У блоці Мерца заявили, що поступки України щодо незавойованих територій були б "просто немислимими"
У керівному блоці ХДС/ХСС у Німеччині вважають, що готовність України поступитися територіями, які Росія не змогла захопити, стала б сигналом слабкості.
Про це повідомляє ntv, пише Цензор.НЕТ.
Речник із зовнішньої політики парламентської фракції ХДС/ХСС Юрген Гардт назвав "просто немислимим", щоб президент України міг відмовитися від територій, "які Росія не змогла завоювати за чотири роки війни".
"Якщо Україна це зробить, це також буде ознакою слабкості, яку Путін одразу ж неправильно інтерпретує", - заявив Гардт.
За його словами, після можливого періоду перемир’я російський диктатор швидко знайде привід "продовжити і фактично досягти своєї мети, а саме взяти під свій контроль всю Україну".
- Нагадаємо, нещадовно у Мюнхені президент Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили спільні проєкти виробництва зброї та дипломатичну роботу заради досягнення миру.
що можливим і очевидним? віддати кацапам ще не окуповані території?