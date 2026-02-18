Умєров у Женеві провів переговори з європейськими партнерами

Секретар РНБО Рустем Умєров у Женеві обговорив переговори з європейськими партнерами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, йдеться про делегації Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії.

Сторони обговорили підсумки останнього раунду переговорів і синхронізували підходи щодо подальших кроків.

"Важливо зберігати спільне бачення та координацію дій між Україною, США та Європою. Є розуміння спільної відповідальності за результат. Працюємо далі", - зазначив Умєров.

Переговори в Женеві

Про те, що політична частина обговорень "зайшла в глухий кут" раніше повідомив журналіст Axios Барак Равід з посиланням на два поінформовані джерела. 

Причиною цього стали позиції, висловлені новим головним переговірником Росії Володимиром Мединським", - написав він, не уточнивши, що саме сказала російська сторона.

перемовини (3783) Женева (100) Умєров Рустем (899)
+12
Це крило Єрмака чи дупа Зеленського?
18.02.2026 00:16 Відповісти
+11
Коротко -
з кацапами - терористами нема про що говорити ,
а тільки знищувати їх на своїй землі , крапка !!
18.02.2026 00:31 Відповісти
+7
БЛД!!! так хтось казав Буданов головує в делегації України - доречі, справжній дипломат партіот Кислиця саме при ньому ,при пасажьоннам свадєбнам гєнєралє развєдчікє...

ДО ЧГО ТУТ ЧЕБУРЕК ЄРМАКА?
18.02.2026 00:17 Відповісти
https://zn.ua/ukr/POLITICS/perehovori-v-zhenevi-zajshli-u-hlukhij-kut-zhurnalist-nazvav-cherez-koho.html

ПЕРЕГОВОРИ В ЖЕНЕВІ ЗАЙШЛИ У ГЛУХИЙ КУТ: ЖУРНАЛІСТ НАЗВАВ, ЧЕРЕЗ КОГО

Позиції очільника російської переговорної групи виявилися неприйнятними.

https://zn.ua/ukr/war/umjerov-rozpoviv-jaki-temi-obhovorjujut-u-zhenevi.html Переговори в політичній групі у Женеві сьогодні зайшли в глухий кут, повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на двох поінформованих із перебігом зустрічі співрозмовників.

«Два обізнані джерела повідомили мені, що переговори в політичній групі в Женеві сьогодні "застрягли". Джерела сказали, що причиною стали позиції, представлені новим головним переговірником Росії Владіміром Мєдінскім», - https://x.com/barakravid/status/2023859082093097002?s=46 написав він у соцмережі Х.

Раніше в інтерв'ю Равіду Володимир Зеленський https://zn.ua/ukr/war/ukrajinskij-narod-vidkhilit-mirnu-uhodu-jaka-peredbachaje-zdachu-donbasu-zelenskij-v-ntervju-axios.html висловив знепокоєнняприсутністю Мєдінского на чолі російської делегації. Президент припускає, що росіяни спробують перетворити мирні переговори на формальність або повернутися до вихідної точки, щоб виграти для своїх військових час на полі бою.

Він також зазначив, що Мєдінскій, як і Путін, любить філософствувати про «історичні витоки» війни.

«У нас немає часу на все це лайно. Ми маємо ухвалити рішення і завершити війну», - сказав Зеленський.

Раніше аналітик Sky News Майкл Кларк заявляв, що рішення Владіміра Путінаhttps://zn.ua/ukr/POLITICS/povernennja-do-klounadi-rosija-pidtverdzhuje-novi-perehovori-ale-zminjuje-sklad-delehatsiji.html змінити склад делегації свідчить про те, що він «не хоче нічого домогтися» на переговорах у Женеві.

Він https://zn.ua/ukr/POLITICS/mjedinskij-merzennij-lajetsja-matom-usikh-dratuje-ljudej-ta-zlit-analitik-klarke.html назвав Мєдінского «мерзенною особою з божевільним уявленням про російську історію, який любить читати всім лекції».

«Він лається матом, дратує людей, злить їх. Він фактично нападає на них особисто, тому що його мета - змусити їх піти й сказати, що переговори провалилися, тому що вони самі від них відмовилися», - пояснює Кларк.
це фотка Умєрова в фейсбук - а Буданов що, бороду відпустив? Арахамія позує вєсьолєнькій
Коротко -
з кацапами - терористами нема про що говорити ,
а тільки знищувати їх на своїй землі , крапка !!
https://www.youtube.com/watch?v=*********** https://www.youtube.com/watch?v=Галущенко ШОКУВАВ ЗІЗНАННЯМ! В схемі МІНДІЧА російські ОЛІГАРХИ. Офшори КРИШУВАВ ПРЕЗИДЕНТ?

Володимир Ар"єв в подробицях зараз 3 год тому, а вовчик вчора шептався з замінником Малюка - про читску в СБУ тих хто не з ними...

новина УЧОРА ВІД ОП

Український президент Володимир Зеленський доручив першому заступнику голови Служби безпеки України Олександру Покладу провести очищення СБУ від тих, які служать "іншим інтересам". Про це заявив Зеленський у вечірньому зверненні
https://www.youtube.com/watch?v=sdWgOngDfv4

🔥ОГРИЗКО: Україна дістала ГОЛОВНИЙ КОЗИР! Росіян чекає СЮРПРИЗ на переговорах - 3 год тому
Самса, бездарно просравша реформування ЗСУ, подільник алібаби і карлсона, про щось звиздить? Зеленський, чому до сих пір не скасував громадянство України цьому володарю американського паспорта?! Самса не Корбан?!
До кого Ви звертаєтесь? До власника мацковського паспорта?
Які це нах. переговори? Це було групове згвалтування України і все. Х'уйло таки свого добилося що його наративи і окупація України все глибше і глибше як епідемія заселяються в головах всього світу, і сприймаються як належне. Ніхто вже не згадує про міжнародне право, про статути ООН, про щоденне вбивство тисяч людей рашистами
"Партнери" в контексті Вмєрова, це теж мародери і крадії?
Умерова давно пора повернути і ув'язнити. Але цього не буде поки зелений підар у влади.
Кринж.
З такими перемовниками , крім ,,глухого кута" нічого не світить .
