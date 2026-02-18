Умеров в Женеве провел переговоры с европейскими партнерами

Секретарь СНБО Рустем Умеров в Женеве обсудил переговоры с европейскими партнерами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет о делегациях Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии.

Стороны обсудили итоги последнего раунда переговоров и синхронизировали подходы относительно дальнейших шагов.

"Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой. Есть понимание общей ответственности за результат. Работаем дальше", - отметил Умеров.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Переговоры в Женеве

О том, что политическая часть обсуждений "зашла в тупик" ранее сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два информированных источника.

Причиной этого стали позиции, высказанные новым главным переговорщиком России Владимиром Мединским", - написал он, не уточнив, что именно сказала российская сторона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это несправедливо, что Трамп призывает Украину, а не РФ, идти на уступки ради мира, - Зеленский

Что предшествовало?

Читайте также: Украинцы не согласятся на мирное соглашение со сдачей Донбасса России, - Зеленский