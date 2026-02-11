Ні Україна, ні Росія не в захваті від ідеї створити вільну економічну зону на Донбасі, - Зеленський
Сполучені Штати пропонують створити так звану вільну економічну зону як буфер на Донбасі для завершення російсько-українською війни, але Україна ставиться до цієї ідеї обережно.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Питання територій
"Жодна зі сторін не зацікавлена в ідеї вільної економічної зони –– ні росіяни, ні ми", - сказав Зеленський, хоча він не виключив таку можливість.
За його словами, у Києва і Москви різні погляди на питання територій.
"І домовленості були такими –– повернімося з баченням того, як це може виглядати, до наступної зустрічі", - уточнив президент.
Попередній раунд переговорів на початку цього місяця між російськими, українськими та американськими чиновниками в Абу-Дабі був конструктивним, сказав Зеленський, додавши, що війна може закінчитися протягом декількох місяців, якщо переговори будуть проводитися в дусі доброї волі.
Хто має контролювати Донбас
- Російська влада вимагає, щоб Україна вивела всіх військових з території Донецької області. Москва хоче отримати повний контроль над регіоном. Водночас Україна наполягає на тому, щоб у питанні припинення вогню сторони відштовхувалися від поточної лінії розмежування.
У дискусіях щодо того, хто контролює буферну зону, США повинні чітко висловити свою позицію, наголосив президент України.
"Якщо це наша територія – а це наша територія – то країна, якій вона належить, повинна нею керувати", - додав Зеленський.
Економічне «диво» на пороховій бочці:
* Вільна зона від здорового глузду. Яка «вільна економічна зона» може бути на українській землі за визначенням? Це територія України, а не безхозний пустир для експериментів західних консультантів. Робити «буфер» із власного регіону - це все одно що виділити одну кімнату у своїй квартирі під склад для грабіжника, щоб він просто перестав вибивати інші двері.
* Дипломний скандал або «сало як валюта». Дивлячись на те, як Зеленський «обережно» ставиться до ідеї, але при цьому каже про «конструктивні переговори» в Абу-Дабі, виникає лише одне питання: він взагалі розуміє різницю між державним суверенітетом і орендою торгових площ? Здається, свій диплом юриста він купив навіть не за гроші, а за шмат доброго старого сала, бо будь-який першокурсник знає: або країна керує своєю територією, або це вже не країна, а прохідний двір.
* Хто в домі господар? Зеленський каже: «Якщо це наша територія, то країна повинна нею керувати». Браво! Капітан Очевидність увійшов у чат. Але тут же додає, що «не виключає таку можливість». То ми керуємо чи ми «торгуємося» за право поставити там касовий апарат під наглядом «миротворців»?
> Маленька довідка для «дипломатів»: Будь-яка «сіра», «буферна» чи «вільна» зона на території суверенної держави - це легалізація окупації та відмова від конституційного ладу. Але куди там до таких тонкощів людині, чия юридична освіта, схоже, завершилася на вмінні підписувати сценарії для серіалів.
Пропозиція США виглядає як спроба припудрити капітуляцію економічними термінами. А наше керівництво замість того, щоб тицьнути пальцем у Будапештський меморандум (який вони так ******* згадувати по святах), їздить по Абу-Дабі та обговорює, як би так «красиво» перетворити український Донбас на нічию землю.