Європейські країни обговорюють власне ядерне стримування через сумніви в США, - Politico

Європа реагує на "мирний план" США: готують розмову із Зеленським

Деякі європейські держави відкрито висловлюють підтримку ідеї ведення переговорів про створення власного ядерного арсеналу на додаток до американської зброї, що пов’язано зі зниженням довіри до США під час президентства Дональда Трампа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Європа розглядає власну ядерну стримувальну роль

Вищі посадові особи двох країн Балтії повідомили виданню, що, хоч вони й надалі розглядають НАТО як головний елемент ядерного стримування, зараз готові обговорювати роль Європи у власній безпеці.

Це додало нового імпульсу дебатам, які велись як у публічних виступах, так і під час приватних зустрічей на Мюнхенській конференції з безпеки. Зростаючий тиск на обговорення європейської ядерної зброї пов’язаний із сумнівами щодо здатності США ефективно захистити континент у разі російської агресії. Навіть промова держсекретаря США Марко Рубіо, витримана у відносно примирливому тоні, не розвіяла цих побоювань.

Балтійські країни відкриті до переговорів

Заступник міністра оборони Естонії Туулі Дунетон заявила, що її країна не виключає участі у переговорному процесі щодо єдиного ядерного стримування на ранньому етапі.

"Ми завжди відкриті для обговорення з партнерами", - зазначила вона, додавши, що США й надалі гарантують ядерне стримування для союзників.

Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня підтримала цю позицію:

"Ядерне стримування може відкрити нові можливості для безпеки. Чому б і ні?" - сказала вона, підкресливши необхідність дотримання міжнародних зобов’язань.

Похитна довіра до США

Під час президентства Трампа в Європі виникли сумніви щодо стабільності американських гарантій. Трамп ставив під сумнів п’яту статтю Статуту НАТО про колективну оборону, критикував внесок союзників у війну в Афганістані та висловлював екстравагантні ідеї, як-от анексія Гренландії. Це змушує європейських політиків шукати додаткові шари "страховки" від Москви.

На практиці це означає звернення до Франції та Великої Британії - єдиних ядерних держав Європи. Париж, на відміну від Лондона, не входить до Групи ядерного планування НАТО, яка регулює застосування ядерної зброї в рамках альянсу. Французькі президенти наголошують, що будь-яке рішення про застосування ядерної зброї приймається виключно Парижем, хоча національні інтереси Франції мають європейський вимір.

Європейські лідери обговорюють нові можливості

  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон порушували тему європейського ядерного стримування у своїх виступах на Мюнхенській конференції.
  • Водночас не всі країни підтримують цей курс. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес визнав, що Європі потрібно зміцнювати оборону для стримування Росії, але ядерне переозброєння він вважає неправильним шляхом.
  • Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі підтвердив, що Америка не знімає ядерну "парасольку" з континенту, проте закликав Європу активізуватися та посилювати власну звичайну оборону.

ядерна зброя Євросоюз Трамп Дональд Макрон Емманюель Мерц Фрідріх
Ні, вам не можна ядерку, тільки будапештський меморандум.
15.02.2026 10:09 Відповісти
👍...
15.02.2026 10:15 Відповісти
не поспішайте, українці ще поки є
15.02.2026 10:09 Відповісти
Всі адекватні країни сумніваються, а наш потужний ні, цікаво чому
15.02.2026 10:17 Відповісти
зеленський торчок ,під шумок дас вказівку об і Україна зробила свою ЯО ,тільки гроші українські поверне з Ізраелю і зробить бімбу 🤡 ..."будем всех бомбіть "...
15.02.2026 10:18 Відповісти
Німеччина і Японія повинні мати ядерну зброю, це відновить баланс в світі, по ядерному стримування тоталітарних держав.
15.02.2026 10:19 Відповісти
Ірану ядерку не можна, країни ЄС які це забороняють Ірану обговорюють її створення для власної безпеки, світ дволичних гандонів... у Північної Кореї є ЯЗ і вона ні на кого не нападає, але і її ніхто не бомбить...
15.02.2026 10:28 Відповісти
Іран хоче ядерку для знищення Ізраїлю, як тільки отримає, то запустить по Ізраїлю. Вони це не приховують. ПК - це протекторат китаю, відповідно в них тільки через це вийшло створити ЯЗ і ніхто це не зупинив.
15.02.2026 10:32 Відповісти
В Тебе думання,як в рашиста перед окупацією українського Криму..."Ми окупували Крим ,бо інакше його окупувало б НАТО" Поставить на бойове чергування і попередить "не лізь" .Саме це ЯДЕРНЕ УКРАЇНСЬКЕ "НЕ ЛІЗЬ" АМЕРИКАНО- РАШИСТСЬКІ ВОРОГИ УКРАЇНИ ВІДІБРАЛИ ЛИЦЕМІРНО - БРЕХЛИВИМИ ОБІЦЯНКАМИ В УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ В БУДАПЕШТІ...
15.02.2026 11:27 Відповісти
Лідери Євросоюзу лукаві брехливі потвори у яких руки по плечі в крові українців
15.02.2026 10:43 Відповісти
а що європейці напали на Україну..???
15.02.2026 11:29 Відповісти
🤣🤣насмішив... Тобі там в штатах мабуть не відомо шо європейці (як і американські глобалісти-демократи) свої проблеми та задачі вирішують руками та життями українців??
15.02.2026 11:35 Відповісти
Ти смішніший, за мої старі капці...КУЙЛО .ВИРІШУЄ ВІЙНОЮ І ОКУПАЦІЄЮ,ТА ГЕНОЦИДОМ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ , СВОЇ КРОВОЖАДНІ БАЖАННЯ,САМЕ ВІН ПО ШИЮ В КРОВІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
15.02.2026 11:40 Відповісти
Куйло вирішує свої а єс та сша свої.. І все це ціною життів українців
15.02.2026 11:47 Відповісти
Ти вже не "смішний".а "прорашистський"
15.02.2026 11:57 Відповісти
міг цього й не писати.Твоя реєєстрація і небажання визнати, що куйло є лютий ворог України .кровопивця української крові і окупант української землі видають Тебе .Проходь
15.02.2026 12:07 Відповісти
хамство видає "рашистські лапті" , забирай свої кальсони і проходь
15.02.2026 12:14 Відповісти
Нарешті європейці прокидаються від солодкого сну
15.02.2026 10:45 Відповісти
🤣🤣🤣
это очередное блаблабла ни о чем
15.02.2026 10:50 Відповісти
Ви коли-небудь бачили щоб Європа робила щось крім балаканини. Я ні.
15.02.2026 11:03 Відповісти
Правильний крок, я вважаю, що Європа має наростити ядерні сили до 3000 тисяч боєголовок, щоб там у кремлі дуже, дуууже сильно подумали, проти кого вони вийобуються, з таким баблом, яке має Європа, це не так важко, плюс технології у європейців є, головне що питання ядерного шантажу закриється назавжди! Зробіть це зараз і закрийте це питання!
15.02.2026 11:15 Відповісти
Потрібно якнайшвидше відновити концепцію "Римської імперії німецького народу", але зі залученням країн Східної Європи.
15.02.2026 11:45 Відповісти
Народи Східної Європи в Римській імперії були тільки рабами, як передбачалося і в Рейху німецького народу.
15.02.2026 11:51 Відповісти
Треба відновити концепцію СШЕ.
15.02.2026 12:36 Відповісти
Ідіоти. Европі спочатку треба стати единою країною з єдиною нацією - європейці.
15.02.2026 11:58 Відповісти
 
 