий безопасности и дальнейших шагов мирного процесса.

Позиция европейских лидеров

Ранее руководители стран ЕС неоднократно заявляли о необходимости участия Европы в переговорах. Они подчеркивают, что без этого невозможно обеспечить устойчивый мир.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивал: "Без участия Европы в переговорном процессе нет мира". По его словам, европейские государства должны восстановить дипломатические контакты с РФ.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа заслужила место за столом переговоров. Он напомнил о финансовой и военной поддержке Украины.

  • Переговоры в Женеве продолжаются на фоне сложной ситуации с безопасностью. Стороны обсуждают возможные механизмы прекращения боевых действий и гарантии стабильности в регионе.

Все сводится к вопросу территорий

Ранее посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на мирных переговорах между Украиной, США и РФ все сводится к вопросу территорий

Так он прокомментировал слова Марко Рубио, который сказал, что США не знают, серьезно ли россияне настроены на прекращение войны.

"Что ж, ожидайте продуктивных разговоров в Женеве. Но, как отметил госсекретарь, понадобятся усилия обеих сторон, чтобы найти способ договориться о прекращении этой войны.

Эта война должна закончиться. Кровопролитие должно прекратиться, как четко заявил президент Трамп. Но в то же время это очень сложные и запутанные вопросы. Все сводится, как сказал Стив Уиткофф пару недель назад, к одному вопросу - территориям. И это будет самым сложным, самым трудным моментом", - отметил Уитакер.

Посол заверил, что США "продолжат работать над этим".

Что предшествовало?

Група дЕрьмака з цього приводу мабуть приунила.
показать весь комментарий
17.02.2026 18:23 Ответить
Відправили це не означає що їх пустять за поріг.
показать весь комментарий
17.02.2026 18:41 Ответить
Побачим.
показать весь комментарий
17.02.2026 19:06 Ответить
Поляки знову образяться.
показать весь комментарий
17.02.2026 18:36 Ответить
Чергове пусте товкотiння води у ступi
показать весь комментарий
17.02.2026 18:36 Ответить
+ + + +
Чотири ж країни?
показать весь комментарий
17.02.2026 18:42 Ответить
Італія далеко, треба Швеція - Прибалтика або Польша.
показать весь комментарий
17.02.2026 18:56 Ответить
Долучити треба ще аборигенів з Австралії.Все це грає на затягування часу і на страждання українців.Тільки санкційний тиск і зброя для ЗСУ,бажано далекобійна здатні плешивого загнати в кут.Він сам диктував сценарій, як він щура загнав в кут.Це про нього самого.
показать весь комментарий
17.02.2026 19:20 Ответить
 
 