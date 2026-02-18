Переговоры в Женеве "зашли в тупик" из-за озвученных позиций главы делегации РФ Мединского, - Axios
Во вторник, 17 февраля, в Женеве состоялся третий раунд мирных переговоров между Украиной, Россией и США. Однако политическая часть обсуждений "зашла в тупик".
Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два информированных источника, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Переговоры в политической группе в Женеве сегодня зашли в тупик. По словам источников, причиной этого стали позиции, высказанные новым главным переговорщиком России Владимиром Мединским", - написал он, не уточнив, что именно сказала российская сторона.
Что предшествовало?
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США. От России снова поедет Мединский.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве. По данным украинской делегации, были отдельный военный и политический блоки.
Топ комментарии
+23 Valery #610038
показать весь комментарий18.02.2026 00:02 Ответить Ссылка
+16 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий18.02.2026 00:06 Ответить Ссылка
+12 Дмитро Михайловський
показать весь комментарий18.02.2026 00:10 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А в концтаборах першими падали/помирали великі габарити, а малі виживали.
Мене так зовсім іншому вчили.
Щасти в мандрівках але ні їдь в московитські "командіровки" бо не вигребеш, там тільки придурки пристосовуються.
Я то прочитав в книжках моїх школярів. Вони вчились і я читав щоб їх перевіряти. А вони дивувались звідки я знаю краще як вони то що їх в школі вчать.
Висновок: умом рассєю не панять.
путін прагне підпорядкувати Україну і зруйнувати її як незалежну державу з власною ідентичністю.
Ще 10 місяців чекати, поки трампон змінить свою думку і можливо...щось зміниться.
Також kремль розраховує на послаблення підтримки України з боку Заходу.
В самом деле, нахера им переговариваться, если они все еще пытаются наступать. Когда уже лыжи будут - они знают, что всегда могут вернуться к переговорам.
А сейчас от Украины не зависит ничего. Даже если б согласились отдать Донбасс - тут же 100% раша бы выкатила требования отдать все области которые они внесли в свою, прости господи, конституцию. Не важно что требовать, главное чтоб в моменте для Украины это было невозможно. Тогда можно продолжать спокойно войнушку, попутно обвиняя Украину в срыве переговоров.
Если б миром не управляли ******** - уже всем бы все было ясно и придумывали как гандонов задавить экономически, политически и физически, а не требовали с Украины "отдайте все шо просють!"
Переговори в Женеві просто ПОВИННІ "зайти в глухий кут" - бо у сторін переговорів кардинально протилежні позиції... "Аксіос" лише "озвучив секрет Полішинеля"...
а тільки тягнуть час путін і краснов !!
зі своїми
хотєлками , так як ми їм нічого не дамо ,
крім 🖕🖕🖕🖕🖕
Територіальні претензії: Росія продовжує вимагати від України повної передачі територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у їхніх адміністративних кордонах (зокрема тих 20%, які зараз під контролем ЗСУ).
«Історичний підхід»: Мединський знову вдався до своєї тактики викладання «історичних лекцій» про «єдність народів» та «історичне право» Росії, що українська сторона розцінює як спробу виправдати вторгнення замість обговорення конкретних кроків до миру.
Блокування політичного треку: Через безкомпромісні вимоги Мединського політичні переговори зайшли у «глухий кут», хоча на військовому рівні (де задіяні Ігор Костюков та Рустем Умєров) продовжується технічне обговорення демілітаризованих зон та моніторингу режиму припинення вогню.
Відмова від компромісів 2022 року: Мединський публічно наголошував, що умови 2022 року (Стамбульські угоди) були значно «м'якшими», і тепер РФ наполягає на врахуванні «нових територіальних реалій».
Reuters +7
Любое *быкование* быдла с Соссии всегда нам на пользу. А так Пуйло никогда не пойдет на мир на адекватных условиях, так как ему нужен сам факт войны.
Їх великий рехформатор Петрушка 1 підписав ганебний Прусський договір і був змушений два роки блукати Польщею, нібито в гонитві за Карлом 12, тривалий час мешкав у Жовкві. Бо боявся з'явитись перед підданими. А цар Микола 1 після поразки у Кримській війні не виніс позору і отруївся. І такий же кінець жде самого Х....., якщо піде на всякий мирняк.