Это несправедливо, что Трамп призывает Украину, а не РФ, идти на уступки ради мира, - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что "несправедливо", что президент США Дональд Трамп продолжает публично призывать Украину, а не Россию, идти на уступки ради мирного соглашения.

Об этом глава украинского государства сказал в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ.

О Трампе

Зеленский утверждает, что, хотя Трампу может быть легче давить на Украину, чем на гораздо большую Россию, способ создать длительный мир не заключается в том, чтобы "дать победу" российскому диктатору Владимиру Путину.

"Я надеюсь, что это только его тактика, а не окончательное решение", - сказал президент Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский в интервью The Guardian заявил, что не боится Трампа и имеет с ним нормальные, деловые отношения.

Зеленский также поблагодарил Трампа за его миротворческие усилия и сказал, что его разговоры с переговорщиками лидера США Кушнером и Уиткоффом не предусматривают такого давления, которое Трамп применяет публично.

"Мы уважаем друг друга", - сказал он, добавив, что он "не такой человек", который легко поддается давлению.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует как можно скорее принять участие в переговорах в Женеве с участием представителей его администрации Уиткоффа и Кушнера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только США могут заставить Украину и Россию вести переговоры о прекращении войны, - Рубио

Что предшествовало?