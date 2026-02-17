УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6855 відвідувачів онлайн
Новини Зеленський про Трампа Відносини Зеленського та Трампа
6 860 87

Це несправедливо, що Трамп закликає Україну, а не РФ, йти на поступки заради миру, - Зеленський

Трамп та Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що "несправедливо", що президент США Дональд Трамп продовжує публічно закликати Україну, а не Росію, йти на поступки заради мирної угоди.

Про це голова української держави сказав в інтерв'ю Axios, передає Цензор.НЕТ.

Про Трампа

Зеленський стверджує, що, хоча Трампу може бути легше тиснути на Україну, ніж на набагато більшу Росію, спосіб створити тривалий мир не полягає в тому, щоб "дати перемогу" російському диктатору Володимиру Путіну.

"Я сподіваюся, що це лише його тактика, а не остаточне рішення", - сказав президент України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський в інтерв’ю The Guardian заявив, що не боїться Трампа і має з ним нормальні, ділові відносини.

Зеленський також подякував Трампу за його миротворчі зусилля і сказав, що його розмови з переговірниками лідера США Кушнером і Віткоффом не передбачають такого тиску, який Трамп застосовує публічно.

"Ми поважаємо один одного", - сказав він, додавши, що він "не така людина", яка легко піддається тиску.

  • Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Україні варто якнайшвидше взяти участь у переговорах у Женеві за участю представників його адміністрації Віткоффа та Кушнера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тільки США можуть змусити Україну та Росію вести переговори про припинення війни, - Рубіо

Що передувало?

  • У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
  • 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
  • 17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США. Від Росії знову поїде Мединський.
  • 17 лютого завершився перший день тристоронніх переговорів у Женеві.

Автор: 

Зеленський Володимир (27839) перемовини (3783) Трамп Дональд (8874)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Ну так Тромб давить на того хто м'який. На Х'уйла Тромб не може надавити бо той не продавлюється. А хто перший начав крутити пластінку що потрібні переговори заради ''миру''? Тобто Х'уйло і Тромб як дикі вовки почули що жертва вже скавчить і благає змилуватись. Тому вовки стали ще активніші. Бо українські і європейські лідери тупіші тварин. Даже дикі тварини будучи в безвихідній ситуації показують хижаку зуби і що готові битися до кінця і часто хижаки вирішують що воно того не варте. Україна ж робить навпаки, замість показувати що готова битися і вимагати зброї, просить міру, переговорів і компромісів. Х'уйло аплодує вам стоячи. Бо Х'уйло вже не знає як далі мотивувати рашистів продовжувати воювати. Тому по раша-ТВ щодня крутять новини про переговори і що Україна от-от вже готова капітулювати.
показати весь коментар
17.02.2026 22:30 Відповісти
+13
Та ви ж обоє на гачку мацкви - один підвонює Анкоріджем а другий мафіозними збагачуваннями - 6 кращих менеджерів +Деркач з Галущенко
показати весь коментар
17.02.2026 22:20 Відповісти
+12
Головне шоб Трамп не наказав здати накрадене .
показати весь коментар
17.02.2026 22:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що там 2-а крила на перемовинах? ти на якій стороні?
показати весь коментар
17.02.2026 22:16 Відповісти
Відповідь «про 2крила»!!
Россия не сдвинулась со своих требований: разбор ситуации ОТ INFINITY Источник: https://www.ponomaroleg.com/rossyya-ne-sdvynulas-so-svoykh-trebovanyy-razbor-sytuatsyy/
показати весь коментар
17.02.2026 22:23 Відповісти
Там, якщо точніше за текстом з The Economist - ГРУПА проти КРИЛА .
показати весь коментар
17.02.2026 22:50 Відповісти
рижий підор рулить світом
показати весь коментар
18.02.2026 09:35 Відповісти
То шо ти йому - хоче з кацапів мати зиск
показати весь коментар
17.02.2026 22:16 Відповісти
Інфантилізм на марші...ображається як дитина..наче б то він не знає, що закликають до поступок слабшу сторону. Не буде з нього Маннергейма.
показати весь коментар
17.02.2026 22:19 Відповісти
Не звинувачуй вава трумпа, твої ідеали і його схожі
показати весь коментар
17.02.2026 22:19 Відповісти
Та ви ж обоє на гачку мацкви - один підвонює Анкоріджем а другий мафіозними збагачуваннями - 6 кращих менеджерів +Деркач з Галущенко
показати весь коментар
17.02.2026 22:20 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2026 22:30 Відповісти
https://zn.ua/ukr/POLITICS/lojalnist-ponad-kompetentnist-oleh-shamshur-pro-te-jak-tramp-buduje-prezidentsku-imperiju.html https://zn.ua/ukr/POLITICS/lojalnist-ponad-kompetentnist-oleh-shamshur-pro-te-jak-tramp-buduje-prezidentsku-ЛОЯЛЬНІСТЬ ПОНАД КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ОЛЕГ ШАМШУР ПРО ТЕ, ЯК ТРАМП БУДУЄ «ПРЕЗИДЕНТСЬКУ ІМПЕРІЮ»

