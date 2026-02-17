Трехсторонние переговоры в Женеве завершились: обсудили практические вопросы
В Женеве завершился первый день трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.
Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По его словам, после совместной части стороны продолжили работу в группах по направлениям.
"Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений. На сегодняшний день и политический, и военный блоки завершили работу", - сообщил он.
Умеров поблагодарил американских партнеров за конструктивное взаимодействие и готовность работать в рабочем темпе.
Он добавил, что о результатах первого дня переговоров в Женеве сегодня будет доклад президенту Украины. Завтра утром политическая и военная группы продолжат работу.
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
-
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США. От России снова поедет Мединский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
За його словами, після спільної частини сторони продовжили роботу в групах за напрямами. Джерело: https://censor.net
Тобто , в перекладі на людську - не відомо нічого !
І хай потім Трамп крутититься.
Ця нескінченна українська історія про
"в попа була собака він її любив ,
коли вкарала кусок сала - він її убив
убив -закопав на могилі написав :
у попа була собака..."
А в цей час у Києві постає питання - як близько арешт Галущенка наблизився до розкриття імені того, котрий мав найкращих служак -собак -менеджерів ?
Та чи невже тільки вони вчили своїх діточок
в приватних школах !!! по 200 тис за рік ?
Це тоді, коли Зеленська Лєна давила своїх дітей розмороженою скумбрією?
ТАК ОТ ПИТАННЯ ПЕРЕМОВИН з рашистами про мир зависло на паузі до тих пір,
поки ГАЛУЩЕНКО ковтне прєлєсті апартаментів у тюрмі , котрі він облаштовував в ранзі мінітсра юстиції чи коли перед судом таки постане коханець-сірий кардинал нині адвокат ?
Мені задається, вовк захоче це закінчити раніше - злити Донбас за особисті гарантіїдля себе.