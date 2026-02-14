Мінімум, який хочуть росіяни, - це Донбас, щоб продати це як перемогу, - Зеленський

Росіяни ніколи не переслідували інших цілей, окрім як окупації України. Мінімум, що вони хочуть – це Донбас, але на 100%.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ.

РФ потрібен Донбас

За словами Зеленського, РФ переконує Сполучені Штати в тому, що якщо Україна самостійно виведе війська з Донбасу, то мир настане якнайшвидше, і це фактично єдина їхня вимога.

"Думаю, що вони ніколи не переслідували інших цілей, окрім як окупації України. Мінімум, що вони хочуть, – це Донбас, Донецька область, але на 100%. Для того, щоб продати це як перемогу для власного суспільства", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що російський диктатор Володимир Путін може "продати" будь-яке своє рішення російському суспільству.

Україна не може залишити власні території

Президент наголосив, що Україна не може вийти з власної території в обмін на інші власні суверенні території, де проживають тисячі людей.

"Це була історична помилка, що ніхто не відповів на дії Путіна в 2014 році… Тоді його армія прийшла без російської форми. Це означає, що вони ще боялися. У 2022 році вони прийшли вже у формі, з ракетами… Якщо ми дамо йому цю можливість відчути оцю перемогу – ми не знаємо, що далі він зробить", – сказав Зеленський.

Також Зеленський зауважив, що навіть за потенційного перебування американських військових чи іншого контингенту в умовній нейтральній зоні ніхто не зможе повністю контролювати те, що буде відбуватися на непідконтрольних Україні територіях.

Що передувало?

  • Нагадаємо, США пропонували створення вільної економічної зони на Донбасі як один із пунктів "мирного плану".
  • Спочатку пропонувалося: у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення. РФ має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності цієї угоди.
  • Як пояснив президент України Володимир Зеленський, Росія хоче, щоб Україна вийшла з Донецької області, США пропонують компроміс –– вільну економічну зону. Якщо не буде згоди на "стоїмо, де стоїмо", то вільна економічна зона може бути прийнята лише шляхом референдуму.

Ворог один - росія. То чому в 2014 році вони боялися і йшли без знаків розпізнавання, в в 2022 році пішли під своїм прапором? Бо в Україні змінився президент, біля керма став не професіонал, а той, хто чомусь весь час діяв на користь ворога.
14.02.2026 22:42
А про Крим ні слова...
14.02.2026 22:41
А Ви хіба не чули від Голобородько, що він би вмер, а Крим не віддав би. Прийшла черга відповідати за свої слова.
14.02.2026 22:43
Правильно каже Зеля. Помудрів від 2019 року. Але мусить зрозуміти необхідність уряду національної згоди з Порохом на чолі.
14.02.2026 22:40
Покидьок- наркоша з його шоблою здав більше територій ніж сам Донбас, а це Запорізьку обл. понад 70% території і повнітю Луганську
15.02.2026 11:04
30.05.2022
Вже було відомо про підготовку кацапів до вторгнення.

Пів року тому чинна влада України відмовилася від стягнення майнових претензій з РФ за анексію української АР Крим у Європейському суді з прав людини. Понад $ 135 млрд лише за приблизними розрахунками Україна втратила через окупацію. З чого така щедрість влади - невідомо.

Про це повідомила українська дипломат та юрист, Надзвичайний і Повноважний Посол, радниця Міністра енергетики України Лана Зеркаль на Київському безпековому форумі.
14.02.2026 23:14
Так, те падло допомагало у підготовці до захоплення Криму і інших українських територій. А потім ще й пи@діло, що воно б Крим не віддало. Стрибаючи по московським сценам з саунами та "атадвігачи граніци" на площі у москві.
15.02.2026 07:18
В 14 они всерьез боялись ответку от США и Европы получит. За 8 лет поняли окончательно с кем имеют дело и осмелели. Как видно расчет относительно озабоченцев в целом подтвердились. Украинцы подвели. Всерьез вовевать решили.
14.02.2026 23:51
В україні не змінився президент, в Україні після виборів у 2019 році не стало президента.
15.02.2026 07:19
Вільна економічна зона… Від кого вільна?
14.02.2026 22:44
Розійшовся дебіл сьогодні. Якогось моцного кокса завезли
14.02.2026 22:47
Донбас - це 5 областей, а не одна Донецька, дебіле!
15.02.2026 08:51
Півень , ти ще до Донбасу кийську обл включи Просвіщайся козел
Донбас (Донецький вугільний басейн) - історичний, економічний та географічний регіон на сході України, що включає переважно територію Донецької та Луганської областей, а також схід Дніпропетровської області. Площа регіону становить близько 53-60 тис. км², де розташовані великі поклади вугілля. З 2014 року значна частина території окупована.
Основні факти про територію Донбасу:

Склад: Охоплює більшу частину Донецької області та південь Луганської області. Іноді до складу включають західні райони Ростовської області РФ (Східний Донбас).Центри: Найбільші міста - Донецьк, Луганськ, Макіївка, Горлівка, Краматорськ, Слов'янськ, Алчевськ.Географія:

Розташований у степовій зоні, охоплює Донецький кряж та басейн річки Сіверський Донець

.
15.02.2026 15:21
Рило ******, пояснюю тобі, рилу ********: москальня не змогла захопити навіть всю Донецьку область з 2014 року. І не зможе. Хіба що в твоїх рилойобанських фантазіях.
15.02.2026 19:05
Кацапи хочуть , або підкорити , або зруйнувати Україну .
Тромб не проти ...
От і все !
14.02.2026 23:04
Хер кацапам в рот ,чтобы башка не качалась вместо Донбасса..
14.02.2026 22:49
Досраки що вони хочуть, головне що хоче і що зробить Україна, а це звільнить усі свої території та знищить кілька мільйонів кацапів!
14.02.2026 22:57
якби на 100% працювали санкції і їх виконували всі держави , війна би вже давно закінчилась великою поразкою кацапні . Але говорити то одне , а виконувати то зовсім інше .
14.02.2026 23:04
Ну а який сенс тоді говорить про ці санкції які не діють и бестолкови?
15.02.2026 00:03
А як же , кава в Криму?
14.02.2026 23:07
Та американські "пінгвіни" за жодних обставин не підуть туди, де з великою долею вірогідності отримають конаретної пи₴ди.
14.02.2026 23:28
Треба робити все що допоможе країні, коли потрібно стримуватися, а він весь час б'ється в істериці, намагаючись якось потролити кацапів. У нього в голові тільки емоції, як у тупий дівчинки.
14.02.2026 23:53
Триндить, але Донбас здасть фейковим референдумом, і скаже "Я був проти. Але нарід так хоче. Тому мені діватись нікуди. Я завжди підкорявся народу".
15.02.2026 00:39
чудило... от Запорожской области остался почти что один обл. центр, болотные 20 км от обл. центра, Днепропетровская область под угрозой, и так далее по всему юго-востоку, а оно про Донбасс вещает...
15.02.2026 06:58
Ідіоте, хіба рашисти вже відмовились від Херсона і Запоріжжя?

Якщо ЗСУ здадуть українців Краматорська і Слов'янська - рашисти посунуть далі, бо вони ніколи не дотримувались жодних угод, вони зупиняються лише там, де не можуть далі наступати.
15.02.2026 09:16
 
 