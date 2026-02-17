РУС
2 199 38

Украинцы не согласятся на мирное соглашение со сдачей Донбасса России, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский убежден, что украинский народ отклонит мирное соглашение, которое будет предусматривать требование россиян об одностороннем выходе ВСУ из Донбасса и передаче региона России.

Об этом онзаявил в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ.

О переговорах

Зеленский говорил с журналистами издания на фоне переговоров Украины, России и США в швейцарской Женеве. По словам президента, представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер утверждали ему, что Россия якобы искренне хочет завершить войну, и что ему перед переговорами следует координировать это со своей делегацией.

Однако президент Украины дал понять, что он настроен гораздо пессимистичнее. Он также посоветовал Уиткоффу и Кушнеру не пытаться заставить его продавать видение мира, которое его собственный народ сочтет "неудачной историей".

О Донбассе

Американские посредники предложили украинским силам вывести войска из тех частей Донбасса, которые они сейчас удерживают, и позволить этой территории стать демилитаризованной "свободной экономической зоной". Вашингтон не занял позицию по поводу того, какая страна будет иметь суверенитет над этой территорией.

Зеленский готов обсудить вывод войск, но призвал Москву отвести свои войска на эквивалентное расстояние и отклонил претензии России на суверенитет над этой зоной.

В интервью Axios он отметил, что Вашингтон и Киев договорились, что любое соглашение должно быть вынесено на референдум украинского народа.

  • По его словам, если это соглашение будет предусматривать, что ВСУ просто выйдут из Донецкой области — жертвуя суверенитетом и людьми, которые там проживают — оно потерпит провал на голосовании.

"Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят... мне, они не простят [США]. Это часть нашей страны, все эти граждане, флаг, земля", - сказал Зеленский, добавив, что украинцы "не могут понять, почему" их просят отказаться от дополнительных территорий.

Если же соглашение просто заморозит текущую линию фронта, украинский народ его примет, считает президент.

"Я думаю, что если мы пропишем в документе... что мы остаемся там, где мы есть на линии соприкосновения, я думаю, что люди поддержат это на референдуме. Это мое мнение", - добавил Зеленский.

