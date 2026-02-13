Зеленський про "вільну економічну зону" на Донбасі: Україна повинна покинути свою територію – це неправильно
Президент України Володимир Зеленський вкотре виступив проти створення так званої "вільної економічної зони" на Донбасі, ідею якої просували США в рамках завершення російської війни.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Atlantic, передає Цензор.НЕТ.
Заява президента
Він заявив, що у питанні миру російські війська мають покинути всю територію України.
"Але якщо ми хочемо мати лінію контакту, яка не проходить через центр міст, то хтось повинен відступити. Якщо вони скажуть, що відступлять, а ми відступимо, це може спрацювати в районах, де, наприклад, є степ. А в містах, на мою думку, це не має сенсу. Якщо ми підемо, це буде мертва зона. Тому я вважаю це нелогічним. Щодо їхніх пропозицій про "вільну економічну зону" на Донбасі тощо, для нас це означає лише залишити нашу територію. Я не бачу в цьому справедливості. Це не правильно", - наголосив Зеленський.
Він вважає, що деякі українці, ймовірно, були б готові прийняти будь-які умови миру.
"Але ми не можемо прийняти умови Росії, бо вони можуть завтра розвернутися і розпочати нову війну проти нас", - додав президент.
Раніше він казав, що "ні Україна, ні Росія не в захваті від ідеї створити вільну економічну зону на Донбасі".
Більше контексту
- Нагадаємо, США пропонували створення вільної економічної зони на Донбасі як один із пунктів "мирного плану".
- Спочатку пропонувалося: у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення. РФ має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності цієї угоди.
- Як пояснив президент України Володимир Зеленський, Росія хоче, щоб Україна вийшла з Донецької області, США пропонують компроміс –– вільну економічну зону. Якщо не буде згоди на "стоїмо, де стоїмо", то вільна економічна зона може бути прийнята лише шляхом референдуму.
