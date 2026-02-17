УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6649 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини переговори з РФ
7 417 75

Перший день тристоронніх перемовин у Женеві завершився: обговорили практичні питання

Мирні перемовини у Женеві 17 лютого

У Женеві завершився перший день тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

За його словами, після спільної частини сторони продовжили роботу в групах за напрямами.

"Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень. На сьогодні й політичний, і військовий блоки завершили роботу", - повідомив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Представники чотирьох країн ЄС долучилися до переговорів між Україною та РФ у Женеві, - ЗМІ

Умєров подякував американським партнерам за конструктивну взаємодію та готовність працювати в робочому темпі.

Він додав, що про результати першого дня перемовин у Женеві сьогодні буде доповідь президенту України. Завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу.

Що передувало?

Читайте також: Очікуйте продуктивних переговорів у Женеві, але все зводиться до питання територій, - Вітакер

Автор: 

перемовини (3783) Женева (100) Умєров Рустем (899)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Репарації де ?!!! Звільнення всіх українських теріторій де ?!!! Компенсації за кожного загиблого в родинах де ?!!!...
показати весь коментар
17.02.2026 20:25 Відповісти
+8
а хто ці істоти на фото (крім Кислиці) що представляють Україну ? (риторичне)
показати весь коментар
17.02.2026 20:23 Відповісти
+8
Що відомо?
За його словами, після спільної частини сторони продовжили роботу в групах за напрямами. Джерело: https://censor.net
Тобто , в перекладі на людську - не відомо нічого !
показати весь коментар
17.02.2026 20:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а хто ці істоти на фото (крім Кислиці) що представляють Україну ? (риторичне)
показати весь коментар
17.02.2026 20:23 Відповісти
Це послані нах.. а не на переговори українським притомним народом.
показати весь коментар
17.02.2026 20:31 Відповісти
Ну так не можна! Сам "мудрий наріт" привів цю владу до влади
показати весь коментар
17.02.2026 20:33 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2026 20:34 Відповісти
Це щирі українці, які всіма фібрами душі бажають українсьскому народу всього самого найкращого.
показати весь коментар
17.02.2026 20:46 Відповісти
пєчєнєги та половці продовжать перемовини завтра....

.
показати весь коментар
17.02.2026 20:46 Відповісти
Час для чергової лобстерної балаканини, доки ми гинемо, воюючи за все НАТО, самотужки, когли путлер ставить умовою припинення війни відкат НАТО до кордонів 97-го року.
показати весь коментар
17.02.2026 20:24 Відповісти
" і механіці можливих рішень" - це як будуть гвалтувати Україну ?
показати весь коментар
17.02.2026 20:24 Відповісти
Репарації де ?!!! Звільнення всіх українських теріторій де ?!!! Компенсації за кожного загиблого в родинах де ?!!!...
показати весь коментар
17.02.2026 20:25 Відповісти
В "плані перемоги" найвеличнішого...
показати весь коментар
17.02.2026 20:28 Відповісти
я аж готовий Вас розцілувати за такі запитання!
показати весь коментар
17.02.2026 20:36 Відповісти
😘
показати весь коментар
17.02.2026 20:44 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2026 20:47 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2026 21:32 Відповісти
на полі бою.
показати весь коментар
17.02.2026 20:48 Відповісти
там де тауреси та Ф16. ваші гандони наїбали українців
показати весь коментар
17.02.2026 20:51 Відповісти
До останнього українця - гарне гасло з-за кордону.
показати весь коментар
17.02.2026 21:11 Відповісти
давай возвращайся и в окоп
будешь кордоны и репарации отвоевывать
показати весь коментар
17.02.2026 21:15 Відповісти
ти чухнув за кордон , тому шо тебе зрадив 🤡 ,а я виїхала ,тому шо такі як ви привели до влади мафію 🤡...
показати весь коментар
17.02.2026 21:33 Відповісти
то все ху й ня в твоей голове

