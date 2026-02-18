РУС
963 14

Умеров в Женеве провел переговоры с европейскими партнерами

умєров

Секретарь СНБО Рустем Умеров в Женеве обсудил переговоры с европейскими партнерами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет о делегациях Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии.

Стороны обсудили итоги последнего раунда переговоров и синхронизировали подходы относительно дальнейших шагов.

"Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой. Есть понимание общей ответственности за результат. Работаем дальше", - отметил Умеров.

Переговоры в Женеве

О том, что политическая часть обсуждений "зашла в тупик" ранее сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два информированных источника. 

Причиной этого стали позиции, высказанные новым главным переговорщиком России Владимиром Мединским", - написал он, не уточнив, что именно сказала российская сторона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это несправедливо, что Трамп призывает Украину, а не РФ, идти на уступки ради мира, - Зеленский

Что предшествовало?

Читайте также: Украинцы не согласятся на мирное соглашение со сдачей Донбасса России, - Зеленский

+7
Коротко -
з кацапами - терористами нема про що говорити ,
а тільки знищувати їх на своїй землі , крапка !!
18.02.2026 00:31 Ответить
+6
Це крило Єрмака чи дупа Зеленського?
18.02.2026 00:16 Ответить
+2
БЛД!!! так хтось казав Буданов головує в делегації України - доречі, справжній дипломат партіот Кислиця саме при ньому ,при пасажьоннам свадєбнам гєнєралє развєдчікє...

ДО ЧГО ТУТ ЧЕБУРЕК ЄРМАКА?
18.02.2026 00:17 Ответить
Це крило Єрмака чи дупа Зеленського?
18.02.2026 00:16 Ответить
не для того ця **** тягала за собою ЗАВЖДИ ЄРМАКА, щоб зараз забути , як їм з вовкою забезпечити гарантії безпеки.
18.02.2026 00:20 Ответить
БЛД!!! так хтось казав Буданов головує в делегації України - доречі, справжній дипломат партіот Кислиця саме при ньому ,при пасажьоннам свадєбнам гєнєралє развєдчікє...

ДО ЧГО ТУТ ЧЕБУРЕК ЄРМАКА?
18.02.2026 00:17 Ответить
https://zn.ua/ukr/POLITICS/perehovori-v-zhenevi-zajshli-u-hlukhij-kut-zhurnalist-nazvav-cherez-koho.html

ПЕРЕГОВОРИ В ЖЕНЕВІ ЗАЙШЛИ У ГЛУХИЙ КУТ: ЖУРНАЛІСТ НАЗВАВ, ЧЕРЕЗ КОГО

Позиції очільника російської переговорної групи виявилися неприйнятними.

https://zn.ua/ukr/war/umjerov-rozpoviv-jaki-temi-obhovorjujut-u-zhenevi.html Переговори в політичній групі у Женеві сьогодні зайшли в глухий кут, повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на двох поінформованих із перебігом зустрічі співрозмовників.

«Два обізнані джерела повідомили мені, що переговори в політичній групі в Женеві сьогодні "застрягли". Джерела сказали, що причиною стали позиції, представлені новим головним переговірником Росії Владіміром Мєдінскім», - https://x.com/barakravid/status/2023859082093097002?s=46 написав він у соцмережі Х.

Раніше в інтерв'ю Равіду Володимир Зеленський https://zn.ua/ukr/war/ukrajinskij-narod-vidkhilit-mirnu-uhodu-jaka-peredbachaje-zdachu-donbasu-zelenskij-v-ntervju-axios.html висловив знепокоєнняприсутністю Мєдінского на чолі російської делегації. Президент припускає, що росіяни спробують перетворити мирні переговори на формальність або повернутися до вихідної точки, щоб виграти для своїх військових час на полі бою.

Він також зазначив, що Мєдінскій, як і Путін, любить філософствувати про «історичні витоки» війни.

«У нас немає часу на все це лайно. Ми маємо ухвалити рішення і завершити війну», - сказав Зеленський.

Раніше аналітик Sky News Майкл Кларк заявляв, що рішення Владіміра Путінаhttps://zn.ua/ukr/POLITICS/povernennja-do-klounadi-rosija-pidtverdzhuje-novi-perehovori-ale-zminjuje-sklad-delehatsiji.html змінити склад делегації свідчить про те, що він «не хоче нічого домогтися» на переговорах у Женеві.

Він https://zn.ua/ukr/POLITICS/mjedinskij-merzennij-lajetsja-matom-usikh-dratuje-ljudej-ta-zlit-analitik-klarke.html назвав Мєдінского «мерзенною особою з божевільним уявленням про російську історію, який любить читати всім лекції».

«Він лається матом, дратує людей, злить їх. Він фактично нападає на них особисто, тому що його мета - змусити їх піти й сказати, що переговори провалилися, тому що вони самі від них відмовилися», - пояснює Кларк.
18.02.2026 00:24 Ответить
18.02.2026 00:25 Ответить
це фотка Умєрова в фейсбук - а Буданов що, бороду відпустив? Арахамія позує вєсьолєнькій
18.02.2026 00:27 Ответить
Коротко -
з кацапами - терористами нема про що говорити ,
а тільки знищувати їх на своїй землі , крапка !!
18.02.2026 00:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=*********** https://www.youtube.com/watch?v=Галущенко ШОКУВАВ ЗІЗНАННЯМ! В схемі МІНДІЧА російські ОЛІГАРХИ. Офшори КРИШУВАВ ПРЕЗИДЕНТ?

Володимир Ар"єв в подробицях зараз 3 год тому, а вовчик вчора шептався з замінником Малюка - про читску в СБУ тих хто не з ними...

новина УЧОРА ВІД ОП

Український президент Володимир Зеленський доручив першому заступнику голови Служби безпеки України Олександру Покладу провести очищення СБУ від тих, які служать "іншим інтересам". Про це заявив Зеленський у вечірньому зверненні
18.02.2026 00:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=sdWgOngDfv4

🔥ОГРИЗКО: Україна дістала ГОЛОВНИЙ КОЗИР! Росіян чекає СЮРПРИЗ на переговорах - 3 год тому
18.02.2026 00:40 Ответить
Самса, бездарно просравша реформування ЗСУ, подільник алібаби і карлсона, про щось звиздить? Зеленський, чому до сих пір не скасував громадянство України цьому володарю американського паспорта?! Самса не Корбан?!
18.02.2026 01:31 Ответить
До кого Ви звертаєтесь? До власника мацковського паспорта?
18.02.2026 07:48 Ответить
Які це нах. переговори? Це було групове згвалтування України і все. Х'уйло таки свого добилося що його наративи і окупація України все глибше і глибше як епідемія заселяються в головах всього світу, і сприймаються як належне. Ніхто вже не згадує про міжнародне право, про статути ООН, про щоденне вбивство тисяч людей рашистами
18.02.2026 02:01 Ответить
"Партнери" в контексті Вмєрова, це теж мародери і крадії?
18.02.2026 07:43 Ответить
 
 