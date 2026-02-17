Трехсторонние переговоры в Женеве завершились: обсудили практические вопросы

В Женеве завершился первый день трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По его словам, после совместной части стороны продолжили работу в группах по направлениям.

"Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений. На сегодняшний день и политический, и военный блоки завершили работу", - сообщил он.

Умеров поблагодарил американских партнеров за конструктивное взаимодействие и готовность работать в рабочем темпе.

Он добавил, что о результатах первого дня переговоров в Женеве сегодня будет доклад президенту Украины. Завтра утром политическая и военная группы продолжат работу.

Что предшествовало?

