1 686 24

Это несправедливо, что Трамп призывает Украину, а не РФ, идти на уступки ради мира, - Зеленский

Трамп и Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что "несправедливо", что президент США Дональд Трамп продолжает публично призывать Украину, а не Россию, идти на уступки ради мирного соглашения.

Об этом глава украинского государства сказал в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ.

О Трампе

Зеленский утверждает, что, хотя Трампу может быть легче давить на Украину, чем на гораздо большую Россию, способ создать длительный мир не заключается в том, чтобы "дать победу" российскому диктатору Владимиру Путину.

"Я надеюсь, что это только его тактика, а не окончательное решение", - сказал президент Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский в интервью The Guardian заявил, что не боится Трампа и имеет с ним нормальные, деловые отношения.

Зеленский также поблагодарил Трампа за его миротворческие усилия и сказал, что его разговоры с переговорщиками лидера США Кушнером и Уиткоффом не предусматривают такого давления, которое Трамп применяет публично.

"Мы уважаем друг друга", - сказал он, добавив, что он "не такой человек", который легко поддается давлению.

  • Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует как можно скорее принять участие в переговорах в Женеве с участием представителей его администрации Уиткоффа и Кушнера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только США могут заставить Украину и Россию вести переговоры о прекращении войны, - Рубио

Что предшествовало?

  • В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
  • 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
  • 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США. От России снова поедет Мединский.
  • 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.

Автор: 

Зеленский Владимир (10495) переговоры (1251) Трамп Дональд (4579)
Топ комментарии
+8
Ну так Тромб давить на того хто м'який. На Х'уйла Тромб не може надавити бо той не продавлюється. А хто перший начав крутити пластінку що потрібні переговори заради ''миру''? Тобто Х'уйло і Тромб як дикі вовки почули що жертва вже скавчить і благає змилуватись. Тому вовки стали ще активніші. Бо українські і європейські лідери тупіші тварин. Даже дикі тварини будучи в безвихідній ситуації показують хижаку зуби і що готові битися до кінця і часто хижаки вирішують що воно того не варте. Україна ж робить навпаки, замість показувати що готова битися і вимагати зброї, просить міру, переговорів і компромісів. Х'уйло аплодує вам стоячи. Бо Х'уйло вже не знає як далі мотивувати рашистів продовжувати воювати. Тому по раша-ТВ щодня крутять новини про переговори і що Україна от-от вже готова капітулювати.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:30 Ответить
+6
Україна мала потенціал за 3 роки війни відноаити ядерну зброю . премовини мали б зараз іньший формат. але неможливо виграти війну коли армією керують зрадники
показать весь комментарий
17.02.2026 22:30 Ответить
+4
Та ви ж обоє на гачку мацкви - один підвонює Анкоріджем а другий мафіозними збагачуваннями - 6 кращих менеджерів +Деркач з Галущенко
показать весь комментарий
17.02.2026 22:20 Ответить
А що там 2-а крила на перемовинах? ти на якій стороні?
показать весь комментарий
17.02.2026 22:16 Ответить
Відповідь «про 2крила»!!
Россия не сдвинулась со своих требований: разбор ситуации ОТ INFINITY Источник: https://www.ponomaroleg.com/rossyya-ne-sdvynulas-so-svoykh-trebovanyy-razbor-sytuatsyy/
показать весь комментарий
17.02.2026 22:23 Ответить
Там, якщо точніше за текстом з The Economist - ГРУПА проти КРИЛА .
показать весь комментарий
17.02.2026 22:50 Ответить
То шо ти йому - хоче з кацапів мати зиск
показать весь комментарий
17.02.2026 22:16 Ответить
Інфантилізм на марші...ображається як дитина..наче б то він не знає, що закликають до поступок слабшу сторону. Не буде з нього Маннергейма.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:19 Ответить
Не звинувачуй вава трумпа, твої ідеали і його схожі
показать весь комментарий
17.02.2026 22:19 Ответить
Та ви ж обоє на гачку мацкви - один підвонює Анкоріджем а другий мафіозними збагачуваннями - 6 кращих менеджерів +Деркач з Галущенко
показать весь комментарий
17.02.2026 22:20 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2026 22:30 Ответить
https://zn.ua/ukr/POLITICS/lojalnist-ponad-kompetentnist-oleh-shamshur-pro-te-jak-tramp-buduje-prezidentsku-imperiju.html https://zn.ua/ukr/POLITICS/lojalnist-ponad-kompetentnist-oleh-shamshur-pro-te-jak-tramp-buduje-prezidentsku-ЛОЯЛЬНІСТЬ ПОНАД КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ОЛЕГ ШАМШУР ПРО ТЕ, ЯК ТРАМП БУДУЄ «ПРЕЗИДЕНТСЬКУ ІМПЕРІЮ»

