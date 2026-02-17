РУС
1 942 27

Трехсторонние переговоры в Женеве завершились: обсудили практические вопросы

Мирные переговоры в Женеве 17 февраля

В Женеве завершился первый день трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По его словам, после совместной части стороны продолжили работу в группах по направлениям.

"Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений. На сегодняшний день и политический, и военный блоки завершили работу", - сообщил он.

Умеров поблагодарил американских партнеров за конструктивное взаимодействие и готовность работать в рабочем темпе.

Он добавил, что о результатах первого дня переговоров в Женеве сегодня будет доклад президенту Украины. Завтра утром политическая и военная группы продолжат работу.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+6
Репарації де ?!!! Звільнення всіх українських теріторій де ?!!! Компенсації за кожного загиблого в родинах де ?!!!...
17.02.2026 20:25 Ответить
+3
а хто ці істоти на фото (крім Кислиці) що представляють Україну ? (риторичне)
17.02.2026 20:23 Ответить
+3
Що відомо?
За його словами, після спільної частини сторони продовжили роботу в групах за напрямами. Джерело: https://censor.net
Тобто , в перекладі на людську - не відомо нічого !
17.02.2026 20:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а хто ці істоти на фото (крім Кислиці) що представляють Україну ? (риторичне)
17.02.2026 20:23 Ответить
Це послані нах.. а не на переговори українським притомним народом.
17.02.2026 20:31 Ответить
Ну так не можна! Сам "мудрий наріт" привів цю владу до влади
17.02.2026 20:33 Ответить
17.02.2026 20:34 Ответить
Це щирі українці, які всіма фібрами душі бажають українсьскому народу всього самого найкращого.
17.02.2026 20:46 Ответить
пєчєнєги та половці продовжать перемовини завтра....

.
17.02.2026 20:46 Ответить
Час для чергової лобстерної балаканини, доки ми гинемо, воюючи за все НАТО, самотужки, когли путлер ставить умовою припинення війни відкат НАТО до кордонів 97-го року.
17.02.2026 20:24 Ответить
" і механіці можливих рішень" - це як будуть гвалтувати Україну ?
17.02.2026 20:24 Ответить
Репарації де ?!!! Звільнення всіх українських теріторій де ?!!! Компенсації за кожного загиблого в родинах де ?!!!...
17.02.2026 20:25 Ответить
В "плані перемоги" найвеличнішого...
17.02.2026 20:28 Ответить
я аж готовий Вас розцілувати за такі запитання!
17.02.2026 20:36 Ответить
😘
17.02.2026 20:44 Ответить
17.02.2026 20:47 Ответить
на полі бою.
17.02.2026 20:48 Ответить
там де тауреси та Ф16. ваші гандони наїбали українців
17.02.2026 20:51 Ответить
Перемовники один одного кращий - про шо можна пів - дня змовлятись?
17.02.2026 20:25 Ответить
Перемовини почалися вибухами і закінчилися ними ,десь хвилин 15 прогриміло в Кривому Розі
17.02.2026 20:25 Ответить
Так голова делегації Буданов? А як там "Чебурек" слово взяв в ефірі?
17.02.2026 20:27 Ответить
Що відомо?
За його словами, після спільної частини сторони продовжили роботу в групах за напрямами. Джерело: https://censor.net
Тобто , в перекладі на людську - не відомо нічого !
17.02.2026 20:27 Ответить
За його словами - ніхрена не парєшалі.
17.02.2026 20:38 Ответить
а не соромтесь гниди .. давайте вже в 3 ствола Україну по кругу ..істоти нах
17.02.2026 20:36 Ответить
шоу
17.02.2026 20:37 Ответить
Цей серіал став нудним уже в минулому сезоні. Пора висунути вимогу до Вітькова і ко - або ви робити щоб ***** перестав стріляти, або серіал буде закрито в акурат у Жовтні 2026го.
І хай потім Трамп крутититься.
17.02.2026 20:42 Ответить
Тобто, басурман умєров обміняв інтереси країни на відмову США від юридичного переслідування його шобла!
17.02.2026 20:44 Ответить
наступні переговори будуть опубліковані на brazzers.com
17.02.2026 20:47 Ответить
ЯКЩО ПРО "МИРНІ ПЕРЕМОВИНИ"
Ця нескінченна українська історія про
"в попа була собака він її любив ,
коли вкарала кусок сала - він її убив
убив -закопав на могилі написав :
у попа була собака..."
А в цей час у Києві постає питання - як близько арешт Галущенка наблизився до розкриття імені того, котрий мав найкращих служак -собак -менеджерів ?
Та чи невже тільки вони вчили своїх діточок
в приватних школах !!! по 200 тис за рік ?

Це тоді, коли Зеленська Лєна давила своїх дітей розмороженою скумбрією?

ТАК ОТ ПИТАННЯ ПЕРЕМОВИН з рашистами про мир зависло на паузі до тих пір,
поки ГАЛУЩЕНКО ковтне прєлєсті апартаментів у тюрмі , котрі він облаштовував в ранзі мінітсра юстиції чи коли перед судом таки постане коханець-сірий кардинал нині адвокат ?
Мені задається, вовк захоче це закінчити раніше - злити Донбас за особисті гарантіїдля себе.
17.02.2026 20:56 Ответить
 
 