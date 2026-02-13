3 976 29

Зеленський про "вільну економічну зону" на Донбасі: Україна повинна покинути свою територію – це неправильно

Президент України Володимир Зеленський
Фото: Christopher Occhicone / The Atlantic

Президент України Володимир Зеленський вкотре виступив проти створення так званої "вільної економічної зони" на Донбасі, ідею якої просували США в рамках завершення російської війни.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Atlantic, передає Цензор.НЕТ.

Заява президента

Він заявив, що у питанні миру російські війська мають покинути всю територію України.

"Але якщо ми хочемо мати лінію контакту, яка не проходить через центр міст, то хтось повинен відступити. Якщо вони скажуть, що відступлять, а ми відступимо, це може спрацювати в районах, де, наприклад, є степ. А в містах, на мою думку, це не має сенсу. Якщо ми підемо, це буде мертва зона. Тому я вважаю це нелогічним. Щодо їхніх пропозицій про "вільну економічну зону" на Донбасі тощо, для нас це означає лише залишити нашу територію. Я не бачу в цьому справедливості. Це не правильно", - наголосив Зеленський.

Він вважає, що деякі українці, ймовірно, були б готові прийняти будь-які умови миру.

"Але ми не можемо прийняти умови Росії, бо вони можуть завтра розвернутися і розпочати нову війну проти нас", - додав президент.

Раніше він казав, що "ні Україна, ні Росія не в захваті від ідеї створити вільну економічну зону на Донбасі".

Більше контексту

  • Нагадаємо, США пропонували створення вільної економічної зони на Донбасі як один із пунктів "мирного плану".
  • Спочатку пропонувалося: у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення. РФ має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності цієї угоди.
  • Як пояснив президент України Володимир Зеленський, Росія хоче, щоб Україна вийшла з Донецької області, США пропонують компроміс –– вільну економічну зону. Якщо не буде згоди на "стоїмо, де стоїмо", то вільна економічна зона може бути прийнята лише шляхом референдуму.

Називай хоч повидло, хоч гівно. Але, якщо на ту землю ступить копито кацапа - це називається - окупація.
13.02.2026 22:15 Відповісти
Донбас а чому тиша за Херсон та Запоріжжя? А росія за них доречі часто закидає. Нащо ці хороводи Зеленського тільки навколо Донбасу?
13.02.2026 22:18 Відповісти
Закінчення війни для зеленського - це втрата влади з усіма наслідками для нього. Все решта це підміна понять, а простіше піздабольство
13.02.2026 22:33 Відповісти
а шо робити?
13.02.2026 22:13 Відповісти
" Зеленський про "вільну економічну зону" на Донбасі: Україна повинна покинути свою територію - це неправильно. Це категорично неприйнятно і антиконституційно!!!!!!!!!!!!!!, а не "неправильно".
13.02.2026 22:22 Відповісти
Про Кримську Область лагідно мовчать. Такий договорняк
13.02.2026 22:14 Відповісти
кацапе нима Кримської обл та ніколи не було . читай на своєму людоїдському язіке Крым является неотъемлемой частью Украины в статусе https://www.google.com/search?q=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC&sca_esv=190a96a9d156750b&sxsrf=ANbL-n6A6YJsPTVt1z3tnynPhdhOVTvLcA%3A1771013788064&ei=nIaPaZXGA-ia1fIPuZiDiA4&biw=1536&bih=729&ved=2ahUKEwj6tLjFpNeSAxW2JBAIHdScIzIQgK4QegQIARAB&oq=%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%96+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%83%D1%81&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiONC60YDRi9C8INCyINGB0L7RgdGC0LDQstC1INGD0LrRgNCw0LjQvdGWINGB0YLQsNCy0YLRg9GBMgoQIRigARjDBBgKMgoQIRigARjDBBgKSNJLUIoRWMo4cAF4AZABAJgBZ6ABhgOqAQMzLjG4AQzIAQD4AQGYAgWgApIDwgIKEAAYsAMY1gQYR5gDAOIDBRIBMSBAiAYBkAYIkgcDMy4yoAfLHLIHAzIuMrgHjwPCBwMyLjPIBweACAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBBa8PgKddgnMVRSAKlQUxEbFh_7Xml9OwyfhS38n7TGXu5OI4yMwhgr-ZPHKa7vGh29F1S79PTMb17kFFJ_TXyvmTcsAda0dlFYdGlq5Kmabun0HxL0C2TSjMdC5sEPehneZYmNKKEPsXQc1iE_2wxJrYYAMGTsrB-******************************************************************************************************************************************&csui=3 Автономной Республики Крым (АРК) согласно международному праву и законодательству Украины
13.02.2026 22:18 Відповісти
Не пиши куйню, бо ніякої " афітаноміі" там не існувало !!! Влада області була сепаратиська клоака, яка була на дотаціях України. А це аж ніяк не "автономність"!! Це паразитна пліснява
13.02.2026 22:22 Відповісти
Покуй на "законодатєльство" яке не виконувалось!!!
Це комунізди вкрали область у УССР перетаоривши на "афітаномію" в 1990 му
13.02.2026 22:24 Відповісти
автономію потрібно ліквідувати і ніколи не відновлювати. щоб там величний чубаров не вимагав!
13.02.2026 23:26 Відповісти
Це було АРК до окупації! Після окупації і звільнення, в складі України АРК буде перетворено на звичайну область без ніяких автономій!!!
13.02.2026 23:40 Відповісти
Так лднр на частині Донбасу з 2014 року труться безвилазно, якими силами він сподівається повністю зачистити Донбас від років мені цікаво? Якщо орки при шалених втратах ще й наступають вглиб України.
13.02.2026 22:16 Відповісти
Щоб не привертати уваги до поступової здачі запоріжжя.
13.02.2026 22:38 Відповісти
ніііі, не треба!!!!!
13.02.2026 23:27 Відповісти
Ти повірив трампу ,тебе розводят як дурня ,хіба можна вірити рашиським терористам ?
13.02.2026 22:19 Відповісти
Зону зєлєнскому!!!!
А ще питання: скільки гігават енергії буде ********* "економічна" ze ЗОНА
13.02.2026 22:19 Відповісти
А покинути свою посаду-це буде правильно.
13.02.2026 22:33 Відповісти
Розігрується спектакль з визначеним закінченням. Україна не віддає території- вони окуповані. Результат: туди заходять гешефтники з великими коштами і все відбудовують і залишаються там урядувати. Українці і москалі там залишаються як дикорація і для обслуговування гешефтників.Все прикривається благими намірами і діями. Насправді де б"ються двоє- користає третій.
13.02.2026 22:34 Відповісти
Сталківают лбамі брацкіі народи...?
13.02.2026 22:40 Відповісти
Там,трохи інакше: контора мішиподоляка.
13.02.2026 22:42 Відповісти
Такий тонкий натяк, що якщо Україна та росія об'єднаються, то тоді гешефтники на Донбас не зайдуть.
13.02.2026 22:46 Відповісти
Оккупация Крыма тоже неправильно. Но оно как-то есть уже больше 10 лет. В мире вообще много неправильных и несправедливых вещей. Вопрос в том, что ты с этим можешь сделать?
13.02.2026 22:37 Відповісти
Кацапам нічого дарма віддавати неможна - це означає, що ми погодились з втратою своєї землі!
13.02.2026 22:41 Відповісти
Замінить фразу «розведення військ» на «вільна економічна зона»:

13.02.2026 22:54 Відповісти
Так. Я пам'ятаю це.
Пам'ятаю скорочення армії, невиплату бойових, неіндексацію зарплат військовим, зняття снайперських підрозділів, заборона аеророзвідки, розмінування Чонгару, акваторії Мариуполя, розформування танкової бригади під Овручем, зупинка ракетних та артелирійських програм, саботаж з оборонними закупівлями тощо..
Ця гніда має сидіти не на троні, а не неструганій палі.
13.02.2026 23:09 Відповісти
Чуєш, поц! Тебе і твоїх зелених в єфірі багато і всі щось говорять про вибори і референдум...
Але жоден з отих "зєлєбобіків" (що в ЗМІ, що серед моїх знайомих) так і не може відповісти на питання: а про що референдум? Якщо на підтримку (чи ні) мирного плану, то де цей мирний план? Він офіційно опублікований десь? Може навіть в "Урядовому кур'єрі"? Про що референдум?
Ну а те, що преЗЕдент не може ініціювати референдум (це не забаганки найвеличнішого, а воля народу або його делегатів - ВРУ), то найвеличнішому його татарови-літвини-подолякі не кажуть, а дєрьмак взагалі "навострив лижі" втікти в Європу під приводом "захисту українського спорстмена". І його ж таки випустять не зважаючи на мобілізаційний вік!

Дуже сподіваюсь, що оце "потужно-незламне ніщо" буде відпрацьовувати вкрадене і наобіцяне відбуваючі свої 2 (чи більше) пожиттєві терміни... Якщо його ті ж подоляки/дєрьмаки/татарови/литвини не приб'ють (ліплячи з цього недоумка жертву)...
13.02.2026 22:42 Відповісти
В інтерв'ю The Atlantic Президент Зеленський сказав або уточнив, що тільки США можуть зупинити війну Росії проти України. Час покаже, наскільки правдивим є таке твердження. На мій погляд, лише народ України може вирішувати, як йому бути, захищатися чи впасти навколішки перед загарбником. Свої рішення народ оголошує через своїх парламентаріїв чи референдумі. Є ще один спосіб закінчити війну, але він вимагає неабиякого мислення та дипломатії.
15.02.2026 13:52 Відповісти
 
 