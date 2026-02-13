РУС
Новости Зеленский о территориальных уступках
1 382 23

Зеленский о "свободной экономической зоне" на Донбассе: Украина должна покинуть свою территорию – это неправильно

Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Christopher Occhicone / The Atlantic

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил против создания так называемой "свободной экономической зоны" на Донбассе, идею которой продвигали США в рамках завершения российской войны.

Об этом глава государства сказал в интервью The Atlantic, передает Цензор.НЕТ.

Заявление президента

"Я "против" свободной экономической зоны на Донбассе: она означает, что Украина должна покинуть свою территорию, а это — неправильно", — подчеркнул Зеленский.

Он считает, что некоторые украинцы, вероятно, были бы готовы принять любые условия мира.

"Но мы не можем принять условия России, потому что они могут завтра развернуться и начать новую войну против нас", - добавил президент.

Ранее он говорил, что "ни Украина, ни Россия не в восторге от идеи создать свободную экономическую зону на Донбассе".

Больше контекста

  • Напомним, США предлагали создание свободной экономической зоны на Донбассе как один из пунктов "мирного плана".
  • Изначально предлагалось: в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения. РФ должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения.
  • Как пояснил президент Украины Владимир Зеленский, Россия хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс – свободную экономическую зону. Если не будет согласия на "стоим, где стоим", то свободная экономическая зона может быть принята только путем референдума.

Зеленский Владимир (23660) территориальная целостность (358) Донбасс (27013) война в Украине (7695)
+3
Називай хоч повидло, хоч гівно. Але, якщо на ту землю ступить копито кацапа - це називається - окупація.
13.02.2026 22:15 Ответить
+3
Закінчення війни для зеленського - це втрата влади з усіма наслідками для нього. Все решта це підміна понять, а простіше піздабольство
13.02.2026 22:33 Ответить
+2
Так лднр на частині Донбасу з 2014 року труться безвилазно, якими силами він сподівається повністю зачистити Донбас від років мені цікаво? Якщо орки при шалених втратах ще й наступають вглиб України.
13.02.2026 22:16 Ответить
а шо робити?
13.02.2026 22:13 Ответить
" Зеленський про "вільну економічну зону" на Донбасі: Україна повинна покинути свою територію - це неправильно. Це категорично неприйнятно і антиконституційно!!!!!!!!!!!!!!, а не "неправильно".
13.02.2026 22:22 Ответить
Про Кримську Область лагідно мовчать. Такий договорняк
13.02.2026 22:14 Ответить
кацапе нима Кримської обл та ніколи не було . читай на своєму людоїдському язіке Крым является неотъемлемой частью Украины в статусе https://www.google.com/search?q=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC&sca_esv=190a96a9d156750b&sxsrf=ANbL-n6A6YJsPTVt1z3tnynPhdhOVTvLcA%3A1771013788064&ei=nIaPaZXGA-ia1fIPuZiDiA4&biw=1536&bih=729&ved=2ahUKEwj6tLjFpNeSAxW2JBAIHdScIzIQgK4QegQIARAB&oq=%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%96+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%83%D1%81&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiONC60YDRi9C8INCyINGB0L7RgdGC0LDQstC1INGD0LrRgNCw0LjQvdGWINGB0YLQsNCy0YLRg9GBMgoQIRigARjDBBgKMgoQIRigARjDBBgKSNJLUIoRWMo4cAF4AZABAJgBZ6ABhgOqAQMzLjG4AQzIAQD4AQGYAgWgApIDwgIKEAAYsAMY1gQYR5gDAOIDBRIBMSBAiAYBkAYIkgcDMy4yoAfLHLIHAzIuMrgHjwPCBwMyLjPIBweACAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBBa8PgKddgnMVRSAKlQUxEbFh_7Xml9OwyfhS38n7TGXu5OI4yMwhgr-ZPHKa7vGh29F1S79PTMb17kFFJ_TXyvmTcsAda0dlFYdGlq5Kmabun0HxL0C2TSjMdC5sEPehneZYmNKKEPsXQc1iE_2wxJrYYAMGTsrB-******************************************************************************************************************************************&csui=3 Автономной Республики Крым (АРК) согласно международному праву и законодательству Украины
13.02.2026 22:18 Ответить
НЕ пиши куйню!!
І не ображай дописувачів!!
Не пиши куйню, бо ніякої " афітаноміі" там не існувало !!! Влада області була сепаратиська клоака, яка була на дотаціях України. А це аж ніяк не "автономність"!! Це паразитна пліснява
13.02.2026 22:22 Ответить
Покуй на "законодатєльство" яке не виконувалось!!!
Це комунізди вкрали область у УССР перетаоривши на "афітаномію" в 1990 му
13.02.2026 22:24 Ответить
Донбас а чому тиша за Херсон та Запоріжжя? А росія за них доречі часто закидає. Нащо ці хороводи Зеленського тільки навколо Донбасу?
13.02.2026 22:18 Ответить
Щоб не привертати уваги до поступової здачі запоріжжя.
13.02.2026 22:38 Ответить
Ти повірив трампу ,тебе розводят як дурня ,хіба можна вірити рашиським терористам ?
13.02.2026 22:19 Ответить
Зону зєлєнскому!!!!
А ще питання: скільки гігават енергії буде ********* "економічна" ze ЗОНА
13.02.2026 22:19 Ответить
А покинути свою посаду-це буде правильно.
13.02.2026 22:33 Ответить
Розігрується спектакль з визначеним закінченням. Україна не віддає території- вони окуповані. Результат: туди заходять гешефтники з великими коштами і все відбудовують і залишаються там урядувати. Українці і москалі там залишаються як дикорація і для обслуговування гешефтників.Все прикривається благими намірами і діями. Насправді де б"ються двоє- користає третій.
13.02.2026 22:34 Ответить
Сталківают лбамі брацкіі народи...?
13.02.2026 22:40 Ответить
Там,трохи інакше: контора мішиподоляка.
13.02.2026 22:42 Ответить
Такий тонкий натяк, що якщо Україна та росія об'єднаються, то тоді гешефтники на Донбас не зайдуть.
13.02.2026 22:46 Ответить
Оккупация Крыма тоже неправильно. Но оно как-то есть уже больше 10 лет. В мире вообще много неправильных и несправедливых вещей. Вопрос в том, что ты с этим можешь сделать?
13.02.2026 22:37 Ответить
Кацапам нічого дарма віддавати неможна - це означає, що ми погодились з втратою своєї землі!
13.02.2026 22:41 Ответить
Замінить фразу «розведення військ» на «вільна економічна зона»:

13.02.2026 22:54 Ответить
Чуєш, поц! Тебе і твоїх зелених в єфірі багато і всі щось говорять про вибори і референдум...
Але жоден з отих "зєлєбобіків" (що в ЗМІ, що серед моїх знайомих) так і не може відповісти на питання: а про що референдум? Якщо на підтримку (чи ні) мирного плану, то де цей мирний план? Він офіційно опублікований десь? Може навіть в "Урядовому кур'єрі"? Про що референдум?
Ну а те, що преЗЕдент не може ініціювати референдум (це не забаганки найвеличнішого, а воля народу або його делегатів - ВРУ), то найвеличнішому його татарови-літвини-подолякі не кажуть, а дєрьмак взагалі "навострив лижі" втікти в Європу під приводом "захисту українського спорстмена". І його ж таки випустять не зважаючи на мобілізаційний вік!

Дуже сподіваюсь, що оце "потужно-незламне ніщо" буде відпрацьовувати вкрадене і наобіцяне відбуваючі свої 2 (чи більше) пожиттєві терміни... Якщо його ті ж подоляки/дєрьмаки/татарови/литвини не приб'ють (ліплячи з цього недоумка жертву)...
13.02.2026 22:42 Ответить
один росписуеться за волю народа крим хто про бав той хай і думае що зним робити - методички поміняйте кацапня
13.02.2026 22:45 Ответить
 
 