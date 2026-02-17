Українці не погодяться на мирну угоду зі здачею Донбасу Росії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що український народ відхилить мирну угоду, яка передбачатиме вимогу росіян про односторонній вихід ЗСУ з Донбасу і передачу регіону Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю Axios, передає Цензор.НЕТ.

Про перемовини

Зеленський говорив з журналістами видання на тлі переговорів України, Росії та США у швейцарській Женеві. За словами президента, представники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер стверджували йому, що Росія нібито щиро хоче завершити війну, і що йому перед перемовинами слід координувати це зі своєю делегацію.

Однак президент України дав зрозуміти, що він налаштований набагато песимістичніше. Він також порадив Віткоффу і Кушнеру не намагатися змусити його продавати бачення миру, яке його власний народ вважатиме "невдалою історією".

Про Донбас

Американські посередники запропонували українським силам вивести війська з тих частин Донбасу, які вони зараз утримують, і дозволити цій території стати демілітаризованою "вільною економічною зоною". Вашингтон не зайняв позицію щодо того, яка країна буде мати суверенітет над цією територією.

Зеленський готовий обговорити виведення військ, але закликав Москву відвести свої війська на еквівалентну відстань і відхилив претензії Росії на суверенітет над цією зоною.

В інтерв'ю Axios він зазначив, що Вашингтон і Київ домовилися, що будь-яка угода повинна бути винесена на референдум українського народу.

  • За його словами, якщо ця угода передбачатиме, що ЗСУ просто вийдуть з Донеччини — жертвуючи суверенітетом і людьми, які там проживають — вона зазнає провалу на голосуванні.

"Емоційно люди ніколи цього не пробачать. Ніколи. Вони не пробачать... мені, вони не пробачать [США]. Це частина нашої країни, всі ці громадяни, прапор, земля", - сказав Зеленський, додавши, що українці "не можуть зрозуміти, чому" їх просять відмовитися від додаткових територій.

Якщо ж угода просто заморозить поточну лінію фронту, український народ її прийме, вважає президент.

"Я думаю, що якщо ми пропишемо в документі… що ми залишаємося там, де ми є на лінії зіткнення, я думаю, що люди підтримають це на референдумі. Це моя думка", - додав Зеленський.

