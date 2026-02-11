РУС
2 672 20

Ни Украина, ни Россия не в восторге от идеи создать свободную экономическую зону на Донбассе, - Зеленский

зеленський

Соединенные Штаты предлагают создать так называемую свободную экономическую зону в качестве буфера на Донбассе для завершения российско-украинской войны, но Украина относится к этой идее осторожно.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Вопрос территорий

"Ни одна из сторон не заинтересована в идее свободной экономической зоны – ни россияне, ни мы", – сказал Зеленский, хотя он не исключил такую возможность. 

По его словам, у Киева и Москвы разные взгляды на вопрос территорий.

"И договоренности были такими –– вернемся с видением того, как это может выглядеть, к следующей встрече", – уточнил президент.

Предыдущий раунд переговоров в начале этого месяца между российскими, украинскими и американскими чиновниками в Абу-Даби был конструктивным, сказал Зеленский, добавив, что война может закончиться в течение нескольких месяцев, если переговоры будут проводиться в духе доброй воли.

Кто должен контролировать Донбасс

  • Российские власти требуют, чтобы Украина вывела всех военных с территории Донецкой области. Москва хочет получить полный контроль над регионом. В то же время Украина настаивает на том, чтобы в вопросе прекращения огня стороны отталкивались от текущей линии разграничения.

В дискуссиях о том, кто контролирует буферную зону, США должны четко выразить свою позицию, подчеркнул президент Украины.

"Если это наша территория – а это наша территория – то страна, которой она принадлежит, должна ею управлять", – добавил Зеленский. 

Зеленский Владимир (23705) США (29252) территориальная целостность (359) Донбасс (2427)
Топ комментарии
+10
За яким хє**м Зеленський озвучує, від чого рашка "не в звхваті"?

Президенту України має бути пох**у на рашку та її хатєлкі!!!
11.02.2026 16:30 Ответить
+7
Та не бреши що московія не у захваті . Передача їм території ,яку робиш спроби замаскувати?' А перемовини у доброму дусі з москаоями ? Єдині перемовини які вони б може зрозуміли би ,це пару сотень фламінго обіцяних по Москві...
11.02.2026 16:27 Ответить
+4
ПРОДАВЛЮЄ НАРОД НА КАПІТУЛЯЦІЮ - мовляв не лише нам не подобається але і рузкім
11.02.2026 16:49 Ответить
Вільна економічна зона з Американськими солдатами буде вільною а так - кацапською
11.02.2026 16:16 Ответить
За яким хє**м Зеленський озвучує, від чого рашка "не в звхваті"?

Президенту України має бути пох**у на рашку та її хатєлкі!!!
11.02.2026 16:30 Ответить
Насипає - підготовлює Україну
11.02.2026 16:48 Ответить
згодовують оркам під тиском Трампа. Зеленський, ти вже догрався з крадівництвом, вже йди геть у відставку. Коли вже цього потужного зрадника приберуть? Цей негідник вже хоче пропихнути свою потужну капітуляцію і звалити до батьків і міндіча в ізраїль. Де військові, які побратими яких полегли в боях? Невже всі так ы будуть мовчки спостерігати, як їх- тае
11.02.2026 18:05 Ответить
Мдаа . ШІ...

Фраза "до війни не підготувався, до зими не підготувався" є популярним висловом або мемом, який часто використовується в українському суспільстві для критики або іронії щодо недостатньої підготовки до важливих викликів.

Значення фрази"До війни не підготувався" - означає, що не було належної підготовки або заходів для захисту чи протидії війні, що призвело до проблем або втрат."До зими не підготувався" - вказує на те, що не було зроблено необхідних кроків для підготовки до зимового періоду, наприклад, забезпечення теплом, енергоресурсами, інфраструктурою тощо.Контекст використання

Цей вислів часто застосовується в контексті критики влади, державних структур або суспільства загалом, коли виникають проблеми через відсутність планування або належної підготовки до важливих подій чи сезонів. Особливо актуально це стало в Україні після початку війни 2022 року, коли питання підготовки до зими набуло великого значення через енергетичні виклики.

Хто такий "до війни не підготувався до зими не підготувався"?

