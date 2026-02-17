Украинцы не согласятся на мирное соглашение со сдачей Донбасса России, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский убежден, что украинский народ отклонит мирное соглашение, которое будет предусматривать требование россиян об одностороннем выходе ВСУ из Донбасса и передаче региона России.

Об этом онзаявил в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ.

О переговорах

Зеленский говорил с журналистами издания на фоне переговоров Украины, России и США в швейцарской Женеве. По словам президента, представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер утверждали ему, что Россия якобы искренне хочет завершить войну, и что ему перед переговорами следует координировать это со своей делегацией.

Однако президент Украины дал понять, что он настроен гораздо пессимистичнее. Он также посоветовал Уиткоффу и Кушнеру не пытаться заставить его продавать видение мира, которое его собственный народ сочтет "неудачной историей".

О Донбассе

Американские посредники предложили украинским силам вывести войска из тех частей Донбасса, которые они сейчас удерживают, и позволить этой территории стать демилитаризованной "свободной экономической зоной". Вашингтон не занял позицию по поводу того, какая страна будет иметь суверенитет над этой территорией.

Зеленский готов обсудить вывод войск, но призвал Москву отвести свои войска на эквивалентное расстояние и отклонил претензии России на суверенитет над этой зоной.

В интервью Axios он отметил, что Вашингтон и Киев договорились, что любое соглашение должно быть вынесено на референдум украинского народа.

По его словам, если это соглашение будет предусматривать, что ВСУ просто выйдут из Донецкой области — жертвуя суверенитетом и людьми, которые там проживают — оно потерпит провал на голосовании.

"Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят... мне, они не простят [США]. Это часть нашей страны, все эти граждане, флаг, земля", - сказал Зеленский, добавив, что украинцы "не могут понять, почему" их просят отказаться от дополнительных территорий.

Если же соглашение просто заморозит текущую линию фронта, украинский народ его примет, считает президент.

"Я думаю, что если мы пропишем в документе... что мы остаемся там, где мы есть на линии соприкосновения, я думаю, что люди поддержат это на референдуме. Это мое мнение", - добавил Зеленский.