а вот не словом, а делом звильныты и кордоны 91 ты можешь прямо сейчас.
возвращайся калашмат в зубы и вперед штурмовать посадку.
показати весь коментар
17.02.2026 21:45 Відповісти
*** нько ,мені вже скоро 70р...а от онуків ,дітей до вашей мафіозній під* расні зеленной , ніколи не відправлю !!! Все буде Україна !!! а вас зеленських дятлів ,наші хлопці знищать !!!
показати весь коментар
17.02.2026 21:47 Відповісти
для таких незламнопотужных сделали контракты после 60+

ты теперь сможешь не словом а делом доказать, что кордоны 91 года и репарации вполне достижимы и ты лично готова своим примером показать что можно окопизироваться и добиться победы над ху й ло станом.
показати весь коментар
17.02.2026 22:14 Відповісти
ти китацска ботяра ,тобі на туда ... !!!
показати весь коментар
17.02.2026 22:34 Відповісти
як то воно не сходиться: все буде Україна, але дітей та внуків не відправлю Україну боронити...
а хто тоді мусить це робити?
показати весь коментар
18.02.2026 00:08 Відповісти
ну той хто зробив свій вибір ,і зробив себе сам в 19р... а Україна повинна залишитися Україною , але без 🤡 , а ии будемо донатити шоб це стало скоріше , нас вже нічого в Україні не тримає , нема за шо ...
показати весь коментар
18.02.2026 00:17 Відповісти
чого ви боти актівізуєтеся ,тільки тоді коли 🤡 просять на вихід ? Нах він вам здався , Україну разом з ху* лом втопив в крові , темрява у нього в душі ,не лізьте туди самі !!!...
показати весь коментар
18.02.2026 00:21 Відповісти
Шановна, не знаю за кого ти голосувала, але не знімай з себе відповідальності. Викорінюй свою хуторську сутність. Чи до останнього даунбаского терикону хай інші помирають а ми з тобою пересидимо в тихій Європі. І ще, читай Конституцію. Якщо твій зелебобік дав виїхати тобі за кордон, то це не означає, що ти і тобі подібні не повинні бути в окопі.
Якщо ти була би матір"ю ти б так не написали би. Не знаю, чи народжувала ти, якщо так, то ти дешева мамка і не більше. Ну тоді передок тримати в Німеччині набагато важче, співчуваю.
показати весь коментар
17.02.2026 22:57 Відповісти
шановний ...
показати весь коментар
17.02.2026 23:06 Відповісти
Можливо...ти й "правильно" голосувала але ще раз тобі напишу, приїдь порєшай в Україні чи де набудь це питання і ти Президент, лауреат нобелівки і т.ін. але не кричи про останній горбок останнього українця на останньому даунбаскому териконі, лізавєта.
показати весь коментар
17.02.2026 23:16 Відповісти
кацап ,я з Півдня і моє ім'я Луїза ,а тобі на туда ...
показати весь коментар
17.02.2026 23:18 Відповісти
Ну й що з того, якщо в тобі течуть навіть німецькі крові, то це знімає відповідальність перед державою? Ти не громадянка України? Тоді що ти робиш тут в чаті?
Я ж знаю як голосував південь. Чому ти не зробила так, щоб південь України був іншим зараз?
А нести несинітницю так легко. Для цього розуму непотрібно.
показати весь коментар
17.02.2026 23:24 Відповісти
я чекала цю війну з 77р...мої діти виїхали ще до 14р. бо війна вже носилася по Україні ,у кожному чиновничому проруснявому погляду ! ...а онукі зі мною у 22 р 25 лютого ...
показати весь коментар
17.02.2026 23:11 Відповісти
І що з цього, причому твої погляди і хто де є? Вирішуй питання так, щоб діти в Україні не гинули. А то разом натворили халепи а розгібають хай інші.
показати весь коментар
17.02.2026 23:19 Відповісти
не йорзай будь ласка ,а ваш зеленський 🤡 потвора обдовбана ,і горе для України !!! ...
показати весь коментар
17.02.2026 23:22 Відповісти
То якщо президент Зеленський не твій, то чого ти хочеш від України.
показати весь коментар
17.02.2026 23:26 Відповісти
