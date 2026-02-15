Європейські країни обговорюють власне ядерне стримування через сумніви в США, - Politico

Деякі європейські держави відкрито висловлюють підтримку ідеї ведення переговорів про створення власного ядерного арсеналу на додаток до американської зброї, що пов’язано зі зниженням довіри до США під час президентства Дональда Трампа.

Європа розглядає власну ядерну стримувальну роль

Вищі посадові особи двох країн Балтії повідомили виданню, що, хоч вони й надалі розглядають НАТО як головний елемент ядерного стримування, зараз готові обговорювати роль Європи у власній безпеці.

Це додало нового імпульсу дебатам, які велись як у публічних виступах, так і під час приватних зустрічей на Мюнхенській конференції з безпеки. Зростаючий тиск на обговорення європейської ядерної зброї пов’язаний із сумнівами щодо здатності США ефективно захистити континент у разі російської агресії. Навіть промова держсекретаря США Марко Рубіо, витримана у відносно примирливому тоні, не розвіяла цих побоювань.

Балтійські країни відкриті до переговорів

Заступник міністра оборони Естонії Туулі Дунетон заявила, що її країна не виключає участі у переговорному процесі щодо єдиного ядерного стримування на ранньому етапі.

"Ми завжди відкриті для обговорення з партнерами", - зазначила вона, додавши, що США й надалі гарантують ядерне стримування для союзників.

Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня підтримала цю позицію:

"Ядерне стримування може відкрити нові можливості для безпеки. Чому б і ні?" - сказала вона, підкресливши необхідність дотримання міжнародних зобов’язань.

Похитна довіра до США

Під час президентства Трампа в Європі виникли сумніви щодо стабільності американських гарантій. Трамп ставив під сумнів п’яту статтю Статуту НАТО про колективну оборону, критикував внесок союзників у війну в Афганістані та висловлював екстравагантні ідеї, як-от анексія Гренландії. Це змушує європейських політиків шукати додаткові шари "страховки" від Москви.

На практиці це означає звернення до Франції та Великої Британії - єдиних ядерних держав Європи. Париж, на відміну від Лондона, не входить до Групи ядерного планування НАТО, яка регулює застосування ядерної зброї в рамках альянсу. Французькі президенти наголошують, що будь-яке рішення про застосування ядерної зброї приймається виключно Парижем, хоча національні інтереси Франції мають європейський вимір.

Європейські лідери обговорюють нові можливості

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон порушували тему європейського ядерного стримування у своїх виступах на Мюнхенській конференції.

Водночас не всі країни підтримують цей курс. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес визнав, що Європі потрібно зміцнювати оборону для стримування Росії, але ядерне переозброєння він вважає неправильним шляхом.

Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі підтвердив, що Америка не знімає ядерну "парасольку" з континенту, проте закликав Європу активізуватися та посилювати власну звичайну оборону.

