У блоці Мерца заявили, що поступки України щодо незавойованих територій були б "просто немислимими"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

У керівному блоці ХДС/ХСС у Німеччині вважають, що готовність України поступитися територіями, які Росія не змогла захопити, стала б сигналом слабкості.

Про це повідомляє ntv, пише Цензор.НЕТ.

Речник із зовнішньої політики парламентської фракції ХДС/ХСС Юрген Гардт назвав "просто немислимим", щоб президент України міг відмовитися від територій, "які Росія не змогла завоювати за чотири роки війни".

"Якщо Україна це зробить, це також буде ознакою слабкості, яку Путін одразу ж неправильно інтерпретує", - заявив Гардт.

За його словами, після можливого періоду перемир’я російський диктатор швидко знайде привід "продовжити і фактично досягти своєї мети, а саме взяти під свій контроль всю Україну".

  • Нагадаємо, нещадовно у Мюнхені президент Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили спільні проєкти виробництва зброї та дипломатичну роботу заради досягнення миру.

Топ коментарі
тільки їбанутий Донні та підармотіна путлєр це вважають нормальним
17.02.2026 12:35 Відповісти
дякуємо за порозуміння, пане Мерц!
17.02.2026 12:37 Відповісти
Дякуємо за те, що руками українців виснажує ерефію? Ти б ще написав: дякуємо за тауруси!
17.02.2026 12:50 Відповісти
Мерц може і не "виснажувати".Просто зупинити допомогу.Тобі так буде норм?
17.02.2026 13:30 Відповісти
Так він якраз і дбає за свій виводок - поки війна йде чужими українськими руками на чужій для нього українській території, то з його країною все буде добре.
17.02.2026 13:02 Відповісти
А ти де зараз,таке допитливе? З під материної запаски виглядаєш?
17.02.2026 14:55 Відповісти
"здається "немислимим" стало б очевидним і цілком можливим"

що можливим і очевидним? віддати кацапам ще не окуповані території?
17.02.2026 13:16 Відповісти
Кацапський ждун, піди на фронт, погрійся!!!
17.02.2026 13:28 Відповісти
І в чому вина Мерца?В тому що ти ідіот?
17.02.2026 13:40 Відповісти
Популістична демагогія. Європа в обличчя Німеччини та не тільки показує абсолютні рекорди лицемірного двулічія - Таурусів не передають, танкерному флоту ввімкнули режим максимального сприяння. Ще й намагаються грати дешевими лякалками, начебто Путін після перемир'я візьме всю Україну. А в реальності у них одна лиш думка: аби війна не закінчилась, інакше пуйло дійсно може напасти, але вже на них самих.
17.02.2026 12:56 Відповісти
Це у вас там немислемі,а в голові рудого покидька,предки якого є німцями,пазл склався : капітуляція України,а там 12 трлн....мабуть дерев'яних, від ***** і ми в шоколаді(((
17.02.2026 13:18 Відповісти
Щодо "завойованих" - так само.
17.02.2026 14:33 Відповісти
Немислимі будь які теріторіальні поступки
17.02.2026 15:18 Відповісти
 
 