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Новости Защита Европы ядерным оружием Франции Ядерное оружие США в Польше
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Дуда поддерживает доступ Польши к "ядерному зонтику" Франции для защиты от потенциальной российской угрозы

Дуда не против, чтобы Польша была под ядерным зонтиком Франции

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна должна искать защиты в силах ядерного сдерживания Франции от потенциальной угрозы со стороны России.

Об этом польский лидер сказал в интервью Bloomberg News, сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время Дуда призвал также и к размещению американского ядерного оружия в Польше.

"Я считаю, что мы можем принять оба решения. Эти две идеи не являются ни противоречивыми, ни взаимоисключающими",- сказал глава Польши.

Ранее глава польского правительства Дональд Туск заявлял, что Польша ведет "серьезные переговоры" с Францией относительно предложения президента Эмманюэля Макрона использовать ядерный потенциал его страны для защиты европейских союзников.

Читайте также: США могли бы разместить свое ядерное оружие на территории Польши, - Дуда

Автор: 

Польша (8410) Франция (3506) ядерное оружие (1334) Дуда Анджей (756)


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Топ комментарии
+4
Возьмите и нас под ядерный зонтик
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18.04.2025 18:59
+2
просто під зонтик....
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18.04.2025 19:03
+1
Річ про якусь там 5 статтю НАТО вже навіть не йде. Кожен сам за себе. І нам досі потрібно таке НАТО?
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18.04.2025 19:02
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Возьмите и нас под ядерный зонтик
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18.04.2025 18:59 Ответить
просто під зонтик....
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18.04.2025 19:03 Ответить
пане Анджей, треба свою парасолю мати ..
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19.04.2025 00:59 Ответить
Річ про якусь там 5 статтю НАТО вже навіть не йде. Кожен сам за себе. І нам досі потрібно таке НАТО?
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18.04.2025 19:02 Ответить
"Нам..."???
Як в тому кіно :
"Директор базы: Вот что мы имеем на сегодняшний день.
Трус: Простите, не мы, а вы.
Директор базы: Что нас может спасти от ревизии?..
Трус: Простите, не нас, а вас. (хихикает) - Статья 89, пункт 2. До шести лет. Не пойдёт. - Всё уже украдено до нас.Балбес: «Ы»! Операция «Ы»!
Директор базы: Почему «Ы»? Почему «Ы»?
Балбес: Чтобы никто не догадался."
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18.04.2025 19:07 Ответить
Нам не потрібне ні НАТО , ні ЄС, коли нам світить велич Зеленого Гетьмана!
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18.04.2025 19:23 Ответить
Если бы это было так, то думаю как минимум одна из стран Балтии уже была бы частью рф, просто к пятой статье не лишним будет ядерный зонтик. А так то да, только реальное нападение покажет готовность стран НАТО вступится за жертву нападения.
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18.04.2025 19:27 Ответить
великі сумніви в тому, що ті парасольки взагалі у когось збереглись наразі.
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18.04.2025 19:40 Ответить
Ось дуже цікаво як це б виглядало на практиці. Московити нападають на Польску і Франція лупить по Москві, чи по якимсь військам, ядеркой? І навіщо така радість французам?

Просто нагадаю що французи підписали повну капітуляцію коли німецька артилерія під'їхала до околиць Парижу. І то були ні ******* нігролюбиві куколди, а зухвали ветерани Першої світової війни.
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18.04.2025 19:51 Ответить
Можливо це передбачає розміщення французької я/з на території Польщі. Саме через попередній болючий досвід французи і розробляли свою ядерну зброю.А українці вчинили необачно маючи такого сусіда як рф.
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18.04.2025 21:30 Ответить
Ляхам пох, аби краще !
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18.04.2025 19:54 Ответить
ну от, їм краще щоб була ядерна парасолька України. Швидше летіти.
Що Ви особисто готові на це пожертвувати?
По ходу я перший хто відкрив це запитання в українських медіа.
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18.04.2025 20:07 Ответить
Я чогось думаю що він і поляки були б не проти так званої фантастичної авжеж, "української ядерної парасольки".
Щоб не чекати довго. Ну доки там сирена завиє а мАскви уже нема))))
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18.04.2025 20:02 Ответить
доречі саме через те, що французи і англійці мають я/з москва проти того щоб вони заходили миротворцями в Україну.
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18.04.2025 21:33 Ответить
а кому зараз не начхати на думку мерзотних людоїдів кацапів?
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18.04.2025 23:39 Ответить
Ляхи гарячково шарахаються зберегти свою зманіжену панську дупу. Добре знаючи і пам"ятаючи, що робили і зроблять з ними кацапи як до них дорвуться. На шляху стоять тільки Україна і Українці - нащадки тих же спаплюжених у Польщі вояків УПА. Але патологічний панський гонор не бажає того визнати. Ні дядько Сем з берегів Потомака, ні французька "парасолька" допоможуть ляхам як мертвому припарка.
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19.04.2025 18:01 Ответить
 
 