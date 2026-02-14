Минимум, который хотят россияне, – это Донбасс, чтобы продать это как победу, – Зеленский
Россияне никогда не преследовали других целей, кроме как оккупации Украины. Минимум, что они хотят, – это Донбасс, но на 100%.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ.
РФ нужен Донбасс
По словам Зеленского, РФ убеждает Соединенные Штаты в том, что если Украина самостоятельно выведет войска из Донбасса, то мир наступит как можно быстрее, и это фактически единственное их требование.
"Думаю, что они никогда не преследовали других целей, кроме как оккупации Украины. Минимум, что они хотят, – это Донбасс, Донецкая область, но на 100%. Для того, чтобы продать это как победу для собственного общества", – сказал Зеленский.
Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин может "продать" любое свое решение российскому обществу.
Украина не может покинуть свои территории
Президент подчеркнул, что Украина не может выйти из собственной территории в обмен на другие собственные суверенные территории, где проживают тысячи людей.
"Это была историческая ошибка, что никто не ответил на действия Путина в 2014 году... Тогда его армия пришла без российской формы. Это означает, что они еще боялись. В 2022 году они пришли уже в форме, с ракетами... Если мы дадим ему эту возможность почувствовать эту победу – мы не знаем, что дальше он сделает", – сказал Зеленский.
Также Зеленский отметил, что даже при потенциальном пребывании американских военных или другого контингента в условной нейтральной зоне никто не сможет полностью контролировать то, что будет происходить на неподконтрольных Украине территориях.
Что предшествовало?
- Напомним, США предлагали создание свободной экономической зоны на Донбассе как один из пунктов "мирного плана".
- Изначально предлагалось: в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения. РФ должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения.
- Как пояснил президент Украины Владимир Зеленский, Россия хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс – свободную экономическую зону. Если не будет согласия на "стоим, где стоим", то свободная экономическая зона может быть принята только путем референдума.
Вже було відомо про підготовку кацапів до вторгнення.
Пів року тому чинна влада України відмовилася від стягнення майнових претензій з РФ за анексію української АР Крим у Європейському суді з прав людини. Понад $ 135 млрд лише за приблизними розрахунками Україна втратила через окупацію. З чого така щедрість влади - невідомо.
Про це повідомила українська дипломат та юрист, Надзвичайний і Повноважний Посол, радниця Міністра енергетики України Лана Зеркаль на Київському безпековому форумі.
Тромб не проти ...
От і все !