Топ коментарі
+14
А ти в українців запитував чи сам за них вже розписався?
17.02.2026 21:53 Відповісти
+13
Хватить мусолити цю тему, не буде ніякої угоди, не буде ніякої здачі, Україна поверне усі свої території і знищить кацапів які там засіли і війна нажаль буде продовжуватись до перемоги!
17.02.2026 21:55 Відповісти
+7
Він усі роки вивертався від відповідальності, і зараз хоче перекласти її на людей. Інакше він про народ і не згадав би.
17.02.2026 22:12 Відповісти
А Кібуц і уповноважані представники його ( міндіча) в цій країні...
17.02.2026 21:44 Відповісти
В як же шашлики, асфальт, мародерство? - ішак іпаний!!
18.02.2026 06:58 Відповісти
Це частина нашої країни, всі ці громадяни, прапор, земля, армія, мова, віра...
17.02.2026 21:48 Відповісти
і ЩО?!
17.02.2026 21:50 Відповісти
Ти з тих, які щиро вірять, що коли пуцину віддати Донбас, то пуцин не в користає його, як плацдарм для руху на Дніпро і Харків. Ви, блін навіть не слухаєте самого пуцина, який відкрито каже, що буде робити, не кажучи вже про здоровий глузд і істинкт самозбереження.
17.02.2026 22:41 Відповісти
Я бачу Ви погано вчилися у школі, якщо не можете 2+2 додати... Зараз ми не виграємо, а до перемоги і кордони 91 - це вологі мрії псевдопатріотів.
18.02.2026 08:37 Відповісти
А ти в українців запитував чи сам за них вже розписався?
17.02.2026 21:53 Відповісти
Він вже наперед знає результати голосування , бо сам їх намалює, чи шо.
17.02.2026 21:55 Відповісти
Тобто ви згідні поіхати в Краматорськ або Славянськ особисто та сказати в обличча мешканцям - ви тепер рашка ?
17.02.2026 22:09 Відповісти
Ну ти ж особисто їх вже зрадив, сидиш тут, не захищаєш їх, їх землю. Соромно?
17.02.2026 22:15 Відповісти
Хтось знає наперед результати вже ? Мова про це , шо заявляти зарані про результат якось неправильно. А жителів можна спитати й по іншому -вони хотять жити , взагалі, чи ні.
17.02.2026 22:20 Відповісти
Краще мера Покровська спитайте як потрібно захищати свою землю, це наглядний приклад. А також всю його шоблу чиновницьку. В прозоро до цих пір усе видно.
18.02.2026 11:21 Відповісти
Хватить мусолити цю тему, не буде ніякої угоди, не буде ніякої здачі, Україна поверне усі свої території і знищить кацапів які там засіли і війна нажаль буде продовжуватись до перемоги!
17.02.2026 21:55 Відповісти
Так.А після Перемоги хлопці з Бангладеш та Ізраїлю піднімуть країну!Тримаємось до кінця!
18.02.2026 08:29 Відповісти
Путіна не зупинити поцілунками чи квітами. Я не хочу повторювати помилки попередників, - Зеленський.
17.02.2026 21:57 Відповісти
При папередніках стільки територій не здали за пару днів. Чи то воно саме здалося , а він як завжди ні при чьому.
17.02.2026 22:02 Відповісти
Він мав бути президентом у вигнанні, у Лондоні. Але Кривонос не дав вилетіти
17.02.2026 22:06 Відповісти
а жаль . Мав би його взагалі пристрелити, як дезертира тоді.
17.02.2026 22:21 Відповісти
Це була фатальна помилка, яка призвела до руйнації України...
18.02.2026 08:39 Відповісти
Такі речі навіть не повинні обговорюватись !
17.02.2026 21:57 Відповісти
Ні на що не треба погоджуватись, а чекати поки раша розвалиться і Трампа імпічментують.
17.02.2026 22:01 Відповісти
Думаю що вистачить щоб раша зрозуміла що вона ніколи не переможе, а розсиплеться нв 88 улусів.
17.02.2026 23:30 Відповісти
Вічна війна! Вічний Лідор!
Каддафі теж так думав, і асад, а ще мадуро непогано закінчив
17.02.2026 22:04 Відповісти
А ти питав це у тих українців, які живуть на територіях які хоче окопувати РФ? я спілкував з біженцям з Покровська, Авдіївки, тими людьми, які там жили..., яких майно-життя знищила війна, та вони більшість були згодні на то щоб їх окопували кацапи, як Мелітополь Бердянськ, лиш би не велись військові дії у їх містах? Ти питаєш тилового українця, чи згоден він на здачу Донбасу?, людину яка відносно у безпеці і майну якої мало що загороджує, чи мають такі люди право вирішувати долю людей тих міст, які з лиця землі стирає РФ...
17.02.2026 22:06 Відповісти
А хто їй винен що вона за 30 років мову не вивчила ?
17.02.2026 23:36 Відповісти
Відчувається в словах "зе" європейське" .а особливо німецьке і англійське "трамбон і куйло ідіть накуй з Вашими домовленостями про капітуляцію України,Адже саме німці були лоббістами 90 лярдів допомоги Україні , ну а брити памятають Джона Юза в Донбасі.
17.02.2026 22:06 Відповісти
А ти погодишся? Чи чому ти взагалі піддаєш сумніву Конституцію України і її державні кордони? Чомусь рашисти про жодні поступки чи свої кордони даже не обговорюють. Зате українська делегація як та шльондра робить вигляд що вже торгується
17.02.2026 22:07 Відповісти