Кого ти повчаєш з висоти своїх прожитих років? Що ти хочеш донести? Щоб українці всі полягли, прийшла нова катька і позвала німців облаштовувати південь, так лізавєта?
показати весь коментар
17.02.2026 23:29 Відповісти
А що VPN в рассєї ще працює, боте.
показати весь коментар
17.02.2026 23:41 Відповісти
В скільки зміна закінчується в Ольгіно?
Вам платять погодинно чи за допис?
Чи можно отримати роботу в вашій організації?
В якій валюті оплата праці?
Якщо в фуфлях, то не агітуй, не згоден.
І дивись, я володію українською мовою а це вже повинно бути по двойному тарифу. Якщо згоден спонсоруй, будемо співпрацювати на користь України, бо бачу ти подвійний агент.
показати весь коментар
18.02.2026 04:20 Відповісти
Куди втекла фрау. Відповідай своїми білими руцями які нічого не крали і правильно голосували.
В мене час є. Повірь, я не в окопі і, о Боже, навіть за кордоном.
показати весь коментар
17.02.2026 23:35 Відповісти
кацапам китайського походження ...Х* й вам а не Україна !!!...
показати весь коментар
17.02.2026 23:47 Відповісти
Ну, бачу, тобі потрібна не дискусія а лікарь. Я не того фаху. Бувай.
показати весь коментар
17.02.2026 23:50 Відповісти
от бачиш ,розумієшся ...а то діскусію розвів і вашим і нашим ...Бувай !!!...
показати весь коментар
17.02.2026 23:54 Відповісти
Я розумію, що ти прожила життя а розуму як в курки.
показати весь коментар
17.02.2026 23:55 Відповісти
слухай Марк ,я ще не прожила стільки скільки хочу ,це по перше ,є ще час на порузумнішати ,лягай спати діду , знайди собі іншу тітку для спілкування ...🙂
показати весь коментар
18.02.2026 00:02 Відповісти
Ну от чим ти краще уйла, той коптити світ думає до 150 років. І ти туди ж.
показати весь коментар
18.02.2026 00:05 Відповісти
Перемовники один одного кращий - про шо можна пів - дня змовлятись?
показати весь коментар
17.02.2026 20:25 Відповісти
Перемовини почалися вибухами і закінчилися ними ,десь хвилин 15 прогриміло в Кривому Розі
показати весь коментар
17.02.2026 20:25 Відповісти
Так голова делегації Буданов? А як там "Чебурек" слово взяв в ефірі?
показати весь коментар
17.02.2026 20:27 Відповісти
Що відомо?
За його словами, після спільної частини сторони продовжили роботу в групах за напрямами. Джерело: https://censor.net
Тобто , в перекладі на людську - не відомо нічого !
показати весь коментар
17.02.2026 20:27 Відповісти
За його словами - ніхрена не парєшалі.
показати весь коментар
17.02.2026 20:38 Відповісти
Высокие договаривающиеся стороны после длительных продуктивных переговоров приняли креативное и компромиссное решение ничего не решать...
показати весь коментар
17.02.2026 21:06 Відповісти
Дотепно. Поставив би лайк а так тільки лайку за язік
показати весь коментар
17.02.2026 21:16 Відповісти
а не соромтесь гниди .. давайте вже в 3 ствола Україну по кругу ..істоти нах
показати весь коментар
17.02.2026 20:36 Відповісти
шоу
показати весь коментар
17.02.2026 20:37 Відповісти
Цей серіал став нудним уже в минулому сезоні. Пора висунути вимогу до Вітькова і ко - або ви робити щоб ***** перестав стріляти, або серіал буде закрито в акурат у Жовтні 2026го.
І хай потім Трамп крутититься.
показати весь коментар
17.02.2026 20:42 Відповісти
ЯКЩО ПРО "МИРНІ ПЕРЕМОВИНИ"
Ця нескінченна українська історія про
"в попа була собака він її любив ,
коли вкарала кусок сала - він її убив
убив -закопав на могилі написав :
у попа була собака..."
А в цей час у Києві постає питання - як близько арешт Галущенка наблизився до розкриття імені того, котрий мав 5-6 найкращих служак -собак -менеджерів ?
Й доки в судах були лиш прослуховування а зараз пішли сотні мільйонів доларів НАЛОМ ...
Та чи невже тільки Галущенко своїх діточок
в приватних школах Європи !!! за 200 тис дол за рік ?

