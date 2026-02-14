Мінімум, який хочуть росіяни, - це Донбас, щоб продати це як перемогу, - Зеленський

Росіяни ніколи не переслідували інших цілей, окрім як окупації України. Мінімум, що вони хочуть – це Донбас, але на 100%.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

РФ потрібен Донбас

За словами Зеленського, РФ переконує Сполучені Штати в тому, що якщо Україна самостійно виведе війська з Донбасу, то мир настане якнайшвидше, і це фактично єдина їхня вимога.

"Думаю, що вони ніколи не переслідували інших цілей, окрім як окупації України. Мінімум, що вони хочуть, – це Донбас, Донецька область, але на 100%. Для того, щоб продати це як перемогу для власного суспільства", – сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський про "вільну економічну зону" на Донбасі: Україна повинна покинути свою територію – це неправильно

Він зауважив, що російський диктатор Володимир Путін може "продати" будь-яке своє рішення російському суспільству.

Україна не може залишити власні території

Президент наголосив, що Україна не може вийти з власної території в обмін на інші власні суверенні території, де проживають тисячі людей.

"Це була історична помилка, що ніхто не відповів на дії Путіна в 2014 році… Тоді його армія прийшла без російської форми. Це означає, що вони ще боялися. У 2022 році вони прийшли вже у формі, з ракетами… Якщо ми дамо йому цю можливість відчути оцю перемогу – ми не знаємо, що далі він зробить", – сказав Зеленський.

Читайте: Ні Україна, ні Росія не в захваті від ідеї створити вільну економічну зону на Донбасі, - Зеленський

Також Зеленський зауважив, що навіть за потенційного перебування американських військових чи іншого контингенту в умовній нейтральній зоні ніхто не зможе повністю контролювати те, що буде відбуватися на непідконтрольних Україні територіях.

Також читайте: Туск про Донбас: Польща не визнає регіон російським

Що передувало?