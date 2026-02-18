РУС
Переговоры в Женеве "зашли в тупик" из-за озвученных позиций главы делегации РФ Мединского, - Axios

Мирные переговоры в Женеве 17 февраля

Во вторник, 17 февраля, в Женеве состоялся третий раунд мирных переговоров между Украиной, Россией и США. Однако политическая часть обсуждений "зашла в тупик".

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два информированных источника, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Переговоры в политической группе в Женеве сегодня зашли в тупик. По словам источников, причиной этого стали позиции, высказанные новым главным переговорщиком России Владимиром Мединским", - написал он, не уточнив, что именно сказала российская сторона.

Что предшествовало?

  • В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
  • 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
  • 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США. От России снова поедет Мединский.
  • 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве. По данным украинской делегации, были отдельный военный и политический блоки.

Топ комментарии
+23
Несподівано...
18.02.2026 00:02 Ответить
+16
Лішняя храмасома такі дайот о сєбє знать...
18.02.2026 00:06 Ответить
+12
Ніяких переговорів по факту і не було, вони зразу були в глухому куті ще на початку війни, коли українські довбойоби поїхали на зустріч з кацапами!
18.02.2026 00:10 Ответить
Несподівано...
18.02.2026 00:02 Ответить
18.02.2026 00:03 Ответить
Більше - неочікувано!
18.02.2026 00:50 Ответить
Сподіваюсь московія побачить "глухий кут".
18.02.2026 00:04 Ответить
Я думаю що незабаром, можливо до кінця тижня.
18.02.2026 00:11 Ответить
Я не проти, можливо ви більше знаєте.
18.02.2026 00:14 Ответить
Можливо ...
18.02.2026 00:17 Ответить
Закон фізики- більше тіло падає швидше.
18.02.2026 00:20 Ответить
Нє-а, закон фізики каже що падають з одинаковою швидкістю, ще Галілей то відкрив.
А в концтаборах першими падали/помирали великі габарити, а малі виживали.
18.02.2026 00:23 Ответить
Бачу ви, можливо, по островах і не плавали, бо стільки люди не живуть . Але теорією володієте😃. Приємно чути, що комусь і це питання цікаве.
18.02.2026 00:28 Ответить
То в школі вчать. На острови збираюсь полетіти, мабуть літом, якщо аеродром снігом не замете. ).
18.02.2026 00:34 Ответить
То ви зовсім молода людина, якщо в школі вчать.ю такому.
Мене так зовсім іншому вчили.
Щасти в мандрівках але ні їдь в московитські "командіровки" бо не вигребеш, там тільки придурки пристосовуються.
18.02.2026 01:24 Ответить
Я зовсім стара людина. Залежить від школи і країни в якій знаходиться школа.
Я то прочитав в книжках моїх школярів. Вони вчились і я читав щоб їх перевіряти. А вони дивувались звідки я знаю краще як вони то що їх в школі вчать.
18.02.2026 01:55 Ответить
Франція чудова країна але у вас також є недоліки. Бюрократія велика, як мені розповідають люди, які тимчасова живуть у Вас. Залюбки б переїхав би у Фрацію але в дитинстві не вчив французьску мову. В моїй школі вчили всілякі мови - і німецьку і іспанську з французською, мені дісталася англійська. В нас іноземна вивчалася лише одна. І не на вибір а в кожному класі інша. Зі знанням мови будь де будеш себе впевнено почуватися.
18.02.2026 02:17 Ответить