ЧИМ НАШЕ ЗЕЛЕНЕ ГІВНО КРАЩЕ - ( я не про масштаби -ні особистостей , ні країн ) - я про сутність отриманих результатів роботи хйла ...
показать весь комментарий
17.02.2026 22:39 Ответить
Мабуть якби ми мали ЯЗ і окупували частину кацапії (і продовжували просуватися), то він би їх закликав?
показать весь комментарий
17.02.2026 22:20 Ответить
Україна мала потенціал за 3 роки війни відноаити ядерну зброю . премовини мали б зараз іньший формат. але неможливо виграти війну коли армією керують зрадники
показать весь комментарий
17.02.2026 22:30 Ответить
12 років війни
показать весь комментарий
17.02.2026 22:47 Ответить
Россия не сдвинулась со своих требований: разбор ситуации ОТ INFINITY Источник: https://www.ponomaroleg.com/rossyya-ne-sdvynulas-so-svoykh-trebovanyy-razbor-sytuatsyy/
показать весь комментарий
17.02.2026 22:22 Ответить
Головне шоб Трамп не наказав здати накрадене .
показать весь комментарий
17.02.2026 22:22 Ответить
дебіл, звичайно що примушувати будуть без'ядерну країну

якби ти, шмат лайна, створив ядерку, все пішло би інакше
показать весь комментарий
17.02.2026 22:24 Ответить
А що криворотий нарцис знає про справедливість? Він, як і його друг-товариш Путлер, визнає тільки право сили...
показать весь комментарий
17.02.2026 22:25 Ответить
І який це клоун і профан в політиці довів до такого стану?
показать весь комментарий
17.02.2026 22:28 Ответить
Трамп-посередник у вирішенні проблеми,а зеля видає,ніби це наш народ обрав Трампа в 47%,а не його.
Якщо не готовий брати на себе відповідальність, має йти, щоби руїна не охопила всю країну.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:28 Ответить
умєрка після підпису "тут і тут" може одразу їхати в США - іначе буде каштан в Києві...
показать весь комментарий
17.02.2026 22:28 Ответить
Ну так Тромб давить на того хто м'який. На Х'уйла Тромб не може надавити бо той не продавлюється. А хто перший начав крутити пластінку що потрібні переговори заради ''миру''? Тобто Х'уйло і Тромб як дикі вовки почули що жертва вже скавчить і благає змилуватись. Тому вовки стали ще активніші. Бо українські і європейські лідери тупіші тварин. Даже дикі тварини будучи в безвихідній ситуації показують хижаку зуби і що готові битися до кінця і часто хижаки вирішують що воно того не варте. Україна ж робить навпаки, замість показувати що готова битися і вимагати зброї, просить міру, переговорів і компромісів. Х'уйло аплодує вам стоячи. Бо Х'уйло вже не знає як далі мотивувати рашистів продовжувати воювати. Тому по раша-ТВ щодня крутять новини про переговори і що Україна от-от вже готова капітулювати.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:30 Ответить
Вова, не буди рыжего долбо*ба 😁
показать весь комментарий
17.02.2026 22:34 Ответить
Це тільки фрази для піару. Якби не Оман то можна було би не йти на поступки.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:37 Ответить
А ви хоч раз чули про вимоги Зельоної влади до Кацапії? Їх нема! Є основа -"Стамбульські домовленості", і пошуки варіантів, як це тепер подати лохторату.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:47 Ответить
Трамп ніколи не нагне орду , бо сам в такій же позі перед нею .
показать весь комментарий
17.02.2026 22:50 Ответить
 
 