Зеленский Владимир (10495) переговоры (1251) территориальные претензии (60) территориальная целостность (209) Донбасс (3844) война в Украине (7294)
Топ комментарии
+8
Жидво, йди нах. Задовбало.
показать весь комментарий
17.02.2026 21:52
+6
Геть зелених жидів!
показать весь комментарий
17.02.2026 21:55
+5
А ти в українців запитував чи сам за них вже розписався?
показать весь комментарий
17.02.2026 21:53
А Кібуц і уповноважані представники його ( міндіча) в цій країні...
показать весь комментарий
17.02.2026 21:44
Оманській Гниді головне скинути відповідальність ..так 73% зебіли тебе обрали - не срись , гнида
показать весь комментарий
17.02.2026 21:44
Це частина нашої країни, всі ці громадяни, прапор, земля, армія, мова, віра...
показать весь комментарий
17.02.2026 21:48
і ЩО?!
показать весь комментарий
17.02.2026 21:50
Як це що? віктор федорович #394174 , цим каже, що він вже примчався в ТЦК, в очікуванні відправки на "0".... рванув захищати "громадян, прапор, землю, армію, мову, віру...
Ну...я так зрозумів.....
показать весь комментарий
17.02.2026 22:11
Ти з тих, які щиро вірять, що коли пуцину віддати Донбас, то пуцин не в користає його, як плацдарм для руху на Дніпро і Харків. Ви, блін навіть не слухаєте самого пуцина, який відкрито каже, що буде робити, не кажучи вже про здоровий глузд і істинкт самозбереження.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:41
Жидво, йди нах. Задовбало.
показать весь комментарий
17.02.2026 21:52
А ти в українців запитував чи сам за них вже розписався?
показать весь комментарий
17.02.2026 21:53
Він вже наперед знає результати голосування , бо сам їх намалює, чи шо.
показать весь комментарий
17.02.2026 21:55
Тобто ви згідні поіхати в Краматорськ або Славянськ особисто та сказати в обличча мешканцям - ви тепер рашка ?
показать весь комментарий
17.02.2026 22:09
Ну ти ж особисто їх вже зрадив, сидиш тут, не захищаєш їх, їх землю. Соромно?
показать весь комментарий
17.02.2026 22:15
Хтось знає наперед результати вже ? Мова про це , шо заявляти зарані про результат якось неправильно. А жителів можна спитати й по іншому -вони хотять жити , взагалі, чи ні.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:20
Хватить мусолити цю тему, не буде ніякої угоди, не буде ніякої здачі, Україна поверне усі свої території і знищить кацапів які там засіли і війна нажаль буде продовжуватись до перемоги!
показать весь комментарий
17.02.2026 21:55
Геть зелених жидів!
показать весь комментарий
17.02.2026 21:55
Путіна не зупинити поцілунками чи квітами. Я не хочу повторювати помилки попередників, - Зеленський.
показать весь комментарий
17.02.2026 21:57
При папередніках стільки територій не здали за пару днів. Чи то воно саме здалося , а він як завжди ні при чьому.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:02
Він мав бути президентом у вигнанні, у Лондоні. Але Кривонос не дав вилетіти
показать весь комментарий
17.02.2026 22:06
а жаль . Мав би його взагалі пристрелити, як дезертира тоді.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:21
Такі речі навіть не повинні обговорюватись !
показать весь комментарий
17.02.2026 21:57
Ні на що не треба погоджуватись, а чекати поки раша розвалиться і Трампа імпічментують.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:01
Вічна війна! Вічний Лідор!
Каддафі теж так думав, і асад, а ще мадуро непогано закінчив
показать весь комментарий
17.02.2026 22:04
Багато хто так думав і закінчив..непогано..,)
показать весь комментарий
17.02.2026 22:11
А ти питав це у тих українців, які живуть на територіях які хоче окопувати РФ? я спілкував з біженцям з Покровська, Авдіївки, тими людьми, які там жили..., яких майно-життя знищила війна, та вони більшість були згодні на то щоб їх окопували кацапи, як Мелітополь Бердянськ, лиш би не велись військові дії у їх містах? Ти питаєш тилового українця, чи згоден він на здачу Донбасу?, людину яка відносно у безпеці і майну якої мало що загороджує, чи мають такі люди право вирішувати долю людей тих міст, які з лиця землі стирає РФ...
показать весь комментарий
17.02.2026 22:06
Нещодавно з лікарні. Жіночка в палаті була. З даунбасу. Чесно. трохи поглумилась. Запитала - мб до дому??? В очах її був жах...української не знає, роботи немає..тиждень трохи вчила її мови..
показать весь комментарий
17.02.2026 22:14
Не маніпулюй
показать весь комментарий
17.02.2026 22:43
Відчувається в словах "зе" європейське" .а особливо німецьке і англійське "трамбон і куйло ідіть накуй з Вашими домовленостями про капітуляцію України,Адже саме німці були лоббістами 90 лярдів допомоги Україні , ну а брити памятають Джона Юза в Донбасі.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:06
А ти погодишся? Чи чому ти взагалі піддаєш сумніву Конституцію України і її державні кордони? Чомусь рашисти про жодні поступки чи свої кордони даже не обговорюють. Зате українська делегація як та шльондра робить вигляд що вже торгується
показать весь комментарий
17.02.2026 22:07
По друге потрібно поставити американським работорговцям питання, по якому міжнародному закону, чи статуту ООН чи Конституції, Україна має віддати московським людоїдам свою територію і своїх людей? Для цього американські дикуни повинні офіційно визнати що в світі більше неіснує жодного міжнародного права, жодних кордонів і не діють жодні міжнародно визнані офіційні угоди. Тобто ця угоода яку старий серун в штани Тромб пропонує підписати Україні теж нічого не означатиме як і всі минулі.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:13
А по-третє, якщо американські посередники заявляють один в один вимоги Х'уйла і давлять тільки на Україну то це вже ніякі не посередники, а адвокати чи як казали в 90-х, це рекетири Х'уйла.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:17
А ти чому піддаєш сумніву Конституцію України і її державні кордони?
Там написано, що ти маєш захищати державу, що кордони не порушні.
То що ти тут в коментах робиш?
Чому не виконуєш Конституцію??? Може ти ждун, чи ухилянт, чи може (о жах!!!) кацап замаскований (прізвище промовисте).
показать весь комментарий
17.02.2026 22:18
О, ти знову тут мразь кацапська. Тебе від Конституції і від всього українського як чорта від кадила карьожить
показать весь комментарий
17.02.2026 22:35
Так, так розкажи про Конституцію, і як ти її виконуєш))))))
Цікаво почитати тебе обісраного лицеміра.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:41
Я тебе виродок вроді вже посилав. Ти вже давно на статтю наговорив. Не розумію чому тобою ще не зайнялись
показать весь комментарий
17.02.2026 22:49
То де відповідь як ти Конституцію виконуєш? Може це тобою мають зайнятися???
Ти ж засланий (чи засраний🤔) кацап, навіть спершу тут російською писав, поки не освоїв перекладач🤣.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:55
Він усі роки вивертався від відповідальності, і зараз хоче перекласти її на людей. Інакше він про народ і не згадав би.
показать весь комментарий
17.02.2026 22:12
даун, ти не створив ядерну зброю, а тому війна в будь-якому випадку продовжиться
показать весь комментарий
17.02.2026 22:14
Він такий потужний і незламний, з такими палкими речами, а за пазухою тримає результати фейкового референдуму, де "Народ проголосував! Я тут ні при чому! Я взагалі був проти!"
показать весь комментарий
17.02.2026 22:34
 
 