Б'юрократи тут ще ті. Тепер четвертину Франції залило так що ніхто такого не пам'ятає. Ріка Гароне піднялась на 10,45 м. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&hs=vkhU&sca_esv=306f65148aa8d237&udm=39&fbs=ADc_l-bpk8W4E-qsVlOvbGJcDwpnrrpEdA6RK8ai2b03q42lhq1fbyVGYL1vwORSsNbqVDAGwHqVqT7QntA_JNFaKGbI6P5NiwAagrDs2pzcLYXUOs2OMvStbXMwtChMEVvQAQUwXGdLk_eX3ybc6rkJE-GBG9RHAHb-q6Tt_40L6SKSstFbHsZJVPwWW69h0v50Ohl-ZpMN&q=inondation+en+gironde&sa=X&ved=2ahUKEwior5nb4-GSAxVf0AIHHZY4HaEQs6gLegQIERAB&biw=1248&bih=807&dpr=1.2#ip=1 Всі плавають. Жах.
18.02.2026 02:27 Ответить
А чого залило? Кляті бюрократи допомогли?
18.02.2026 02:33 Ответить
Дощі лиють без перекуру. На годину перестануть і знову і так вже 33 дні. Після завтра почнеться слідуюча серія.
18.02.2026 02:36 Ответить
Прискорення вільного падіння біля поверхні Землі (в вакуумі) дорівнює 9,81 м/с2, незалежно від маси
18.02.2026 06:33 Ответить
Дякую за пояснення, але на рашці закони природи не діють. Там якщо щось і падає, то набагато швидше, ніж будь де і будь коли а акустика така, що знов з наукової точки зору пояснити неможливо.
Висновок: умом рассєю не панять.
18.02.2026 06:55 Ответить
Нові закони фізики?
18.02.2026 08:23 Ответить
Старі історичні закони.
18.02.2026 08:25 Ответить
ви вже вангували нещодавно. Нічого не сбулося
18.02.2026 00:41 Ответить
Не спіши спішити, витримай хоча б до кінця тижня. В четвер в Парижі буде конференція по енергетиці, там можуть проговоритись і багато чого може змінитись.
18.02.2026 00:44 Ответить
нічого в тому парижі не буде. Я вас знайду на тому тижні, щоб все це "припомнить")
18.02.2026 00:47 Ответить
Знаходь, я не ховаюсь.
18.02.2026 00:48 Ответить
Пригадати є таке слово.
18.02.2026 02:25 Ответить
ні. Не той сенс. І навіть "нагадати" не підходить
18.02.2026 03:07 Ответить
Якби президент Макрон був би більш послідовним, то не відпустив би нафтовоза, який вже затримали. А там побачимо.
18.02.2026 02:24 Ответить
Тут не президент всьо вирішує, тут є купа б'юрократів на місцях, всі бояться порушувати закони. Правова країна. Навіть Саркозі посадили і ніхто не хоче щоб з ним так було.
18.02.2026 02:34 Ответить
Ну мадяр, він і в Франції мадяр.
18.02.2026 02:35 Ответить
Професор, я думаю ви дозволете мені вас так називати, коллего. Переїджайте на південь там затишній погода.
18.02.2026 02:40 Ответить
Я і не професор. Я майже на Півдні.
18.02.2026 02:42 Ответить
Веселий хлопак.
18.02.2026 02:44 Ответить
Я старий пенсіонер.
18.02.2026 02:46 Ответить
Та прикольний хлоп. Стьоб цікавий.
18.02.2026 02:48 Ответить
Викладачі української мови у Вас з Галичини були, пане прохвесоре.
18.02.2026 02:46 Ответить
І втік, ох і штрих.
18.02.2026 02:51 Ответить
Лішняя храмасома такі дайот о сєбє знать...
18.02.2026 00:06 Ответить
Не дивно, просто просирати державні кошти вони мастики.
18.02.2026 00:07 Ответить
Та не могет того быть!!!
18.02.2026 00:08 Ответить
Йдеться не лише про територію.
путін прагне підпорядкувати Україну і зруйнувати її як незалежну державу з власною ідентичністю.
18.02.2026 00:09 Ответить
Та там мертві бджоли не гудуть на тих перемовинах.
Ще 10 місяців чекати, поки трампон змінить свою думку і можливо...щось зміниться.
18.02.2026 00:12 Ответить
путін сподівається, що постійний тиск на фронті рано чи пізно призведе до прориву, або удари по українській інфраструктурі підірвуть економіку країни й змусить населення залишати міста.
Також kремль розраховує на послаблення підтримки України з боку Заходу.
18.02.2026 00:13 Ответить
Скоро кремль буде розраховувати на друкарський станок.
18.02.2026 00:16 Ответить
Головна проблема kремля лишається незмінною: невідповідність між реальними військовими можливостями та загальними політичними цілями.
18.02.2026 00:16 Ответить
