Умєров у Женеві провів переговори з європейськими партнерами
Секретар РНБО Рустем Умєров у Женеві обговорив переговори з європейськими партнерами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, йдеться про делегації Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії.
Сторони обговорили підсумки останнього раунду переговорів і синхронізували підходи щодо подальших кроків.
"Важливо зберігати спільне бачення та координацію дій між Україною, США та Європою. Є розуміння спільної відповідальності за результат. Працюємо далі", - зазначив Умєров.
Про те, що політична частина обговорень "зайшла в глухий кут" раніше повідомив журналіст Axios Барак Равід з посиланням на два поінформовані джерела.
Причиною цього стали позиції, висловлені новим головним переговірником Росії Володимиром Мединським", - написав він, не уточнивши, що саме сказала російська сторона.
Що передувало?
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США. Від Росії знову поїде Мединський.
ПЕРЕГОВОРИ В ЖЕНЕВІ ЗАЙШЛИ У ГЛУХИЙ КУТ: ЖУРНАЛІСТ НАЗВАВ, ЧЕРЕЗ КОГО
Позиції очільника російської переговорної групи виявилися неприйнятними.
https://zn.ua/ukr/war/umjerov-rozpoviv-jaki-temi-obhovorjujut-u-zhenevi.html Переговори в політичній групі у Женеві сьогодні зайшли в глухий кут, повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на двох поінформованих із перебігом зустрічі співрозмовників.
«Два обізнані джерела повідомили мені, що переговори в політичній групі в Женеві сьогодні "застрягли". Джерела сказали, що причиною стали позиції, представлені новим головним переговірником Росії Владіміром Мєдінскім», - https://x.com/barakravid/status/2023859082093097002?s=46 написав він у соцмережі Х.
Раніше в інтерв'ю Равіду Володимир Зеленський https://zn.ua/ukr/war/ukrajinskij-narod-vidkhilit-mirnu-uhodu-jaka-peredbachaje-zdachu-donbasu-zelenskij-v-ntervju-axios.html висловив знепокоєнняприсутністю Мєдінского на чолі російської делегації. Президент припускає, що росіяни спробують перетворити мирні переговори на формальність або повернутися до вихідної точки, щоб виграти для своїх військових час на полі бою.
Він також зазначив, що Мєдінскій, як і Путін, любить філософствувати про «історичні витоки» війни.
«У нас немає часу на все це лайно. Ми маємо ухвалити рішення і завершити війну», - сказав Зеленський.
Раніше аналітик Sky News Майкл Кларк заявляв, що рішення Владіміра Путінаhttps://zn.ua/ukr/POLITICS/povernennja-do-klounadi-rosija-pidtverdzhuje-novi-perehovori-ale-zminjuje-sklad-delehatsiji.html змінити склад делегації свідчить про те, що він «не хоче нічого домогтися» на переговорах у Женеві.
Він https://zn.ua/ukr/POLITICS/mjedinskij-merzennij-lajetsja-matom-usikh-dratuje-ljudej-ta-zlit-analitik-klarke.html назвав Мєдінского «мерзенною особою з божевільним уявленням про російську історію, який любить читати всім лекції».
«Він лається матом, дратує людей, злить їх. Він фактично нападає на них особисто, тому що його мета - змусити їх піти й сказати, що переговори провалилися, тому що вони самі від них відмовилися», - пояснює Кларк.
Український президент Володимир Зеленський доручив першому заступнику голови Служби безпеки України Олександру Покладу провести очищення СБУ від тих, які служать "іншим інтересам". Про це заявив Зеленський у вечірньому зверненні
