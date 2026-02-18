Російська делегація характеризує перемовини в Женеві як "дуже напружені", - AFP

За даними агентства AFP з посиланням на джерело, близьке до російської делегації, перший раунд переговорів між Україною, США та Росією 17 лютого у Женеві пройшов "дуже напружено".

Про це пише агентство AFP.

Як оцінюють перемовини в делегації РФ?

Агентство зазначає, що переговори у Женеві є спробою американської адміністрації на чолі з президентом Дональдом Трампом припинити розв'язану РФ війну проти України, яка вже забрала життя сотень тисяч людей і призвела до значних руйнувань на українській території.

Два попередні раунди переговорів між сторонами в Абу-Дабі не привели до прориву.

Останні переговори "пройшли в дуже напруженій обстановці", розповів співрозмовник агентства, наближений до делегації РФ.

За даними джерела, переговори тривали шість годин.

Раніше Віткофф, коментуючи перемовини у Женеві, заявив про значний прогрес.

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.

У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.

4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.

17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США. Від Росії знову поїде Мединський.

