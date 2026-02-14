РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6307 посетителей онлайн
Новости Территориальные уступки
1 133 16

Минимум, который хотят россияне, – это Донбасс, чтобы продать это как победу, – Зеленский

Зеленский о Донбассе

Россияне никогда не преследовали других целей, кроме как оккупации Украины. Минимум, что они хотят, – это Донбасс, но на 100%.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

РФ нужен Донбасс

По словам Зеленского, РФ убеждает Соединенные Штаты в том, что если Украина самостоятельно выведет войска из Донбасса, то мир наступит как можно быстрее, и это фактически единственное их требование.

"Думаю, что они никогда не преследовали других целей, кроме как оккупации Украины. Минимум, что они хотят, – это Донбасс, Донецкая область, но на 100%. Для того, чтобы продать это как победу для собственного общества", – сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский о "свободной экономической зоне" на Донбассе: Украина должна покинуть свою территорию – это неправильно

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин может "продать" любое свое решение российскому обществу.

Украина не может покинуть свои территории

Президент подчеркнул, что Украина не может выйти из собственной территории в обмен на другие собственные суверенные территории, где проживают тысячи людей.

"Это была историческая ошибка, что никто не ответил на действия Путина в 2014 году... Тогда его армия пришла без российской формы. Это означает, что они еще боялись. В 2022 году они пришли уже в форме, с ракетами... Если мы дадим ему эту возможность почувствовать эту победу – мы не знаем, что дальше он сделает", – сказал Зеленский.

Читайте: Ни Украина, ни Россия не в восторге от идеи создать свободную экономическую зону на Донбассе, - Зеленский

Также Зеленский отметил, что даже при потенциальном пребывании американских военных или другого контингента в условной нейтральной зоне никто не сможет полностью контролировать то, что будет происходить на неподконтрольных Украине территориях.

Читайте также: Туск о Донбассе: Польша не признает регион российским

Что предшествовало?

  • Напомним, США предлагали создание свободной экономической зоны на Донбассе как один из пунктов "мирного плана".
  • Изначально предлагалось: в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения. РФ должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения.
  • Как пояснил президент Украины Владимир Зеленский, Россия хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс – свободную экономическую зону. Если не будет согласия на "стоим, где стоим", то свободная экономическая зона может быть принята только путем референдума.

Автор: 

Зеленский Владимир (23675) россия (98978) Донбасс (27014)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
А про Крим ні слова...
показать весь комментарий
14.02.2026 22:41 Ответить
+2
Ворог один - росія. То чому в 2014 році вони боялися і йшли без знаків розпізнавання, в в 2022 році пішли під своїм прапором? Бо в Україні змінився президент, біля керма став не професіонал, а той, хто чомусь весь час діяв на користь ворога.
показать весь комментарий
14.02.2026 22:42 Ответить
+2
Хер кацапам в рот ,чтобы башка не качалась вместо Донбасса..
показать весь комментарий
14.02.2026 22:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно каже Зеля. Помудрів від 2019 року. Але мусить зрозуміти необхідність уряду національної згоди з Порохом на чолі.
показать весь комментарий
14.02.2026 22:40 Ответить
А про Крим ні слова...
показать весь комментарий
14.02.2026 22:41 Ответить
А Ви хіба не чули від Голобородько, що він би вмер, а Крим не віддав би. Прийшла черга відповідати за свої слова.
показать весь комментарий
14.02.2026 22:43 Ответить
30.05.2022
Вже було відомо про підготовку кацапів до вторгнення.

Пів року тому чинна влада України відмовилася від стягнення майнових претензій з РФ за анексію української АР Крим у Європейському суді з прав людини. Понад $ 135 млрд лише за приблизними розрахунками Україна втратила через окупацію. З чого така щедрість влади - невідомо.

Про це повідомила українська дипломат та юрист, Надзвичайний і Повноважний Посол, радниця Міністра енергетики України Лана Зеркаль на Київському безпековому форумі.
показать весь комментарий
14.02.2026 23:14 Ответить
Ворог один - росія. То чому в 2014 році вони боялися і йшли без знаків розпізнавання, в в 2022 році пішли під своїм прапором? Бо в Україні змінився президент, біля керма став не професіонал, а той, хто чомусь весь час діяв на користь ворога.
показать весь комментарий
14.02.2026 22:42 Ответить
Вільна економічна зона… Від кого вільна?
показать весь комментарий
14.02.2026 22:44 Ответить
Розійшовся дебіл сьогодні. Якогось моцного кокса завезли
показать весь комментарий
14.02.2026 22:47 Ответить
не ну давайте реально. при такому розкладі сил, кацапи через 2-3 роки по любому окупують Донецьку область.
показать весь комментарий
14.02.2026 22:48 Ответить
Кацапи хочуть , або підкорити , або зруйнувати Україну .
Тромб не проти ...
От і все !
показать весь комментарий
14.02.2026 22:48 Ответить
Хер кацапам в рот ,чтобы башка не качалась вместо Донбасса..
показать весь комментарий
14.02.2026 22:49 Ответить
Досраки що вони хочуть, головне що хоче і що зробить Україна, а це звільнить усі свої території та знищить кілька мільйонів кацапів!
показать весь комментарий
14.02.2026 22:57 Ответить
якби на 100% працювали санкції і їх виконували всі держави , війна би вже давно закінчилась великою поразкою кацапні . Але говорити то одне , а виконувати то зовсім інше .
показать весь комментарий
14.02.2026 23:04 Ответить
А як же , кава в Криму?
показать весь комментарий
14.02.2026 23:07 Ответить
Та американські "пінгвіни" за жодних обставин не підуть туди, де з великою долею вірогідності отримають конаретної пи₴ди.
показать весь комментарий
14.02.2026 23:28 Ответить
 
 