ЧИМ НАШЕ ЗЕЛЕНЕ ГІВНО КРАЩЕ - ( я не про масштаби -ні особистостей , ні країн ) - я про сутність отриманих результатів роботи хйла ...
показати весь коментар
17.02.2026 22:39 Відповісти
Мабуть якби ми мали ЯЗ і окупували частину кацапії (і продовжували просуватися), то він би їх закликав?
показати весь коментар
17.02.2026 22:20 Відповісти
12 років війни
показати весь коментар
17.02.2026 22:47 Відповісти
Це тобі портновське ДБР розповіло?
показати весь коментар
18.02.2026 10:45 Відповісти
він був зайнятий - насаджував тебе на бутилку
показати весь коментар
18.02.2026 11:05 Відповісти
І збагатився у 80 разів,вбив брата бо " барига", а ще " жму руку обіймаю" ,здав Крим і тд.😅😅😅😅. Де вас дегенератів вирощюють?
показати весь коментар
18.02.2026 11:47 Відповісти
ну ти і клоун, подивись канал "Radiation Hazard" щоб мати поняття що таке атомна бомба. Нація що вибирає президентом під час війни московського клоуна, а раніще зека з трьома ходками, а ще раніше ідеолога кпсс не буде мати атомної зброї. Зараз щоб створити атомку потрібно років 100 прожити як Іран, світ не допустить цього. Але розслабся 73 ненормальних ще приведуть до влади різних притул залужних стерннків і єрмакозела повторно...
показати весь коментар
17.02.2026 23:59 Відповісти
гарна спроба вмимазати Залужного зєльоним гівном, але не взлетить
показати весь коментар
18.02.2026 10:57 Відповісти
А що його мазати? Твій Залужний сів жопою в калюжу і став Калюжний за просратий "Найпотужнійший" наступ 23 року на ескадронах "незламних" Абрамсіа та Леопардів. А просрав бо тупо дав команду йти на міни і лінію Суровікіна яку "тупі" кацапи спокійно збудували під час рекламної кампанії того "величного" наступу. Буданов от тільки обідився, каву в Ялті не посьорбав
показати весь коментар
18.02.2026 12:07 Відповісти
його фоточки з ківаловим, фальсифікація ВЛК і десертації, геройчий і обнімашки з єрмакозелом часом не гамно чи це другоє, ще недавно такі як ти зеленського отак захищали
показати весь коментар
18.02.2026 14:58 Відповісти
>Зараз щоб створити атомку потрібно років 100 прожити як Іран

абсолютна маячня, Україна може створити ядерну зброю імплозивного типу десь за рік інтенсивної роботи
показати весь коментар
18.02.2026 12:12 Відповісти
звідки ви балбіси лізете, ти хочби уявляєш що таке збагачення урану і що таке центрифуги що це роблять, а їх потрібно тисячі, а ще потрібен плутоній і технології як оці вибухові лінзи, а знаєш яка різниця між атомною бомбою і термоядерною, а от кім чен ін знає. Отуяви що єрмак виходить і розказує ми робмо атомку або інформація виходить назовні що Україна купує обладнання і будує заводи для збагачення урану. В цей же день ми в ізоляції з пачкою санкцій, гривна по 10 000+ за долар, ізоляція отак як в Ірані, до нас час від часу будуть літати ракети по заводах де розробляється атомна зброя причому зі всіх сторін. Чи готова нація яка вибирає єрмакозела з його сінйор голодомор і німецькою проституткою до цього. Смішне питання правда ж, ні не готова. Атомну зброю мають нації що турбуються про своє майбутнє, а не януковичі і єрмакозели різні з їхніми 73% ненормальних
показати весь коментар
18.02.2026 15:08 Відповісти
о, ще один "балбіс", який чомусь вважає, що окрім нього ніхто нічого не знає про ядерну фізику та ядерні технології

>ти хочби уявляєш що таке збагачення урану

так, і навіть знаю, що є більш економічно вигідні схеми, ніж допотопні центрифуги
до речі, збагачення урану нам в будь-якому випадку необхідно, щоб ми почали виробляти для себе ядерне паливо, бо зараз ми як африканці тупо продаємо уран більш розумним країнам.