Це тоді, коли Зеленська Лєна давила своїх дітей розмороженою скумбрією?

ТАК ОТ ПИТАННЯ ПЕРЕМОВИН з рашистами про мир зависне на Мединському до тих пір,
поки ГАЛУЩЕНКО ковтне прєлєсті апартаментів буциганрні , котрі він сам й облаштовував в ранзі мінітсра юстиції, й тоді вже перед судом таки постане коханець-сірий кардинал нині адвокат ?
Мені задається, вовка захоче це закінчити раніше - злити Донбас за особисті гарантії для себе.

Він вчора в протипожежному режимі з тимчсово посаженим у крісло Малюка розглядав вичищення СБУ ...
Скоро там запалає дим спалюваних документів?

Він учора в пжежному режимі покликав послідовника Малюка обговорювати чичтку в СБУ
показати весь коментар
17.02.2026 21:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NYYbQFkAQcE https://www.youtube.com/watch?v=
Роль Зеленського (не) розкрита? Галущенка спитали про президента, Міндічгейт та схеми | Свобода Live

година тому
показати весь коментар
17.02.2026 21:06 Відповісти
Тобто, басурман умєров обміняв інтереси країни на відмову США від юридичного переслідування його шобла!
показати весь коментар
17.02.2026 20:44 Відповісти
західна преса про розбіжність в погодженнях на здачу Донбасу в команді під голововуванням Умєрова - є КРИЛО "за" й ГРУПА "проти"
Я так зрозуміла, чи навпаки - в однині КРИЛО "проти" а ГРУПА ( множина членів делегації) "ЗА"
показати весь коментар
17.02.2026 21:11 Відповісти
наступні переговори будуть опубліковані на brazzers.com
показати весь коментар
17.02.2026 20:47 Відповісти
Брехня! Кацапская іпсятіна! Там наших нема! Трамп сам сказав, що вимагає від України негайно сісти за стіл перемовин!
показати весь коментар
17.02.2026 20:57 Відповісти
https://t.me/ToBeOr_Official/19954 Быть Или:
Честно, уже устал в 746-й раз объяснять, казалось бы, элементарные вещи, но так как телеграм-каналы в очередной раз несут эту вырванную из контекста чушь, причём поголовно... Мол, Буданов за быструю сделку, но есть некое "крыло Ермака", которое против, а есть Зеленский, который балансирует, имея при этом свои идеи...
Дело не в Буданове, не в Ермаке, не в Зеленском, не в Папе Римском, не в падишахе-императоре Шаддаме IV или ком бы то ни было ещё. Дело, бл***, в России, требования которой НЕ ограничиваются одним Донбассом.
В https://www.economist.com/europe/2026/02/17/the-war-room-newsletter-is-a-peace-deal-possible The Economist чёрным по белому это написано: война России никогда не касалась земли, а скорее была направлена ​​на попытку подчинить себе международные отношения и суверенитет Украины, а требование о Донбассе просто стало символичным моментом переговоров. Понимаете?
Так причём тут Буданов, Ермак и все остальные, нахрена это вообще нести вне контекста!?
Ещё проще. Если бы на столе перед Украиной лежала следующая сделка: "Украина уходит из Донбасса, а Россия полностью прекращает боевые действия и отказывается от ВСЕХ остальных претензий к Украине - территориальных, политических, языковых, религиозных и т.д." - тогда мог бы быть предмет разговора, тогда можно было бы обсуждать, кто за, кто против, кто ускоряет, кто тормозит и т.д. Но такой сделки НЕТ. И Россия об этом говорит открыто.
