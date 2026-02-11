УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9117 відвідувачів онлайн
Новини Територіальні поступки Буферна зона
2 822 20

Ні Україна, ні Росія не в захваті від ідеї створити вільну економічну зону на Донбасі, - Зеленський

зеленський

Сполучені Штати пропонують створити так звану вільну економічну зону як буфер на Донбасі для завершення російсько-українською війни, але Україна ставиться до цієї ідеї обережно.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Питання територій

"Жодна зі сторін не зацікавлена в ідеї вільної економічної зони –– ні росіяни, ні ми", - сказав Зеленський, хоча він не виключив таку можливість. 

За його словами, у Києва і Москви різні погляди на питання територій.

"І домовленості були такими –– повернімося з баченням того, як це може виглядати, до наступної зустрічі", - уточнив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гройсман про блокаду Донбасу: "Це спроби заблокувати наше економічне зростання"

Попередній раунд переговорів на початку цього місяця між російськими, українськими та американськими чиновниками в Абу-Дабі був конструктивним, сказав Зеленський, додавши, що війна може закінчитися протягом декількох місяців, якщо переговори будуть проводитися в дусі доброї волі.

Хто має контролювати Донбас

  • Російська влада вимагає, щоб Україна вивела всіх військових з території Донецької області. Москва хоче отримати повний контроль над регіоном. Водночас Україна наполягає на тому, щоб у питанні припинення вогню сторони відштовхувалися від поточної лінії розмежування.

У дискусіях щодо того, хто контролює буферну зону, США повинні чітко висловити свою позицію, наголосив президент України.

"Якщо це наша територія – а це наша територія – то країна, якій вона належить, повинна нею керувати", - додав Зеленський. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача Донбасу не зупинить війну і ослабить Україну перед новим наступом РФ, - The New York Times

Автор: 

Зеленський Володимир (27795) США (26558) територіальна цілісність (323) Донбас (21866)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
За яким хє**м Зеленський озвучує, від чого рашка "не в звхваті"?

Президенту України має бути пох**у на рашку та її хатєлкі!!!
показати весь коментар
11.02.2026 16:30 Відповісти
+7
Та не бреши що московія не у захваті . Передача їм території ,яку робиш спроби замаскувати?' А перемовини у доброму дусі з москаоями ? Єдині перемовини які вони б може зрозуміли би ,це пару сотень фламінго обіцяних по Москві...
показати весь коментар
11.02.2026 16:27 Відповісти
+4
ПРОДАВЛЮЄ НАРОД НА КАПІТУЛЯЦІЮ - мовляв не лише нам не подобається але і рузкім
показати весь коментар
11.02.2026 16:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вільна економічна зона з Американськими солдатами буде вільною а так - кацапською
показати весь коментар
11.02.2026 16:16 Відповісти
За яким хє**м Зеленський озвучує, від чого рашка "не в звхваті"?

Президенту України має бути пох**у на рашку та її хатєлкі!!!
показати весь коментар
11.02.2026 16:30 Відповісти
Насипає - підготовлює Україну
показати весь коментар
11.02.2026 16:48 Відповісти
згодовують оркам під тиском Трампа. Зеленський, ти вже догрався з крадівництвом, вже йди геть у відставку. Коли вже цього потужного зрадника приберуть? Цей негідник вже хоче пропихнути свою потужну капітуляцію і звалити до батьків і міндіча в ізраїль. Де військові, які побратими яких полегли в боях? Невже всі так ы будуть мовчки спостерігати, як їх- тае
показати весь коментар
11.02.2026 18:05 Відповісти
Мдаа . ШІ...

Фраза "до війни не підготувався, до зими не підготувався" є популярним висловом або мемом, який часто використовується в українському суспільстві для критики або іронії щодо недостатньої підготовки до важливих викликів.

Значення фрази"До війни не підготувався" - означає, що не було належної підготовки або заходів для захисту чи протидії війні, що призвело до проблем або втрат."До зими не підготувався" - вказує на те, що не було зроблено необхідних кроків для підготовки до зимового періоду, наприклад, забезпечення теплом, енергоресурсами, інфраструктурою тощо.Контекст використання

Цей вислів часто застосовується в контексті критики влади, державних структур або суспільства загалом, коли виникають проблеми через відсутність планування або належної підготовки до важливих подій чи сезонів. Особливо актуально це стало в Україні після початку війни 2022 року, коли питання підготовки до зими набуло великого значення через енергетичні виклики.

Хто такий "до війни не підготувався до зими не підготувався"?

