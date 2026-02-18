Российская делегация характеризует переговоры в Женеве как "очень напряженные", - AFP

По данным агентства AFP со ссылкой на источник, близкий к российской делегации, первый раунд переговоров между Украиной, США и Россией 17 февраля в Женеве прошел "очень напряженно".

Об этом пишет агентство AFP, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Европейскую правду".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Как оценивают переговоры в делегации РФ?

Агентство отмечает, что переговоры в Женеве являются попыткой американской администрации во главе с президентом Дональдом Трампом прекратить развязанную РФ войну против Украины, которая уже унесла жизни сотен тысяч людей и привела к значительным разрушениям на украинской территории.

Два предыдущих раунда переговоров между сторонами в Абу-Даби не привели к прорыву.

Последние переговоры "прошли в очень напряженной обстановке", рассказал собеседник агентства, приближенный к делегации РФ.

По данным источника, переговоры длились шесть часов.

Ранее Виткофф, комментируя переговоры в Женеве, заявил о значительном прогрессе.

Читайте также: Умеров в Женеве провел переговоры с европейскими партнерами

Что предшествовало?

Читайте также: Ожидайте продуктивных переговоров в Женеве, но все сводится к вопросу территорий, - Уитакер