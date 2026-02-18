МЗС про мирні перемовини: Є принципова домовленість про наступну зустріч

МЗС про мирні перемовини

Після перемовин у Женеві сторони домовилися про проведення наступної зустрічі щодо мирних зусиль.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу в Києві у середу.

Що відомо?

"Можу також сказати, що є принципова домовленість про наступну зустріч, але деталі поки розкривати, зі зрозумілих причин, не будемо", - повідомив речник.

За словами Тихого, після повернення у Київ українська делегація надасть більш детальний звіт президенту України щодо переговорів, які відбувалися у Женеві та буде більше інформації.

Підтримка з боку Європи

Також речник наголосив, що для України дуже "важливим є аспект, що в Женеві європейці були поруч".

"Ми координуємося з європейськими партнерами наші дії і це принципова позиція України, що Європа має бути залучена", - додав він

Крім того, в МЗС висловили сподівання на продовження процесу обміну військовополоненими.

Що передувало?

МЗС (4328) перемовини (3783) Тихий Георгій (81)
Топ коментарі
Тобто знову "домовились домовлятися".
Це прорив...
18.02.2026 15:13 Відповісти
18.02.2026 15:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=s1IKkdH2BQk https://www.youtube.com/watch?v=
ОМЕЛЬЧЕНКО: ЗАМАХ НА МАЛЮКА ПІСЛЯ ВІДСТАВКИ! Я попереджав Зеленського. Тепер його життя ПІД ЗАГРОЗОЮ
18.02.2026 15:58 Відповісти
18.02.2026 15:58 Відповісти
от колись було... приїхали посланці ні з чим і полетіли голови.
18.02.2026 15:15 Відповісти
18.02.2026 15:15 Відповісти
рудий ще не заїпався від того, як його постійно дурить друг *****?
ні? стійка у рудого витримка, так і пост президента просрати недовго
18.02.2026 15:17 Відповісти
18.02.2026 15:17 Відповісти
Багато галасу з нічого - якась шекспірівська комедія...
18.02.2026 15:21 Відповісти
18.02.2026 15:21 Відповісти
"Король Літр" Подерв'янського...
18.02.2026 15:35 Відповісти
18.02.2026 15:35 Відповісти
Перемовини non-stop !
18.02.2026 15:23 Відповісти
18.02.2026 15:23 Відповісти
Припинення вогню - потім перемовини....
А ще НАБУ і САП повинні із "Чебуреком" поступити так, як із "Сигізмундом" перед перемовинами....
18.02.2026 15:24 Відповісти
18.02.2026 15:24 Відповісти
Принципова перемога! Є обіцянка про наступну зустріч!!!
18.02.2026 15:25 Відповісти
18.02.2026 15:25 Відповісти
***,два дні вели перемовини,щоб домовитись про домовлення на наступну зустріч.То Трамп тягнув кота за яйця тепер перемовники будуть тягнути,приїдуть до президента на доповідь,а той щось прогундосе про домовлення про яке за два дні домовились про нове домовлення,що будуть домовлятись,щоб знову зустрітись де будуть знову домовлятись.
18.02.2026 15:26 Відповісти
18.02.2026 15:26 Відповісти
Сторони домовились далі демонструвати видимість переговорів!.. Зрозуміло навіщо це потрібно рашці (щоб демонструвати свою 'миролюбність' та надавати. Трампу привід не посилювати санкції), але навіщо це потрібно нам? Може варто перестати підігрівати Віткоффу, розповідаючи про 'значний прогрес', а навпаки ескалювати ситуацію, підсилюючи це посиленням пропаганди (в т.ч. і поширюваній в Штатах) щодо агресивності Московії екзистенційності загрози для західного способу життя і Заходу в цілому тощо, що від неї виходить (тим самим заганяючи Трампа в потрібний нам кут)?
18.02.2026 15:31 Відповісти
18.02.2026 15:31 Відповісти
ТИХИЙ А ЩО З ПЕТІЦІЄЮ ДО ЗЕлідОра?

ОФІС ПРЕЗИДЕНТА ВІДМОВИВСЯ ПУБЛІКУВАТИ ПЕТИЦІЮ ІЗ ЗАКЛИКОМ ЗВІЛЬНИТИ ГЕНПРОКУРОРА КРАВЧЕНКА - ЦПК

Там кажуть, що вона «не відповідає вимогам», хоча ініціатива щодо призначення та звільнення генерального прокурора належить до компетенцій президента.

Адміністрація Офісу президента України відмовилась реєструвати на сайті глави держави петицію виконавчої директорки Центру протидії корупції Дарʼї Каленюк із вимогою ініціювати звільнення https://zn.ua/ukr/UKRAINE/zelenskij-********-ukaz-pro-priznachennja-kravchenka-heneralnim-prokurorom.html генерального прокурора Руслана Кравченка.

