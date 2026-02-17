Перший день тристоронніх перемовин у Женеві завершився: обговорили практичні питання
У Женеві завершився перший день тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.
Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За його словами, після спільної частини сторони продовжили роботу в групах за напрямами.
"Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень. На сьогодні й політичний, і військовий блоки завершили роботу", - повідомив він.
Умєров подякував американським партнерам за конструктивну взаємодію та готовність працювати в робочому темпі.
Він додав, що про результати першого дня перемовин у Женеві сьогодні буде доповідь президенту України. Завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу.
Що передувало?

Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.

У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США. Від Росії знову поїде Мединський.
Честно, уже устал в 746-й раз объяснять, казалось бы, элементарные вещи, но так как телеграм-каналы в очередной раз несут эту вырванную из контекста чушь, причём поголовно... Мол, Буданов за быструю сделку, но есть некое "крыло Ермака", которое против, а есть Зеленский, который балансирует, имея при этом свои идеи...
Дело не в Буданове, не в Ермаке, не в Зеленском, не в Папе Римском, не в падишахе-императоре Шаддаме IV или ком бы то ни было ещё. Дело, бл***, в России, требования которой НЕ ограничиваются одним Донбассом.
В https://www.economist.com/europe/2026/02/17/the-war-room-newsletter-is-a-peace-deal-possible The Economist чёрным по белому это написано: война России никогда не касалась земли, а скорее была направлена на попытку подчинить себе международные отношения и суверенитет Украины, а требование о Донбассе просто стало символичным моментом переговоров. Понимаете?
Так причём тут Буданов, Ермак и все остальные, нахрена это вообще нести вне контекста!?
Ещё проще. Если бы на столе перед Украиной лежала следующая сделка: "Украина уходит из Донбасса, а Россия полностью прекращает боевые действия и отказывается от ВСЕХ остальных претензий к Украине - территориальных, политических, языковых, религиозных и т.д." - тогда мог бы быть предмет разговора, тогда можно было бы обсуждать, кто за, кто против, кто ускоряет, кто тормозит и т.д. Но такой сделки НЕТ. И Россия об этом говорит открыто.
Ещё раз цитирую https://t.me/ToBeOr_Official/19906 выступление Лаврова на прошлой неделе:
"Народ Крыма, Донбасса, Новороссии выразил свою волю на референдумах, и мы доведём до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в родную гавань.
Языковые, культурные и религиозные права тех, кто останется под властью Киева должны быть восстановлены наряду с искоренением другой первопричины конфликта - военных угроз национальной безопасности России, исходящих с территории Украины".
То есть все четыре области должны "вернуться в родную гавань", а не только Донбасс. То есть "демилитаризация", "денацификация" и всё остальное. Россия ни на миллиметр не сдвинулась со своих максималистских требований.
И весь этот процесс, затеянный Дмитриевым в ноябре, служит лишь одной цели: втюхивать Уиткоффу "прогресс" на переговорах, чтобы Трамп не вводил новые санкции и не расширял номенклатуру вооружений для Украины.
Всё. Ничего другого за этим не кроется. Вот, в чём проблема.
И Уиткофф это всё большой ложкой кушает. И длится это уже, ****, почти три месяца, послезавтра будет ровно три.
Никто больше чем Украина не хочет, чтобы эта война закончилась, но дело не в Украине, не в Буданове, не в Ермаке и ком угодно. И разъяснением этого факта должны заниматься СМИ и телеграм-каналы, а не просто перепечатывать кусок из The Economist, вырванный из контекста. Вы, блин, не туда воюете...
И что умного после такого "опыта" и интеллекта Арахамия может сказать русским?
И почему Зеленский считает его достойным отстаивать интересы Украины с его низким IQ ?