Це не ім'я або прізвище людини, а скоріше фраза, яка описує стан або характеристику когось (наприклад, уряду, організації, суспільства), хто не зміг належно підготуватися до важливих викликів.
11.02.2026 16:16 Ответить
всі знають але якоссь суспільству бздошно про це говрити
11.02.2026 16:20 Ответить
Єдине, що успішно продукували більшовики, був страх. Більне нічого продукувати вони не вміють і не хочуть.
12.02.2026 13:36 Ответить
А Єрмак що тобі з цього приводу каже?
11.02.2026 16:18 Ответить
Єрмак ,хтоце?
11.02.2026 16:22 Ответить
Та один такий чаклун вуду-самоучка,з яким Зегевара зустрічається на державній дачі.
https://argumentua.com/novini/yaki-zh-voni-nitsi-zelenskii-taemno-zustrichaetsya-z-ermakom-na-dachi-tkach-video
11.02.2026 17:13 Ответить
Та не бреши що московія не у захваті . Передача їм території ,яку робиш спроби замаскувати?' А перемовини у доброму дусі з москаоями ? Єдині перемовини які вони б може зрозуміли би ,це пару сотень фламінго обіцяних по Москві...
11.02.2026 16:27 Ответить
Роби свою справу мовчки
Якщо ти тямиш
І буде всім щастя
11.02.2026 16:44 Ответить
ПРОДАВЛЮЄ НАРОД НА КАПІТУЛЯЦІЮ - мовляв не лише нам не подобається але і рузкім
11.02.2026 16:49 Ответить
План Вазеленського: віддати території параші та на них створити "чорну діру" через яку будуть зникати без оплати податків західні інвестиції та кредити, за які розплачуватись доведеться всім українцям в багатьох покоління.
11.02.2026 17:53 Ответить
На Донбасі ***** вже створив зону, вільну від економіки і цивілізації!!
11.02.2026 18:24 Ответить
Про таку ***** міг лиш рудий покидьок лялякати(Вже з 2014 року мутили впхати ніби як автономію в Україну окуповані тоді території,і що?(Що на цих територіях були проукраїнські люди,чи проєвропейські?(((Рудий покидьок дав всі карти ***** взяти скільки той зможе,а ***** хоче все то бєзбоя,бо взяти не може силою(Економічна зона?((А від неї новий радіус руського міра в майбутньому(((
11.02.2026 18:39 Ответить
Звиздло концертне. Ідея якраз Кацапії. Прикрити віддачу окупованих, ще й під гарантії не нападати Україні.
11.02.2026 18:49 Ответить
Назовите эту территорию Тортугой. Смысл не поменяется
11.02.2026 20:09 Ответить
Оце так політ фантазії! Сполучені Штати пропонують перетворити Донбас на «вільну економічну зону». Геніально! Давайте просто відкриємо там величезний ринок «Барабашово» або д'юті-фрі між окопами, і війна сама собою розсмокчеться, чи не так? Це ж саме те, про що мріяли люди під обстрілами - купувати товари без ПДВ у «буфері».

Економічне «диво» на пороховій бочці:

* Вільна зона від здорового глузду. Яка «вільна економічна зона» може бути на українській землі за визначенням? Це територія України, а не безхозний пустир для експериментів західних консультантів. Робити «буфер» із власного регіону - це все одно що виділити одну кімнату у своїй квартирі під склад для грабіжника, щоб він просто перестав вибивати інші двері.

* Дипломний скандал або «сало як валюта». Дивлячись на те, як Зеленський «обережно» ставиться до ідеї, але при цьому каже про «конструктивні переговори» в Абу-Дабі, виникає лише одне питання: він взагалі розуміє різницю між державним суверенітетом і орендою торгових площ? Здається, свій диплом юриста він купив навіть не за гроші, а за шмат доброго старого сала, бо будь-який першокурсник знає: або країна керує своєю територією, або це вже не країна, а прохідний двір.

* Хто в домі господар? Зеленський каже: «Якщо це наша територія, то країна повинна нею керувати». Браво! Капітан Очевидність увійшов у чат. Але тут же додає, що «не виключає таку можливість». То ми керуємо чи ми «торгуємося» за право поставити там касовий апарат під наглядом «миротворців»?

> Маленька довідка для «дипломатів»: Будь-яка «сіра», «буферна» чи «вільна» зона на території суверенної держави - це легалізація окупації та відмова від конституційного ладу. Але куди там до таких тонкощів людині, чия юридична освіта, схоже, завершилася на вмінні підписувати сценарії для серіалів.

Пропозиція США виглядає як спроба припудрити капітуляцію економічними термінами. А наше керівництво замість того, щоб тицьнути пальцем у Будапештський меморандум (який вони так ******* згадувати по святах), їздить по Абу-Дабі та обговорює, як би так «красиво» перетворити український Донбас на нічию землю.
12.02.2026 01:33 Ответить
 
 