По друге потрібно поставити американським работорговцям питання, по якому міжнародному закону, чи статуту ООН чи Конституції, Україна має віддати московським людоїдам свою територію і своїх людей? Для цього американські дикуни повинні офіційно визнати що в світі більше неіснує жодного міжнародного права, жодних кордонів і не діють жодні міжнародно визнані офіційні угоди. Тобто ця угоода яку старий серун в штани Тромб пропонує підписати Україні теж нічого не означатиме як і всі минулі.
17.02.2026 22:13 Відповісти
А по-третє, якщо американські посередники заявляють один в один вимоги Х'уйла і давлять тільки на Україну то це вже ніякі не посередники, а адвокати чи як казали в 90-х, це рекетири Х'уйла.
17.02.2026 22:17 Відповісти
А ти чому піддаєш сумніву Конституцію України і її державні кордони?
Там написано, що ти маєш захищати державу, що кордони не порушні.
То що ти тут в коментах робиш?
Чому не виконуєш Конституцію??? Може ти ждун, чи ухилянт, чи може (о жах!!!) кацап замаскований (прізвище промовисте).
17.02.2026 22:18 Відповісти
О, ти знову тут мразь кацапська. Тебе від Конституції і від всього українського як чорта від кадила карьожить
17.02.2026 22:35 Відповісти
Так, так розкажи про Конституцію, і як ти її виконуєш))))))
Цікаво почитати тебе обісраного лицеміра.
17.02.2026 22:41 Відповісти
Я тебе виродок вроді вже посилав. Ти вже давно на статтю наговорив. Не розумію чому тобою ще не зайнялись
17.02.2026 22:49 Відповісти
То де відповідь як ти Конституцію виконуєш? Може це тобою мають зайнятися???
Ти ж засланий (чи засраний🤔) кацап, навіть спершу тут російською писав, поки не освоїв перекладач🤣.
17.02.2026 22:55 Відповісти
Та ні, тут простіше - це своя зегнида, яка знаходиться на ботофермі.
18.02.2026 08:42 Відповісти
Він усі роки вивертався від відповідальності, і зараз хоче перекласти її на людей. Інакше він про народ і не згадав би.
17.02.2026 22:12 Відповісти
даун, ти не створив ядерну зброю, а тому війна в будь-якому випадку продовжиться
17.02.2026 22:14 Відповісти
яке відношення цей коментар має до того, що я написав?
17.02.2026 23:33 Відповісти
Він такий потужний і незламний, з такими палкими речами, а за пазухою тримає результати фейкового референдуму, де "Народ проголосував! Я тут ні при чому! Я взагалі був проти!"
17.02.2026 22:34 Відповісти
Это у них спрашивают перед тем как отпинаит ногами и затолкать в бусик или уже после?)
17.02.2026 23:23 Відповісти
Янелох, ти вже відводив війська з Золотого, знову за старе?
17.02.2026 23:45 Відповісти
100% - ніякої здачи Донбасу - навпаки повернення кордонів 1991 року та виплата 500 млдр. репарацій за знищене майно.
18.02.2026 00:22 Відповісти
Ты ж **** уже сдал кучу земли,и ещё сдашь ,если будешь у руля.Вся Украина в окружении,с одной стороны враг,с другой неначасні мародери.
18.02.2026 00:56 Відповісти
покажи чеки кто кому здал
18.02.2026 02:07 Відповісти
А шо, референдуму зась?
18.02.2026 02:49 Відповісти
Шановні, я, звісно, також обома руками за, щоб Україна повернула всі свої території включно з москвою і Марсом, та не підкажете, з яких таких радощів це має статися, якщо до цього часу на наближення подібного сценарію немає й натяку? Поставки лайно, енергетиці гайки, мобілізація провалюється, міндічі різні, росія нас з курщини викинула і як-ніяк повільно наступає, увага, БЕЗ мобілізації. Патріотизм це добре, поки не втрачається зв'язок з реальністю, а рожеві окуляри ще нікому в історії не допомогли щось там виграти. Звісно мова не йде про безумну здачу територій, та в разі можливості все зупинити з реальними безпековими гарантіями, присутністю війск заходу, ******** 800 000 армією та інтеграцію в західну економіку, то це потрібно робити. Це боляче? Так, це боляче. Але краще, привівши аналогію, щоб були Південна і Північна Кореї ніж щоб зрештою лишилась лише Північна.
18.02.2026 03:31 Відповісти
Бо зрадник зеля є верховним головнокомандувачем і саме він особисто винний у здачі українських територій пуйлу.
Не буде цього зрадника і агента кремля, так відразу і припиниться здача територій пуйлу.
18.02.2026 04:04 Відповісти
100%, і Петріотами, Томагавками та Ф35 нас одразу закидають, і ядерку дадуть, і людей вдесятеро більше з'явиться. Де ви такі розумні беретесь?
20.02.2026 03:14 Відповісти
Обкурений ішак готовий на будь-що, але сцить бути лінчованим за чергову зраду.
18.02.2026 07:24 Відповісти
Це ще Закон забороняє,а ти навіть говорити про це не можеш,бо ти гарант виконання цього Закону.❤️ 🇺🇦 ❤️
18.02.2026 09:10 Відповісти
Правильно! Краще без угоди, ніж з приниження і відкладенною війною
20.02.2026 08:47 Відповісти
 
 