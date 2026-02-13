Зеленский о "свободной экономической зоне" на Донбассе: Украина должна покинуть свою территорию – это неправильно

Фото: Christopher Occhicone / The Atlantic

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил против создания так называемой "свободной экономической зоны" на Донбассе, идею которой продвигали США в рамках завершения российской войны.

Заявление президента

"Я "против" свободной экономической зоны на Донбассе: она означает, что Украина должна покинуть свою территорию, а это — неправильно", — подчеркнул Зеленский.

Он считает, что некоторые украинцы, вероятно, были бы готовы принять любые условия мира.

"Но мы не можем принять условия России, потому что они могут завтра развернуться и начать новую войну против нас", - добавил президент.

Ранее он говорил, что "ни Украина, ни Россия не в восторге от идеи создать свободную экономическую зону на Донбассе".

Больше контекста

Напомним, США предлагали создание свободной экономической зоны на Донбассе как один из пунктов "мирного плана".

Изначально предлагалось: в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения. РФ должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения.

Как пояснил президент Украины Владимир Зеленский, Россия хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс – свободную экономическую зону. Если не будет согласия на "стоим, где стоим", то свободная экономическая зона может быть принята только путем референдума.

