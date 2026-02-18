Переговоры в Женеве "зашли в тупик" из-за озвученных позиций главы делегации РФ Мединского, - Axios

Во вторник, 17 февраля, в Женеве состоялся третий раунд мирных переговоров между Украиной, Россией и США. Однако политическая часть обсуждений "зашла в тупик".

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два информированных источника, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Переговоры в политической группе в Женеве сегодня зашли в тупик. По словам источников, причиной этого стали позиции, высказанные новым главным переговорщиком России Владимиром Мединским", - написал он, не уточнив, что именно сказала российская сторона.

Что предшествовало?

В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.

17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США. От России снова поедет Мединский.

17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве. По данным украинской делегации, были отдельный военный и политический блоки.