Як https://antac.org.ua/news/ofis-prezydenta-bezpidstavno-vidkhylyv-petytsiiu-tspk-pro-zvilnennia-henprokurora-kravchenka/ повідомили в ЦПК, заявку на публікацію петиції подали 13 лютого, але 17 лютого Дарʼї Каленюк надійшла відмова у реєстрації петиції, бо вона начебто «не відповідає встановленим вимогам».

Водночас в організації вказують, що Конституція України чітко передбачає, що ініціювання призначення та звільнення генпрокурора належить до повноважень президента України.

«Таке рішення виглядає як політичне прикриття генпрокурора, який продовжує виконувати наказ президента зі знищення антикорупційних органів та здійснювати атаки на НАБУ і САП», - заявила безпосередньо Дарʼя Каленюк.

У тексті петиції зазначалось, що рішення та дії генпрокурора Руслана Крвченка з моменту його призначення неодноразово ставали джерелом скандалів і публічної недовіри, що є критично небезпечним у воєнний час.

Зокрема, Каленюк зазначила, що у липні 2025 року Руслан Кравченко був долучений до операції із знищення незалежності НАБУ та САП та контактував при цьому з юристом Дмитром Борзих, який має підозру від НАБУ.

Також згадується скандал із https://zn.ua/ukr/UKRAINE/pislja-perevirok-z-ohp-zvilnili-57-prokuroriv-jaki-oformili-status-invalidnosti-kravchenko.html прокурорами, які отримували фіктивні «інвалідності», після якого Кравченко обіцяв «відповідальність», але в підсумку ніяк не покарав тих прокурорів, які оформили собі фейкову інвалідність.

Останньою краплею в підриві довіри до інститут генпрокурора в ЦПК називають призначення одіозного адвоката https://zn.ua/ukr/LAW/rishennja-henprokurora-shchodo-priznachennja-shevchuka-*********-doviru-do-konkursnoji-komisiji-sap-ekspertka-lzi.html Олексія Шевчука членом комісії з добору кандидатів на вакантні адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Не забули в петиції і згадати про https://zn.ua/ukr/POLITICS/pershim-zamom-holovi-ohp-stala-prokurorka-iz-chislennimi-rodichami-u-rosiji.html першу заступницю генпрокурора Марію Вдовиченко, брат якої працює у військовій прокуратурі Росії, а батько проживає і працює в окупованому Криму.

«Окремим фактором втрати довіри є стиль публічної комунікації Генерального прокурора, який викликає асоціації не з правовою державою, а з https://zn.ua/ukr/POLITICS/ja-za-kozhnim-prijdu-osobisto-henprokuror-kravchenko-zaperechiv-chutki-pro-vidstavku.html демонстрацією перевищення повноважень та персональної помсти», - нагадали у петиції і інший інцидент навколо генпрокурора Руслана Кравченка.



https://zn.ua/ukr/POLITICS/kravchenko-zibravsja-perevirjati-pidslidnist-sprav-jaki-rozsliduje-nabu.html Кравченко зібрався перевіряти підслідність справ, які розслідує НАБУ

Руслана Кравченка призначили генеральним прокурором у червні 2025 року. За даними ZN.UA, призначення Кравченка лобіював скандальний заступник голови офісу президента Олег Татаров. Водночас іншим кандидатом на цей пост був голова Одеської ОВА Олега Кіпер, чиє призначення на цю посаду активно підтримував уже колишній очільник ОП Андрій Єрмак.

Після призначення Руслан Кравченко заявив про https://zn.ua/ukr/POLITICS/kravchenko-pochav-reformi-v-henprokuraturi-skasuvannjam-polozhennja-pro-dobir-kadrovoho-rezervu.html скасування Положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву, оскільки ідея, начебто, не виконала основного завдання. Він запевнив, що ініціюватиме впровадження заснованого на заслугах відбору прокурорів на керівні посади за принципом конкурсу до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Того ж дня Рада прокурорів схвалила https://zn.ua/ukr/POLITICS/henprokuroru-kravchenku-obrali-trokh-zastupnikiv.html призначення нових заступників Кравченка в ОГП, якими стали люди з «орбіти» Андрія Єрмака.
18.02.2026 15:42 Відповісти
18.02.2026 15:42 Відповісти
"є принципова домовленість про наступну зустріч" - та ти що!! Це круто!
18.02.2026 16:02 Відповісти
18.02.2026 16:02 Відповісти
Можу також сказати, що є принципова домовленість- (можу також принципово сказати.що це є чергова порція "зеленої брехні",яка аналогічна, як і вся попередня "принципова зелена брехня " .починаючи з 2019 року . Україні і її народу від "зелено- рашистської" принциповості,крім шкоди.ніякої вигоди не було і не буде.Відсутність будь якої вигоди для народу України.принципово вказує на ворогів ,при владі
18.02.2026 16:04 Відповісти
18.02.2026 16:04 Відповісти
Метушня поміж глухими кутами?
18.02.2026 16:35 Відповісти
18.02.2026 16:35 Відповісти
Потужна перемога в Женеві!
18.02.2026 23:03 Відповісти
18.02.2026 23:03 Відповісти
 
 