>а їх потрібно тисячі

о боже, центрифуги ж неможливо виробити в такій кількості!!!111111

>а ще потрібен плутоній

або плутоній, або збагачений до HEU уран. Українська ядерна програма може використовувати реакторний плутоній, його значно легше отримати, ніж HEU.

>і технології як оці вибухові лінзи,

ця технологія в публічному доступі

>а знаєш яка різниця між атомною бомбою і термоядерною,

знаю, тому і пишу про ядерну зброю.

>В цей же день ми в ізоляції з пачкою санкцій

Європа не буде їх вводити, а на санкції сша якось начхати, ми нічого їм не продаємо, і нічого у них не купуємо.

>до нас час від часу будуть літати ракети по заводах де розробляється атомна зброя причому зі всіх сторін.

маячня, ядерні об'єкти ірану ніхто не обстрілює, щоб не було забруднення радіоактивними ізотопами. Чому будуть ризикувати ядерним забрудненням європи?
показати весь коментар
18.02.2026 15:18 Відповісти
схоже в тебе буйна стадія, розкажи ще про "покращення вашого життя вже сьогодні" і "кінець епох бідності"
показати весь коментар
18.02.2026 15:23 Відповісти
0 аргументів, лише ad hominem => ти злився.

воно і не дивно, малограмотні швидко зливаються в розмовах про українську ядерну зброю.
показати весь коментар
18.02.2026 15:26 Відповісти
і ти настільки "шариш" в ядерних технологіях, що не згадав про дійсно складну річ - нейтронний іниціалізатор, який доведеться робити з берилію та полонію-210, бо у нас немає заводів для "виробництва" важкої води та немає заводів з сепарації ізотопів літію.
показати весь коментар
18.02.2026 15:25 Відповісти
ну допустимо ми витягуємо атомку і що далі, ну от що далі - московія має такого добра тисячі штук і це не брудна бомба, а термоядерні ********** на ракетах готові до використання. Не строчи дурні за розумного зайдеш
показати весь коментар
18.02.2026 15:13 Відповісти
>ну допустимо ми витягуємо атомку і що далі, ну от що далі

а далі повністю змінюється схема цієї війни: русня більше не може розраховувати на перемогу, бо її перемога призведе до ядерних ударів по москві та інших містах, що розвалить рашку.
показати весь коментар
18.02.2026 15:19 Відповісти
зможе, бо схема твоя годиться для психолога і діагнозу. Пізно вже, просрали все, нема ні атомки ні засобів доставки, а в московії є і багато
показати весь коментар
18.02.2026 15:55 Відповісти
>Пізно вже, просрали все, нема ні атомки ні засобів доставки, а в московії є і багато

дивно, чому ти ще не втопився з таким настроєм
показати весь коментар
18.02.2026 16:04 Відповісти
це називається реальність, вже всі крилаті ракети х-555 які кучма віддав в нас, тепер ще можуть тактичні атомні заряди повернутись, ой а ти так не мислиш все рожеве, а життя прекрасне
показати весь коментар
18.02.2026 17:42 Відповісти
у нас є дрони і крилаті ракети, цього достатньо
показати весь коментар
18.02.2026 17:51 Відповісти
...якщо крим відбити, то пу в момент здується...
показати весь коментар
18.02.2026 11:56 Відповісти
Россия не сдвинулась со своих требований: разбор ситуации ОТ INFINITY Источник: https://www.ponomaroleg.com/rossyya-ne-sdvynulas-so-svoykh-trebovanyy-razbor-sytuatsyy/
показати весь коментар
17.02.2026 22:22 Відповісти
Головне шоб Трамп не наказав здати накрадене .
показати весь коментар
17.02.2026 22:22 Відповісти
дебіл, звичайно що примушувати будуть без'ядерну країну

