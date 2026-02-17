Представители четырех стран ЕС присоединились к переговорам между Украиной и РФ в Женеве, - СМИ
Италия, Франция, Германия и Великобритания направили своих представителей на третий раунд переговоров Украины, России и США в Женеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале La Repubblica со ссылкой на дипломатические источники.
По информации издания, чиновники четырех стран координируют позиции и поддерживают контакт с делегациями Украины и США.
Ожидается, что в течение дня советники по национальной безопасности европейских государств проведут отдельные консультации. Речь идет об обсуждении гарантий безопасности и дальнейших шагов мирного процесса.
Позиция европейских лидеров
Ранее руководители стран ЕС неоднократно заявляли о необходимости участия Европы в переговорах. Они подчеркивают, что без этого невозможно обеспечить устойчивый мир.
Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивал: "Без участия Европы в переговорном процессе нет мира". По его словам, европейские государства должны восстановить дипломатические контакты с РФ.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа заслужила место за столом переговоров. Он напомнил о финансовой и военной поддержке Украины.
- Переговоры в Женеве продолжаются на фоне сложной ситуации с безопасностью. Стороны обсуждают возможные механизмы прекращения боевых действий и гарантии стабильности в регионе.
Все сводится к вопросу территорий
Ранее посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на мирных переговорах между Украиной, США и РФ все сводится к вопросу территорий.
Так он прокомментировал слова Марко Рубио, который сказал, что США не знают, серьезно ли россияне настроены на прекращение войны.
"Что ж, ожидайте продуктивных разговоров в Женеве. Но, как отметил госсекретарь, понадобятся усилия обеих сторон, чтобы найти способ договориться о прекращении этой войны.
Эта война должна закончиться. Кровопролитие должно прекратиться, как четко заявил президент Трамп. Но в то же время это очень сложные и запутанные вопросы. Все сводится, как сказал Стив Уиткофф пару недель назад, к одному вопросу - территориям. И это будет самым сложным, самым трудным моментом", - отметил Уитакер.
Посол заверил, что США "продолжат работать над этим".
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
-
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля в Женеве стартовал очередной раунд трехсторонних переговоров.
