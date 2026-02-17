Перший день тристоронніх перемовин у Женеві завершився: обговорили практичні питання

У Женеві завершився перший день тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За його словами, після спільної частини сторони продовжили роботу в групах за напрямами.

"Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень. На сьогодні й політичний, і військовий блоки завершили роботу", - повідомив він.

Умєров подякував американським партнерам за конструктивну взаємодію та готовність працювати в робочому темпі.

Він додав, що про результати першого дня перемовин у Женеві сьогодні буде доповідь президенту України. Завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу.

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.

У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.

4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.

17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США. Від Росії знову поїде Мединський.