Ну це зрозуміло, а вихід який зараз повинен бути.
18.02.2026 00:33 Ответить
Ми хатім весь Донбас, Одесу і коридор до криму
18.02.2026 00:10 Ответить
Не тільки. Вони ще й хочуть контролювати вибори в Україні - щоб кремль міг "проголосувати" від імані громадян України на підконтрольних РФ територіях (як окупованих, так і власне територіях рф) і зовнішнє управління рф на підконтрольних Україні територіях.
18.02.2026 00:22 Ответить
Та тут своїх контролерів скільки завгодно, чи й вихикає Україна їх контроль.
18.02.2026 00:26 Ответить
Ніяких переговорів по факту і не було, вони зразу були в глухому куті ще на початку війни, коли українські довбойоби поїхали на зустріч з кацапами!
18.02.2026 00:10 Ответить
Цього вимагали американці, тож все одно треба було їхать валять ваньку.
18.02.2026 00:17 Ответить
Не вижу смысли это анализировать или комментировать. Просто потому что ни у какого Аксиоса таких данных быть не может. Так что может быть зашли в тупик, а может не зашли. Просто нет смысла это просто читать. Таких политологов и аналитиков полный интернет.
18.02.2026 00:11 Ответить
Тот факт, что из тупика они никогда не выходили, т.к. раша требовала и требует невыполнимого - мы скромно опустим.
18.02.2026 00:28 Ответить
В целом да, но их требования зависят от их положения - и в экономике и на фронте. Потому можно рассматривать любые варианты - все равно у нас нет других данных - начиная от того что они будут требовать Донбасс и все, либо они согласятся на все наши условия. Меньше всего меня беспокоит проблема как они будут объяснять что то своему быдлу - иногда слышу такой аргумент. Да никак не будут, если что не нравится - соседние нары со Стрелковым - свободны.
18.02.2026 00:35 Ответить
Как кто-то сказал хорошо "россия не идет на переговоры потому, что предложение всегда на столе".
В самом деле, нахера им переговариваться, если они все еще пытаются наступать. Когда уже лыжи будут - они знают, что всегда могут вернуться к переговорам.
А сейчас от Украины не зависит ничего. Даже если б согласились отдать Донбасс - тут же 100% раша бы выкатила требования отдать все области которые они внесли в свою, прости господи, конституцию. Не важно что требовать, главное чтоб в моменте для Украины это было невозможно. Тогда можно продолжать спокойно войнушку, попутно обвиняя Украину в срыве переговоров.
Если б миром не управляли ******** - уже всем бы все было ясно и придумывали как гандонов задавить экономически, политически и физически, а не требовали с Украины "отдайте все шо просють!"
18.02.2026 00:43 Ответить
Х'уйло вже своїм холопам роз'яснив що це перемир'я буде тимчасовим. І що потім після невеличкої перерви буде новий наступ на Україну. Якщо не вдасться дипломатичним шляхом через Тромба зразу захопити всю Україну. Зараз ціль відрізати Україну від допомоги Європи. Про це ж відкрито кожен день розказують рашистські політологи.
18.02.2026 02:22 Ответить
Заспокойся... Переговори плідними можуть буть лише тоді, коли визначені основні "опорні точки", і залишається лише обговорить деталі... А у нас з кацапами, на сьогодні, ситуація, змальована Голдою Меїр, після початку чергової арабо-ізраїльської війни: "Ми хочемо жить... Вони хочуть бачить нас мертвими... Тут мало місця для компромісу...".
Переговори в Женеві просто ПОВИННІ "зайти в глухий кут" - бо у сторін переговорів кардинально протилежні позиції... "Аксіос" лише "озвучив секрет Полішинеля"...
18.02.2026 03:56 Ответить
Переговори з терористами нічого не дадуть корисного для Украіни ,
а тільки тягнуть час путін і краснов !!
18.02.2026 00:13 Ответить
