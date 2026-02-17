Это несправедливо, что Трамп призывает Украину, а не РФ, идти на уступки ради мира, - Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что "несправедливо", что президент США Дональд Трамп продолжает публично призывать Украину, а не Россию, идти на уступки ради мирного соглашения.
Об этом глава украинского государства сказал в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ.
О Трампе
Зеленский утверждает, что, хотя Трампу может быть легче давить на Украину, чем на гораздо большую Россию, способ создать длительный мир не заключается в том, чтобы "дать победу" российскому диктатору Владимиру Путину.
"Я надеюсь, что это только его тактика, а не окончательное решение", - сказал президент Украины.
Зеленский также поблагодарил Трампа за его миротворческие усилия и сказал, что его разговоры с переговорщиками лидера США Кушнером и Уиткоффом не предусматривают такого давления, которое Трамп применяет публично.
"Мы уважаем друг друга", - сказал он, добавив, что он "не такой человек", который легко поддается давлению.
- Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует как можно скорее принять участие в переговорах в Женеве с участием представителей его администрации Уиткоффа и Кушнера.
Что предшествовало?
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США. От России снова поедет Мединский.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