якби ти, шмат лайна, створив ядерку, все пішло би інакше
показати весь коментар
17.02.2026 22:24 Відповісти
Таких як ви називають ідіот.Йдіть прийміть пігулки,,створуни ядерки блд.
показати весь коментар
18.02.2026 11:49 Відповісти
на відміну від тебе, я знаю що таке яз і як її можна створити, тому я пишу по ділу, а ти лише кукарікаєш
показати весь коментар
18.02.2026 12:11 Відповісти
А що криворотий нарцис знає про справедливість? Він, як і його друг-товариш Путлер, визнає тільки право сили...
показати весь коментар
17.02.2026 22:25 Відповісти
І який це клоун і профан в політиці довів до такого стану?
показати весь коментар
17.02.2026 22:28 Відповісти
Трамп-посередник у вирішенні проблеми,а зеля видає,ніби це наш народ обрав Трампа в 47%,а не його.
Якщо не готовий брати на себе відповідальність, має йти, щоби руїна не охопила всю країну.
показати весь коментар
17.02.2026 22:28 Відповісти
умєрка після підпису "тут і тут" може одразу їхати в США - іначе буде каштан в Києві...
показати весь коментар
17.02.2026 22:28 Відповісти
Та відчепіться ви від київських каштанів! Ви їх саджали? Стовпів металевих повно вздовж Хрещатика!
показати весь коментар
18.02.2026 11:03 Відповісти
Ну так Тромб давить на того хто м'який. На Х'уйла Тромб не може надавити бо той не продавлюється. А хто перший начав крутити пластінку що потрібні переговори заради ''миру''? Тобто Х'уйло і Тромб як дикі вовки почули що жертва вже скавчить і благає змилуватись. Тому вовки стали ще активніші. Бо українські і європейські лідери тупіші тварин. Даже дикі тварини будучи в безвихідній ситуації показують хижаку зуби і що готові битися до кінця і часто хижаки вирішують що воно того не варте. Україна ж робить навпаки, замість показувати що готова битися і вимагати зброї, просить міру, переговорів і компромісів. Х'уйло аплодує вам стоячи. Бо Х'уйло вже не знає як далі мотивувати рашистів продовжувати воювати. Тому по раша-ТВ щодня крутять новини про переговори і що Україна от-от вже готова капітулювати.
показати весь коментар
17.02.2026 22:30 Відповісти
Боґя! Трам никакое оружие Украине не передает! Как и старлинки! Все єто США ПРОДАЕТ по неслабой цене! А доля разведданньіх от США снизилась до 20% от общего обьема. Так что не порви сраку от пропагандонской натуги, траподрочер
показати весь коментар
18.02.2026 11:00 Відповісти
Боря, мені Гугл відмовив перекладати твою маячню...
показати весь коментар
18.02.2026 11:09 Відповісти
...ага... тому іранськи шахеди, корейські ракети ін.зброя і солдати...погрози ЯЗ, вимагання заборон біти по раши зах.збооєю, обмеження номенклатури і обсягів поставок зах.зброї..
якщо б цього всього не було, то пу вже давно був би за паребриком
показати весь коментар
18.02.2026 11:52 Відповісти
Одна каша в голове и если бы да кабы...
показати весь коментар
18.02.2026 12:25 Відповісти
Вова, не буди рыжего долбо*ба 😁
показати весь коментар
17.02.2026 22:34 Відповісти
Це тільки фрази для піару. Якби не Оман то можна було би не йти на поступки.
показати весь коментар
17.02.2026 22:37 Відповісти
А ви хоч раз чули про вимоги Зельоної влади до Кацапії? Їх нема! Є основа -"Стамбульські домовленості", і пошуки варіантів, як це тепер подати лохторату.
показати весь коментар
17.02.2026 22:47 Відповісти
Трамп ніколи не нагне орду , бо сам в такій же позі перед нею .
показати весь коментар
17.02.2026 22:50 Відповісти
Він добре знає,що сказала Вайдель в німецькому бундестазі: сказала все,що інші політики говорять на кухні.Овацій вже не буде.
показати весь коментар
17.02.2026 23:15 Відповісти
Просуваєш кацапську ******* Вайдель?
показати весь коментар
18.02.2026 11:01 Відповісти
Критика дій зе-то не кацапська дія.
Або,краще один раз послухати,аніж сто разів пояснювати: це щось,як В.Спартц.
В наших змі перекручують її слова, між іншим,як і слова Трампа.
показати весь коментар
18.02.2026 11:28 Відповісти
С Трампом нужно уметь работать,кто не в состоянии это делать должен сложить полномочия и не мучить себя и страну
