Умєров у Женеві провів переговори з європейськими партнерами

Секретар РНБО Рустем Умєров у Женеві обговорив переговори з європейськими партнерами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, йдеться про делегації Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії.

Сторони обговорили підсумки останнього раунду переговорів і синхронізували підходи щодо подальших кроків.

"Важливо зберігати спільне бачення та координацію дій між Україною, США та Європою. Є розуміння спільної відповідальності за результат. Працюємо далі", - зазначив Умєров.

Переговори в Женеві

Про те, що політична частина обговорень "зайшла в глухий кут" раніше повідомив журналіст Axios Барак Равід з посиланням на два поінформовані джерела.

Причиною цього стали позиції, висловлені новим головним переговірником Росії Володимиром Мединським", - написав він, не уточнивши, що саме сказала російська сторона.

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.

У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.

4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.

17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США. Від Росії знову поїде Мединський.