А другий чого? Йому якраз і непотріб ця "мишача тяганина" країн майже третього світу.
18.02.2026 00:22 Ответить
переговори з рашистом із "глухого рашистського кута" так і не виходили з часів їхніх проведень...
18.02.2026 00:14 Ответить
Знов почав кукурікати про "забєрьом шесть ілі восємь абластєй"?
18.02.2026 00:17 Ответить
А путін і його банда йдуть на .....уй ,
зі своїми
хотєлками , так як ми їм нічого не дамо ,
крім 🖕🖕🖕🖕🖕
18.02.2026 00:18 Ответить
"Глухий кут" - відмова х***а від зустрічі з "лідером світу"?
18.02.2026 00:35 Ответить
Цирк поїхав, лохи залишились. Два актора і далі розігрують виставу для рудого дегенерата.
18.02.2026 01:38 Ответить
На переговорах у Женеві 17 лютого 2026 року Володимир Мединський, який знову очолив російську делегацію, продемонстрував жорстку позицію, що призвело до фактичного глухого кута в політичній частині дискусій. Згідно з повідомленнями https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://tsn.ua/politika/perehovory-u-zenevi-zayshly-v-hlukhyy-kut-axios-3023915.html&ved=2ahUKEwjsuonb2eGSAxVnM9AFHb8ALUYQy_kOegQIAxAB&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw18kqSHq4GmSIydR0VrWt5D&ust=1771458073837000 Axios та інших джерел, ключові тези та дії Мединського сьогодні були такими:
Територіальні претензії: Росія продовжує вимагати від України повної передачі територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у їхніх адміністративних кордонах (зокрема тих 20%, які зараз під контролем ЗСУ).
«Історичний підхід»: Мединський знову вдався до своєї тактики викладання «історичних лекцій» про «єдність народів» та «історичне право» Росії, що українська сторона розцінює як спробу виправдати вторгнення замість обговорення конкретних кроків до миру.
Блокування політичного треку: Через безкомпромісні вимоги Мединського політичні переговори зайшли у «глухий кут», хоча на військовому рівні (де задіяні Ігор Костюков та Рустем Умєров) продовжується технічне обговорення демілітаризованих зон та моніторингу режиму припинення вогню.
Відмова від компромісів 2022 року: Мединський публічно наголошував, що умови 2022 року (Стамбульські угоди) були значно «м'якшими», і тепер РФ наполягає на врахуванні «нових територіальних реалій».
Reuters +7
18.02.2026 01:46 Ответить
Вот и отлично !
Любое *быкование* быдла с Соссии всегда нам на пользу. А так Пуйло никогда не пойдет на мир на адекватных условиях, так как ему нужен сам факт войны.
18.02.2026 02:02 Ответить
Що отлічно??? А про хлопців, які гинуть в окопах 4 роки ти подумав??? Україні потрібен мир, ми кожен день втрачаємо найкращих людей, втрачаємо свою землю, країна перетвориться на суцільну руїну на десятки років... Як можна радіти тому що переговори зайшли в тупик??? Одразу видно людину, яка не в окопі, а на дивані...
18.02.2026 06:31 Ответить
Ніфіга синок замполіта з Лубен підписувати не буде.
Їх великий рехформатор Петрушка 1 підписав ганебний Прусський договір і був змушений два роки блукати Польщею, нібито в гонитві за Карлом 12, тривалий час мешкав у Жовкві. Бо боявся з'явитись перед підданими. А цар Микола 1 після поразки у Кримській війні не виніс позору і отруївся. І такий же кінець жде самого Х....., якщо піде на всякий мирняк.
18.02.2026 02:44 Ответить
Мединський знову широко та глибоко розповів як лаптіногі біля 300 років платили дань Золоті Орді. А також дуже детально роз'яснив, як вони успішно Росію перетворюють на великий, великий Дурдом
18.02.2026 04:19 Ответить
Знову печеніги)
18.02.2026 06:57 Ответить
Не факт. Можливо половці)
18.02.2026 07:40 Ответить
 
 