показати весь коментар
17.02.2026 23:22 Відповісти
с Трампом должны "работать" САНИТАРЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
18.02.2026 00:00 Відповісти
Психіатри, у лікарнях, теж "работают" з пацієнтами... Правда, рідко можна бачить позитивний результат... Навіть тимчасовий...
показати весь коментар
18.02.2026 04:10 Відповісти
Ваши примитивные оправдашки вышедшие из примитивного сознания краснопузого комуняки меня не интересуют.
показати весь коментар
18.02.2026 09:39 Відповісти
Чуєш, "свіжозаряджений"! Якщо ти пишеш, що "примитивные оправдашки вышедшие из примитивного сознания краснопузого комуняки меня не интересуют..." - то чого ти використовуєш мій коментар, стосовно лікарів- психіатрів, для Трампа, щоб "викрутиться", коли тобі "хвіст прищемили"? .
показати весь коментар
18.02.2026 09:59 Відповісти
Войди в сознание капээсэсник,сходи на красмайдан в мавзолей и нюхни там трупную вонь своего вождя,может поможет.
показати весь коментар
18.02.2026 11:13 Відповісти
.... Вентилятор поміняй ... Бо лайно погано кидає...
показати весь коментар
18.02.2026 11:14 Відповісти
Советы вонючего комуняки меня не интересуют.
показати весь коментар
18.02.2026 11:21 Відповісти
.... Так чого ж ти їх використовуєш? Свого розуму не вистачає?!!!
показати весь коментар
18.02.2026 11:49 Відповісти
Одна строчка - два вопросительных знака,три восклицательных и рожица,неуверенный в своих способностях иметь интересные мысли комуняка показывает свои примитивные эмоции.
показати весь коментар
18.02.2026 13:55 Відповісти
Я ж кажу, москаляко - моїми порадами користуєшся... Береш ідеї з моїх коментарів, вентилятор включаєш потужно - гімно летить безперервно...
показати весь коментар
18.02.2026 14:06 Відповісти
Сто процентів.Та які з еснистів можуть бути дипломати,якщо навіть їх кумир їздить на міжнародні зустрічі в одязі гопника.
показати весь коментар
18.02.2026 11:35 Відповісти
Не справедливо. И что?
показати весь коментар
17.02.2026 23:27 Відповісти
Зеленський,посилай на куй цю руду потвору! На плівках Епштейна там йому місце,разом з такою ж потворною Маланкою. Гнида і ще раз гнида,сексуальний збоченець,старий пердун йде вслід за русскім воєнним корабльом!
показати весь коментар
17.02.2026 23:40 Відповісти
Трамп хочет нагнуть Украину к капитуляции на условиях рф, а за
это получить свой "куртаж". Украина для него ничего не стоит.
Это не политик.
показати весь коментар
18.02.2026 00:10 Відповісти
- Пане Президенте! А чому Ви вимагаєте поступок, на переговорах, від України, а не від Росії?
- А росіяни не хочуть...
показати весь коментар
18.02.2026 04:08 Відповісти
Це однаково, якби в 1939 році, коли на Польщу напали Гітлер та Сталін,закликали Польщу заради миру піти на поступки
показати весь коментар
18.02.2026 04:30 Відповісти
Не одно, бо польську армію розбили майже миттєво і не було можливостей якось зберегти країну полякам.
Тут вперлося,віддати решта Донбасу,чи ні,заради закінчення війни в країні і допомагають вистояти всі країни Заходу.
показати весь коментар
18.02.2026 14:50 Відповісти
Треба вже відкрито говорити що позиція трампа є аморальною, що його дії ведуть до нової війни.
показати весь коментар
18.02.2026 09:14 Відповісти
Зе вжив дуже дипломатичне "несправедливо" , а мало буди- ПІДЛО ,а того ,кого стосується, ПАДЛО!
показати весь коментар
18.02.2026 09:23 Відповісти
А цей світ взагалі несправедливий...
показати весь коментар
18.02.2026 10:30 Відповісти
Патужнасть зламалась.
показати весь коментар
18.02.2026 11:18 Відповісти
Тю...А Вава йому копалини Українські подарував,а рудий дід бач який невдячний.

....а може Вава все таки лох?
показати весь коментар
18.02.2026 11:38 Відповісти
тр дійсно може примусити продовжувати безкінечно виставу про перемовини, але примусити Україну здати свої позиції тр не вдастся!
Слава Україні!
Героям слава!
показати весь коментар
18.02.2026 11:43 Відповісти
 
 