Ні Україна, ні Росія не в захваті від ідеї створити вільну економічну зону на Донбасі, - Зеленський

Сполучені Штати пропонують створити так звану вільну економічну зону як буфер на Донбасі для завершення російсько-українською війни, але Україна ставиться до цієї ідеї обережно.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Питання територій

"Жодна зі сторін не зацікавлена в ідеї вільної економічної зони –– ні росіяни, ні ми", - сказав Зеленський, хоча він не виключив таку можливість.

За його словами, у Києва і Москви різні погляди на питання територій.

"І домовленості були такими –– повернімося з баченням того, як це може виглядати, до наступної зустрічі", - уточнив президент.

Попередній раунд переговорів на початку цього місяця між російськими, українськими та американськими чиновниками в Абу-Дабі був конструктивним, сказав Зеленський, додавши, що війна може закінчитися протягом декількох місяців, якщо переговори будуть проводитися в дусі доброї волі.

Хто має контролювати Донбас

Російська влада вимагає, щоб Україна вивела всіх військових з території Донецької області. Москва хоче отримати повний контроль над регіоном. Водночас Україна наполягає на тому, щоб у питанні припинення вогню сторони відштовхувалися від поточної лінії розмежування.

У дискусіях щодо того, хто контролює буферну зону, США повинні чітко висловити свою позицію, наголосив президент України.

"Якщо це наша територія – а це наша територія – то країна, якій вона належить, повинна нею керувати", - додав Зеленський.

