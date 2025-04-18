Дуда поддерживает доступ Польши к "ядерному зонтику" Франции для защиты от потенциальной российской угрозы

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна должна искать защиты в силах ядерного сдерживания Франции от потенциальной угрозы со стороны России.

Об этом польский лидер сказал в интервью Bloomberg News, сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время Дуда призвал также и к размещению американского ядерного оружия в Польше.

"Я считаю, что мы можем принять оба решения. Эти две идеи не являются ни противоречивыми, ни взаимоисключающими",- сказал глава Польши.

Ранее глава польского правительства Дональд Туск заявлял, что Польша ведет "серьезные переговоры" с Францией относительно предложения президента Эмманюэля Макрона использовать ядерный потенциал его страны для защиты европейских союзников.

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