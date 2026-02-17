Українці не погодяться на мирну угоду зі здачею Донбасу Росії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що український народ відхилить мирну угоду, яка передбачатиме вимогу росіян про односторонній вихід ЗСУ з Донбасу і передачу регіону Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю Axios, передає Цензор.НЕТ.

Про перемовини

Зеленський говорив з журналістами видання на тлі переговорів України, Росії та США у швейцарській Женеві. За словами президента, представники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер стверджували йому, що Росія нібито щиро хоче завершити війну, і що йому перед перемовинами слід координувати це зі своєю делегацію.

Однак президент України дав зрозуміти, що він налаштований набагато песимістичніше. Він також порадив Віткоффу і Кушнеру не намагатися змусити його продавати бачення миру, яке його власний народ вважатиме "невдалою історією".

Про Донбас

Американські посередники запропонували українським силам вивести війська з тих частин Донбасу, які вони зараз утримують, і дозволити цій території стати демілітаризованою "вільною економічною зоною". Вашингтон не зайняв позицію щодо того, яка країна буде мати суверенітет над цією територією.

Зеленський готовий обговорити виведення військ, але закликав Москву відвести свої війська на еквівалентну відстань і відхилив претензії Росії на суверенітет над цією зоною.

В інтерв'ю Axios він зазначив, що Вашингтон і Київ домовилися, що будь-яка угода повинна бути винесена на референдум українського народу.

За його словами, якщо ця угода передбачатиме, що ЗСУ просто вийдуть з Донеччини — жертвуючи суверенітетом і людьми, які там проживають — вона зазнає провалу на голосуванні.

"Емоційно люди ніколи цього не пробачать. Ніколи. Вони не пробачать... мені, вони не пробачать [США]. Це частина нашої країни, всі ці громадяни, прапор, земля", - сказав Зеленський, додавши, що українці "не можуть зрозуміти, чому" їх просять відмовитися від додаткових територій.

Якщо ж угода просто заморозить поточну лінію фронту, український народ її прийме, вважає президент.

"Я думаю, що якщо ми пропишемо в документі… що ми залишаємося там, де ми є на лінії зіткнення, я думаю, що люди підтримають це на референдумі. Це моя думка", - додав Зеленський.