Российская делегация характеризует переговоры в Женеве как "очень напряженные", - AFP
По данным агентства AFP со ссылкой на источник, близкий к российской делегации, первый раунд переговоров между Украиной, США и Россией 17 февраля в Женеве прошел "очень напряженно".
Об этом пишет агентство AFP, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Европейскую правду".
Как оценивают переговоры в делегации РФ?
Агентство отмечает, что переговоры в Женеве являются попыткой американской администрации во главе с президентом Дональдом Трампом прекратить развязанную РФ войну против Украины, которая уже унесла жизни сотен тысяч людей и привела к значительным разрушениям на украинской территории.
Два предыдущих раунда переговоров между сторонами в Абу-Даби не привели к прорыву.
Последние переговоры "прошли в очень напряженной обстановке", рассказал собеседник агентства, приближенный к делегации РФ.
По данным источника, переговоры длились шесть часов.
Ранее Виткофф, комментируя переговоры в Женеве, заявил о значительном прогрессе.
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
-
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США. От России снова поедет Мединский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль