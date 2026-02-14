Минимум, который хотят россияне, – это Донбасс, чтобы продать это как победу, – Зеленский

Россияне никогда не преследовали других целей, кроме как оккупации Украины. Минимум, что они хотят, – это Донбасс, но на 100%.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ.

РФ нужен Донбасс

По словам Зеленского, РФ убеждает Соединенные Штаты в том, что если Украина самостоятельно выведет войска из Донбасса, то мир наступит как можно быстрее, и это фактически единственное их требование.

"Думаю, что они никогда не преследовали других целей, кроме как оккупации Украины. Минимум, что они хотят, – это Донбасс, Донецкая область, но на 100%. Для того, чтобы продать это как победу для собственного общества", – сказал Зеленский.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин может "продать" любое свое решение российскому обществу.

Украина не может покинуть свои территории

Президент подчеркнул, что Украина не может выйти из собственной территории в обмен на другие собственные суверенные территории, где проживают тысячи людей.

"Это была историческая ошибка, что никто не ответил на действия Путина в 2014 году... Тогда его армия пришла без российской формы. Это означает, что они еще боялись. В 2022 году они пришли уже в форме, с ракетами... Если мы дадим ему эту возможность почувствовать эту победу – мы не знаем, что дальше он сделает", – сказал Зеленский.

Также Зеленский отметил, что даже при потенциальном пребывании американских военных или другого контингента в условной нейтральной зоне никто не сможет полностью контролировать то, что будет происходить на неподконтрольных Украине территориях.

