Умеров в Женеве провел переговоры с европейскими партнерами
Секретарь СНБО Рустем Умеров в Женеве обсудил переговоры с европейскими партнерами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет о делегациях Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии.
Стороны обсудили итоги последнего раунда переговоров и синхронизировали подходы относительно дальнейших шагов.
"Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой. Есть понимание общей ответственности за результат. Работаем дальше", - отметил Умеров.
Переговоры в Женеве
О том, что политическая часть обсуждений "зашла в тупик" ранее сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два информированных источника.
Причиной этого стали позиции, высказанные новым главным переговорщиком России Владимиром Мединским", - написал он, не уточнив, что именно сказала российская сторона.
Что предшествовало?
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США. От России снова поедет Мединский.
