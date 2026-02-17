Це несправедливо, що Трамп закликає Україну, а не РФ, йти на поступки заради миру, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що "несправедливо", що президент США Дональд Трамп продовжує публічно закликати Україну, а не Росію, йти на поступки заради мирної угоди.

Про це голова української держави сказав в інтерв'ю Axios, передає Цензор.НЕТ.

Про Трампа

Зеленський стверджує, що, хоча Трампу може бути легше тиснути на Україну, ніж на набагато більшу Росію, спосіб створити тривалий мир не полягає в тому, щоб "дати перемогу" російському диктатору Володимиру Путіну.

"Я сподіваюся, що це лише його тактика, а не остаточне рішення", - сказав президент України.

Зеленський також подякував Трампу за його миротворчі зусилля і сказав, що його розмови з переговірниками лідера США Кушнером і Віткоффом не передбачають такого тиску, який Трамп застосовує публічно.

"Ми поважаємо один одного", - сказав він, додавши, що він "не така людина", яка легко піддається тиску.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Україні варто якнайшвидше взяти участь у переговорах у Женеві за участю представників його адміністрації Віткоффа та Кушнера.

Що передувало?