Ещё раз цитирую https://t.me/ToBeOr_Official/19906 выступление Лаврова на прошлой неделе:
"Народ Крыма, Донбасса, Новороссии выразил свою волю на референдумах, и мы доведём до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в родную гавань.
Языковые, культурные и религиозные права тех, кто останется под властью Киева должны быть восстановлены наряду с искоренением другой первопричины конфликта - военных угроз национальной безопасности России, исходящих с территории Украины".
То есть все четыре области должны "вернуться в родную гавань", а не только Донбасс. То есть "демилитаризация", "денацификация" и всё остальное. Россия ни на миллиметр не сдвинулась со своих максималистских требований.
И весь этот процесс, затеянный Дмитриевым в ноябре, служит лишь одной цели: втюхивать Уиткоффу "прогресс" на переговорах, чтобы Трамп не вводил новые санкции и не расширял номенклатуру вооружений для Украины.
Всё. Ничего другого за этим не кроется. Вот, в чём проблема.
И Уиткофф это всё большой ложкой кушает. И длится это уже, ****, почти три месяца, послезавтра будет ровно три.
Никто больше чем Украина не хочет, чтобы эта война закончилась, но дело не в Украине, не в Буданове, не в Ермаке и ком угодно. И разъяснением этого факта должны заниматься СМИ и телеграм-каналы, а не просто перепечатывать кусок из The Economist, вырванный из контекста. Вы, блин, не туда воюете...
показати весь коментар
17.02.2026 21:13 Відповісти
А ведь давно ясно, что пока двое не сядут за стол переговоров, ничего не будет. Только смерть будет косить людей на фронте и в тылу. У нас особенно. И первый кому это надо, конечно коллективный запад. И с самого начала кстати. А кацапия будет воевать сколько угодно, там всегда почти война. Или как во время войны. Когда это дойдёт до нас?
показати весь коментар
17.02.2026 21:15 Відповісти
Арахамия у нас внутри страны каждым своим высказыванием либо смешит всю страну, либо всех ставит в тупик от своей глупости.
И что умного после такого "опыта" и интеллекта Арахамия может сказать русским?
И почему Зеленский считает его достойным отстаивать интересы Украины с его низким IQ ?
показати весь коментар
17.02.2026 21:20 Відповісти
БЛА БЛА БЛА
показати весь коментар
17.02.2026 21:20 Відповісти
Кількість раундів перемовин буде потужно доведено до кількості серій "Санта Барбари"
показати весь коментар
17.02.2026 21:23 Відповісти
Ну, якщо сам Арахамія там тоді війні кінець, це вже ЗЕ сказав їдь накуй хоч шо не будь створи видимість заумнячь, *** переговорник ..
показати весь коментар
17.02.2026 21:38 Відповісти
якось не так глянув : ""Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і МАXІНАЦІЯX можливих рішень. Джерело: https://censor.net/ua/n3601094"
показати весь коментар
17.02.2026 21:52 Відповісти
З'їзд терористів, вбивць, педофілів і людоїдів. Ті хто мають висіти за шию на мотузці або сидіти в в'язниці, сидять за столом посеред Європи і вимагають дати їм ще більше дітей згвалтувати і вбити
показати весь коментар
17.02.2026 23:03 Відповісти
 
 