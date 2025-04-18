Дуда поддерживает доступ Польши к "ядерному зонтику" Франции для защиты от потенциальной российской угрозы
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна должна искать защиты в силах ядерного сдерживания Франции от потенциальной угрозы со стороны России.
Об этом польский лидер сказал в интервью Bloomberg News, сообщает Цензор.НЕТ.
В то же время Дуда призвал также и к размещению американского ядерного оружия в Польше.
"Я считаю, что мы можем принять оба решения. Эти две идеи не являются ни противоречивыми, ни взаимоисключающими",- сказал глава Польши.
Ранее глава польского правительства Дональд Туск заявлял, что Польша ведет "серьезные переговоры" с Францией относительно предложения президента Эмманюэля Макрона использовать ядерный потенциал его страны для защиты европейских союзников.
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+4 Олег #590959
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+2 Luk Viktor
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+1 ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
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Як в тому кіно :
"Директор базы: Вот что мы имеем на сегодняшний день.
Трус: Простите, не мы, а вы.
Директор базы: Что нас может спасти от ревизии?..
Трус: Простите, не нас, а вас. (хихикает) - Статья 89, пункт 2. До шести лет. Не пойдёт. - Всё уже украдено до нас.Балбес: «Ы»! Операция «Ы»!
Директор базы: Почему «Ы»? Почему «Ы»?
Балбес: Чтобы никто не догадался."
Просто нагадаю що французи підписали повну капітуляцію коли німецька артилерія під'їхала до околиць Парижу. І то були ні ******* нігролюбиві куколди, а зухвали ветерани Першої світової війни.
Що Ви особисто готові на це пожертвувати?
По ходу я перший хто відкрив це запитання в українських медіа.
Щоб не чекати довго. Ну доки там сирена завиє а мАскви уже нема))))