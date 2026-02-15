РУС
Европейские страны обсуждают свое ядерное сдерживание из-за сомнений в США, - Politico

Европа реагирует на "мирный план" США: готовят разговор с Зеленским

Некоторые европейские государства открыто выражают поддержку идеи ведения переговоров о создании собственного ядерного арсенала в дополнение к американскому оружию, что связано со снижением доверия к США во время президентства Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Европа рассматривает собственную ядерную сдерживающую роль

Высшие должностные лица двух стран Балтии сообщили изданию, что, хотя они и в дальнейшем рассматривают НАТО как главный элемент ядерного сдерживания, сейчас готовы обсуждать роль Европы в собственной безопасности.

Это придало новый импульс дебатам, которые велись как в публичных выступлениях, так и во время частных встреч на Мюнхенской конференции по безопасности. Растущее давление на обсуждение европейского ядерного оружия связано с сомнениями относительно способности США эффективно защитить континент в случае российской агрессии. Даже речь госсекретаря США Марко Рубио, выдержанная в относительно примирительном тоне, не развеяла этих опасений.

Балтийские страны открыты для переговоров

Заместитель министра обороны Эстонии Туули Дунетон заявила, что ее страна не исключает участия в переговорном процессе по единому ядерному сдерживанию на раннем этапе.

"Мы всегда открыты для обсуждения с партнерами", - отметила она, добавив, что США и в дальнейшем гарантируют ядерное сдерживание для союзников.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня поддержала эту позицию:

"Ядерное сдерживание может открыть новые возможности для безопасности. Почему бы и нет?", - сказала она, подчеркнув необходимость соблюдения международных обязательств.

Пошатнувшееся доверие к США

Во время президентства Трампа в Европе возникли сомнения относительно стабильности американских гарантий. Трамп ставил под сомнение пятую статью Устава НАТО о коллективной обороне, критиковал вклад союзников в войну в Афганистане и высказывал экстравагантные идеи, такие как аннексия Гренландии. Это заставляет европейских политиков искать дополнительные слои "страховки" от Москвы.

На практике это означает обращение к Франции и Великобритании - единственным ядерным державам Европы. Париж, в отличие от Лондона, не входит в Группу ядерного планирования НАТО, которая регулирует применение ядерного оружия в рамках альянса. Французские президенты подчеркивают, что любое решение о применении ядерного оружия принимается исключительно Парижем, хотя национальные интересы Франции имеют европейское измерение.

Европейские лидеры обсуждают новые возможности

  • Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон поднимали тему европейского ядерного сдерживания в своих выступлениях на Мюнхенской конференции.
  • В то же время не все страны поддерживают этот курс. Премьер-министр Испании Педро Санчес признал, что Европе нужно укреплять оборону для сдерживания России, но ядерное перевооружение он считает неправильным путем.
  • Заместитель министра обороны США Элбридж Колби подтвердил, что Америка не снимает ядерный "зонтик" с континента, однако призвал Европу активизироваться и усиливать собственную обычную оборону.

Ні, вам не можна ядерку, тільки будапештський меморандум.
15.02.2026 10:09 Ответить
👍...
15.02.2026 10:15 Ответить
не поспішайте, українці ще поки є
15.02.2026 10:09 Ответить
Всі адекватні країни сумніваються, а наш потужний ні, цікаво чому
15.02.2026 10:17 Ответить
зеленський торчок ,під шумок дас вказівку об і Україна зробила свою ЯО ,тільки гроші українські поверне з Ізраелю і зробить бімбу 🤡 ..."будем всех бомбіть "...
15.02.2026 10:18 Ответить
Німеччина і Японія повинні мати ядерну зброю, це відновить баланс в світі, по ядерному стримування тоталітарних держав.
15.02.2026 10:19 Ответить
Ірану ядерку не можна, країни ЄС які це забороняють Ірану обговорюють її створення для власної безпеки, світ дволичних гандонів... у Північної Кореї є ЯЗ і вона ні на кого не нападає, але і її ніхто не бомбить...
15.02.2026 10:28 Ответить
Іран хоче ядерку для знищення Ізраїлю, як тільки отримає, то запустить по Ізраїлю. Вони це не приховують. ПК - це протекторат китаю, відповідно в них тільки через це вийшло створити ЯЗ і ніхто це не зупинив.
15.02.2026 10:32 Ответить
 
 