Це не ім'я або прізвище людини, а скоріше фраза, яка описує стан або характеристику когось (наприклад, уряду, організації, суспільства), хто не зміг належно підготуватися до важливих викликів.
показати весь коментар
11.02.2026 16:16 Відповісти
всі знають але якоссь суспільству бздошно про це говрити
показати весь коментар
11.02.2026 16:20 Відповісти
Єдине, що успішно продукували більшовики, був страх. Більне нічого продукувати вони не вміють і не хочуть.
показати весь коментар
12.02.2026 13:36 Відповісти
А Єрмак що тобі з цього приводу каже?
показати весь коментар
11.02.2026 16:18 Відповісти
Єрмак ,хтоце?
показати весь коментар
11.02.2026 16:22 Відповісти
Та один такий чаклун вуду-самоучка,з яким Зегевара зустрічається на державній дачі.
https://argumentua.com/novini/yaki-zh-voni-nitsi-zelenskii-taemno-zustrichaetsya-z-ermakom-na-dachi-tkach-video
показати весь коментар
11.02.2026 17:13 Відповісти
Та не бреши що московія не у захваті . Передача їм території ,яку робиш спроби замаскувати?' А перемовини у доброму дусі з москаоями ? Єдині перемовини які вони б може зрозуміли би ,це пару сотень фламінго обіцяних по Москві...
показати весь коментар
11.02.2026 16:27 Відповісти
Роби свою справу мовчки
Якщо ти тямиш
І буде всім щастя
показати весь коментар
11.02.2026 16:44 Відповісти
ПРОДАВЛЮЄ НАРОД НА КАПІТУЛЯЦІЮ - мовляв не лише нам не подобається але і рузкім
показати весь коментар
11.02.2026 16:49 Відповісти
План Вазеленського: віддати території параші та на них створити "чорну діру" через яку будуть зникати без оплати податків західні інвестиції та кредити, за які розплачуватись доведеться всім українцям в багатьох покоління.
показати весь коментар
11.02.2026 17:53 Відповісти
На Донбасі ***** вже створив зону, вільну від економіки і цивілізації!!
показати весь коментар
11.02.2026 18:24 Відповісти
Про таку ***** міг лиш рудий покидьок лялякати(Вже з 2014 року мутили впхати ніби як автономію в Україну окуповані тоді території,і що?(Що на цих територіях були проукраїнські люди,чи проєвропейські?(((Рудий покидьок дав всі карти ***** взяти скільки той зможе,а ***** хоче все то бєзбоя,бо взяти не може силою(Економічна зона?((А від неї новий радіус руського міра в майбутньому(((
показати весь коментар
11.02.2026 18:39 Відповісти
Звиздло концертне. Ідея якраз Кацапії. Прикрити віддачу окупованих, ще й під гарантії не нападати Україні.
показати весь коментар
11.02.2026 18:49 Відповісти
Назовите эту территорию Тортугой. Смысл не поменяется
показати весь коментар
11.02.2026 20:09 Відповісти
Оце так політ фантазії! Сполучені Штати пропонують перетворити Донбас на «вільну економічну зону». Геніально! Давайте просто відкриємо там величезний ринок «Барабашово» або д'юті-фрі між окопами, і війна сама собою розсмокчеться, чи не так? Це ж саме те, про що мріяли люди під обстрілами - купувати товари без ПДВ у «буфері».

Економічне «диво» на пороховій бочці:

* Вільна зона від здорового глузду. Яка «вільна економічна зона» може бути на українській землі за визначенням? Це територія України, а не безхозний пустир для експериментів західних консультантів. Робити «буфер» із власного регіону - це все одно що виділити одну кімнату у своїй квартирі під склад для грабіжника, щоб він просто перестав вибивати інші двері.

* Дипломний скандал або «сало як валюта». Дивлячись на те, як Зеленський «обережно» ставиться до ідеї, але при цьому каже про «конструктивні переговори» в Абу-Дабі, виникає лише одне питання: він взагалі розуміє різницю між державним суверенітетом і орендою торгових площ? Здається, свій диплом юриста він купив навіть не за гроші, а за шмат доброго старого сала, бо будь-який першокурсник знає: або країна керує своєю територією, або це вже не країна, а прохідний двір.

* Хто в домі господар? Зеленський каже: «Якщо це наша територія, то країна повинна нею керувати». Браво! Капітан Очевидність увійшов у чат. Але тут же додає, що «не виключає таку можливість». То ми керуємо чи ми «торгуємося» за право поставити там касовий апарат під наглядом «миротворців»?

> Маленька довідка для «дипломатів»: Будь-яка «сіра», «буферна» чи «вільна» зона на території суверенної держави - це легалізація окупації та відмова від конституційного ладу. Але куди там до таких тонкощів людині, чия юридична освіта, схоже, завершилася на вмінні підписувати сценарії для серіалів.

Пропозиція США виглядає як спроба припудрити капітуляцію економічними термінами. А наше керівництво замість того, щоб тицьнути пальцем у Будапештський меморандум (який вони так ******* згадувати по святах), їздить по Абу-Дабі та обговорює, як би так «красиво» перетворити український Донбас на нічию землю.
показати весь коментар
12.02.2026 01:33 Відповісти
 
 