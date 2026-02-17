РУС
593 6

В блоке Мерца заявили, что уступки Украины в отношении незавоеванных территорий были бы "просто немыслимыми"

Канцлер Германии Фридрих Мерц

В руководящем блоке ХДС/ХСС в Германии считают, что готовность Украины уступить территории, которые Россия не смогла захватить, стала бы сигналом слабости.

Об этом сообщает ntv, пишет Цензор.НЕТ.

Спикер по внешней политике парламентской фракции ХДС/ХСС Юрген Гардт назвал "просто немыслимым", чтобы президент Украины мог отказаться от территорий, "которые Россия не смогла завоевать за четыре года войны".

"Если Украина это сделает, это также будет признаком слабости, который Путин сразу же неправильно интерпретирует", - заявил Гардт.

По его словам, после возможного периода перемирия российский диктатор быстро найдет повод "продолжить и фактически достичь своей цели, а именно взять под свой контроль всю Украину".

  • Напомним, недавно в Мюнхене президент Владимир Зеленский провел встречу с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Стороны обсудили совместные проекты по производству оружия и дипломатическую работу для достижения мира.

тільки їбанутий Донні та підармотіна путлєр це вважають нормальним
показать весь комментарий
17.02.2026 12:35 Ответить
дякуємо за порозуміння, пане Мерц!
показать весь комментарий
17.02.2026 12:37 Ответить
Дякуємо за те, що руками українців виснажує ерефію? Ти б ще написав: дякуємо за тауруси!
показать весь комментарий
17.02.2026 12:50 Ответить
Бажаю щоб гардт із своїм виводком пожив хоча б місяць так як вже 4 рік живуть мешканці Харкова, Сум, Херсона, Одеси , Дніпра. Щоб він посидів би кілька діб при температурі - 25 морозу в будинку без опалення, електрики і каналізації, кілька разів на день ховався по підвалах від тривог. Можливо тобі б те що зараз сидячому в теплі і безпеці гардту здається "немислимим" стало б очевидним і цілком можливим.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:51 Ответить
Так він якраз і дбає за свій виводок - поки війна йде чужими українськими руками на чужій для нього українській території, то з його країною все буде добре.
показать весь комментарий
17.02.2026 13:02 Ответить
Популістична демагогія. Європа в обличчя Німеччини та не тільки показує абсолютні рекорди лицемірного двулічія - Таурусів не передають, танкерному флоту ввімкнули режим максимального сприяння. Ще й намагаються грати дешевими лякалками, начебто Путін після перемир'я візьме всю Україну. А в реальності у них одна лиш думка: аби війна не закінчилась, інакше пуйло дійсно може напасти, але вже на них самих.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:56 Ответить
 
 