Мінімум, який хочуть росіяни, - це Донбас, щоб продати це як перемогу, - Зеленський
Росіяни ніколи не переслідували інших цілей, окрім як окупації України. Мінімум, що вони хочуть – це Донбас, але на 100%.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ.
РФ потрібен Донбас
За словами Зеленського, РФ переконує Сполучені Штати в тому, що якщо Україна самостійно виведе війська з Донбасу, то мир настане якнайшвидше, і це фактично єдина їхня вимога.
"Думаю, що вони ніколи не переслідували інших цілей, окрім як окупації України. Мінімум, що вони хочуть, – це Донбас, Донецька область, але на 100%. Для того, щоб продати це як перемогу для власного суспільства", – сказав Зеленський.
Він зауважив, що російський диктатор Володимир Путін може "продати" будь-яке своє рішення російському суспільству.
Україна не може залишити власні території
Президент наголосив, що Україна не може вийти з власної території в обмін на інші власні суверенні території, де проживають тисячі людей.
"Це була історична помилка, що ніхто не відповів на дії Путіна в 2014 році… Тоді його армія прийшла без російської форми. Це означає, що вони ще боялися. У 2022 році вони прийшли вже у формі, з ракетами… Якщо ми дамо йому цю можливість відчути оцю перемогу – ми не знаємо, що далі він зробить", – сказав Зеленський.
Також Зеленський зауважив, що навіть за потенційного перебування американських військових чи іншого контингенту в умовній нейтральній зоні ніхто не зможе повністю контролювати те, що буде відбуватися на непідконтрольних Україні територіях.
Що передувало?
- Нагадаємо, США пропонували створення вільної економічної зони на Донбасі як один із пунктів "мирного плану".
- Спочатку пропонувалося: у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення. РФ має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності цієї угоди.
- Як пояснив президент України Володимир Зеленський, Росія хоче, щоб Україна вийшла з Донецької області, США пропонують компроміс –– вільну економічну зону. Якщо не буде згоди на "стоїмо, де стоїмо", то вільна економічна зона може бути прийнята лише шляхом референдуму.
Вже було відомо про підготовку кацапів до вторгнення.
Пів року тому чинна влада України відмовилася від стягнення майнових претензій з РФ за анексію української АР Крим у Європейському суді з прав людини. Понад $ 135 млрд лише за приблизними розрахунками Україна втратила через окупацію. З чого така щедрість влади - невідомо.
Про це повідомила українська дипломат та юрист, Надзвичайний і Повноважний Посол, радниця Міністра енергетики України Лана Зеркаль на Київському безпековому форумі.
Донбас (Донецький вугільний басейн) - історичний, економічний та географічний регіон на сході України, що включає переважно територію Донецької та Луганської областей, а також схід Дніпропетровської області. Площа регіону становить близько 53-60 тис. км², де розташовані великі поклади вугілля. З 2014 року значна частина території окупована.
Основні факти про територію Донбасу:
Склад: Охоплює більшу частину Донецької області та південь Луганської області. Іноді до складу включають західні райони Ростовської області РФ (Східний Донбас).Центри: Найбільші міста - Донецьк, Луганськ, Макіївка, Горлівка, Краматорськ, Слов'янськ, Алчевськ.Географія:
Розташований у степовій зоні, охоплює Донецький кряж та басейн річки Сіверський Донець
.
Якщо ЗСУ здадуть українців Краматорська і Слов'янська - рашисти посунуть далі, бо вони ніколи не дотримувались жодних угод, вони зупиняються лише там, де не можуть далі наступати.