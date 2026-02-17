В блоке Мерца заявили, что уступки Украины в отношении незавоеванных территорий были бы "просто немыслимыми"
В руководящем блоке ХДС/ХСС в Германии считают, что готовность Украины уступить территории, которые Россия не смогла захватить, стала бы сигналом слабости.
Об этом сообщает ntv, пишет Цензор.НЕТ.
Спикер по внешней политике парламентской фракции ХДС/ХСС Юрген Гардт назвал "просто немыслимым", чтобы президент Украины мог отказаться от территорий, "которые Россия не смогла завоевать за четыре года войны".
"Если Украина это сделает, это также будет признаком слабости, который Путин сразу же неправильно интерпретирует", - заявил Гардт.
По его словам, после возможного периода перемирия российский диктатор быстро найдет повод "продолжить и фактически достичь своей цели, а именно взять под свой контроль всю Украину".
- Напомним, недавно в Мюнхене президент Владимир Зеленский провел встречу с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Стороны обсудили совместные проекты по производству оружия и дипломатическую работу для достижения мира.
