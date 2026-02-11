Ни Украина, ни Россия не в восторге от идеи создать свободную экономическую зону на Донбассе, - Зеленский

Соединенные Штаты предлагают создать так называемую свободную экономическую зону в качестве буфера на Донбассе для завершения российско-украинской войны, но Украина относится к этой идее осторожно.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Вопрос территорий

"Ни одна из сторон не заинтересована в идее свободной экономической зоны – ни россияне, ни мы", – сказал Зеленский, хотя он не исключил такую возможность.

По его словам, у Киева и Москвы разные взгляды на вопрос территорий.

"И договоренности были такими –– вернемся с видением того, как это может выглядеть, к следующей встрече", – уточнил президент.

Предыдущий раунд переговоров в начале этого месяца между российскими, украинскими и американскими чиновниками в Абу-Даби был конструктивным, сказал Зеленский, добавив, что война может закончиться в течение нескольких месяцев, если переговоры будут проводиться в духе доброй воли.

Кто должен контролировать Донбасс

Российские власти требуют, чтобы Украина вывела всех военных с территории Донецкой области. Москва хочет получить полный контроль над регионом. В то же время Украина настаивает на том, чтобы в вопросе прекращения огня стороны отталкивались от текущей линии разграничения.

В дискуссиях о том, кто контролирует буферную зону, США должны четко выразить свою позицию, подчеркнул президент Украины.

"Если это наша территория – а это наша территория – то страна, которой она принадлежит, должна ею управлять", – добавил Зеленский.

