Зеленский о "свободной экономической зоне" на Донбассе: Украина должна покинуть свою территорию – это неправильно
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил против создания так называемой "свободной экономической зоны" на Донбассе, идею которой продвигали США в рамках завершения российской войны.
Об этом глава государства сказал в интервью The Atlantic, передает Цензор.НЕТ.
Заявление президента
"Я "против" свободной экономической зоны на Донбассе: она означает, что Украина должна покинуть свою территорию, а это — неправильно", — подчеркнул Зеленский.
Он считает, что некоторые украинцы, вероятно, были бы готовы принять любые условия мира.
"Но мы не можем принять условия России, потому что они могут завтра развернуться и начать новую войну против нас", - добавил президент.
Ранее он говорил, что "ни Украина, ни Россия не в восторге от идеи создать свободную экономическую зону на Донбассе".
Больше контекста
- Напомним, США предлагали создание свободной экономической зоны на Донбассе как один из пунктов "мирного плана".
- Изначально предлагалось: в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения. РФ должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения.
- Как пояснил президент Украины Владимир Зеленский, Россия хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс – свободную экономическую зону. Если не будет согласия на "стоим, где стоим", то свободная экономическая зона может быть принята только путем референдума.
