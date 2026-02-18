МЗС про мирні перемовини: Є принципова домовленість про наступну зустріч
Після перемовин у Женеві сторони домовилися про проведення наступної зустрічі щодо мирних зусиль.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу в Києві у середу.
Що відомо?
"Можу також сказати, що є принципова домовленість про наступну зустріч, але деталі поки розкривати, зі зрозумілих причин, не будемо", - повідомив речник.
За словами Тихого, після повернення у Київ українська делегація надасть більш детальний звіт президенту України щодо переговорів, які відбувалися у Женеві та буде більше інформації.
Підтримка з боку Європи
Також речник наголосив, що для України дуже "важливим є аспект, що в Женеві європейці були поруч".
"Ми координуємося з європейськими партнерами наші дії і це принципова позиція України, що Європа має бути залучена", - додав він
Крім того, в МЗС висловили сподівання на продовження процесу обміну військовополоненими.
Що передувало?

Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.

У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого стартував другий день переговорів у Женеві.
ОФІС ПРЕЗИДЕНТА ВІДМОВИВСЯ ПУБЛІКУВАТИ ПЕТИЦІЮ ІЗ ЗАКЛИКОМ ЗВІЛЬНИТИ ГЕНПРОКУРОРА КРАВЧЕНКА - ЦПК
Там кажуть, що вона «не відповідає вимогам», хоча ініціатива щодо призначення та звільнення генерального прокурора належить до компетенцій президента.
Адміністрація Офісу президента України відмовилась реєструвати на сайті глави держави петицію виконавчої директорки Центру протидії корупції Дарʼї Каленюк із вимогою ініціювати звільнення https://zn.ua/ukr/UKRAINE/zelenskij-********-ukaz-pro-priznachennja-kravchenka-heneralnim-prokurorom.html генерального прокурора Руслана Кравченка.
Як https://antac.org.ua/news/ofis-prezydenta-bezpidstavno-vidkhylyv-petytsiiu-tspk-pro-zvilnennia-henprokurora-kravchenka/ повідомили в ЦПК, заявку на публікацію петиції подали 13 лютого, але 17 лютого Дарʼї Каленюк надійшла відмова у реєстрації петиції, бо вона начебто «не відповідає встановленим вимогам».
Водночас в організації вказують, що Конституція України чітко передбачає, що ініціювання призначення та звільнення генпрокурора належить до повноважень президента України.
«Таке рішення виглядає як політичне прикриття генпрокурора, який продовжує виконувати наказ президента зі знищення антикорупційних органів та здійснювати атаки на НАБУ і САП», - заявила безпосередньо Дарʼя Каленюк.
У тексті петиції зазначалось, що рішення та дії генпрокурора Руслана Крвченка з моменту його призначення неодноразово ставали джерелом скандалів і публічної недовіри, що є критично небезпечним у воєнний час.
Зокрема, Каленюк зазначила, що у липні 2025 року Руслан Кравченко був долучений до операції із знищення незалежності НАБУ та САП та контактував при цьому з юристом Дмитром Борзих, який має підозру від НАБУ.
Також згадується скандал із https://zn.ua/ukr/UKRAINE/pislja-perevirok-z-ohp-zvilnili-57-prokuroriv-jaki-oformili-status-invalidnosti-kravchenko.html прокурорами, які отримували фіктивні «інвалідності», після якого Кравченко обіцяв «відповідальність», але в підсумку ніяк не покарав тих прокурорів, які оформили собі фейкову інвалідність.
Останньою краплею в підриві довіри до інститут генпрокурора в ЦПК називають призначення одіозного адвоката https://zn.ua/ukr/LAW/rishennja-henprokurora-shchodo-priznachennja-shevchuka-*********-doviru-do-konkursnoji-komisiji-sap-ekspertka-lzi.html Олексія Шевчука членом комісії з добору кандидатів на вакантні адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Не забули в петиції і згадати про https://zn.ua/ukr/POLITICS/pershim-zamom-holovi-ohp-stala-prokurorka-iz-chislennimi-rodichami-u-rosiji.html першу заступницю генпрокурора Марію Вдовиченко, брат якої працює у військовій прокуратурі Росії, а батько проживає і працює в окупованому Криму.
«Окремим фактором втрати довіри є стиль публічної комунікації Генерального прокурора, який викликає асоціації не з правовою державою, а з https://zn.ua/ukr/POLITICS/ja-za-kozhnim-prijdu-osobisto-henprokuror-kravchenko-zaperechiv-chutki-pro-vidstavku.html демонстрацією перевищення повноважень та персональної помсти», - нагадали у петиції і інший інцидент навколо генпрокурора Руслана Кравченка.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/kravchenko-zibravsja-perevirjati-pidslidnist-sprav-jaki-rozsliduje-nabu.html Кравченко зібрався перевіряти підслідність справ, які розслідує НАБУ
Руслана Кравченка призначили генеральним прокурором у червні 2025 року. За даними ZN.UA, призначення Кравченка лобіював скандальний заступник голови офісу президента Олег Татаров. Водночас іншим кандидатом на цей пост був голова Одеської ОВА Олега Кіпер, чиє призначення на цю посаду активно підтримував уже колишній очільник ОП Андрій Єрмак.
Після призначення Руслан Кравченко заявив про https://zn.ua/ukr/POLITICS/kravchenko-pochav-reformi-v-henprokuraturi-skasuvannjam-polozhennja-pro-dobir-kadrovoho-rezervu.html скасування Положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву, оскільки ідея, начебто, не виконала основного завдання. Він запевнив, що ініціюватиме впровадження заснованого на заслугах відбору прокурорів на керівні посади за принципом конкурсу до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Того ж дня Рада прокурорів схвалила https://zn.ua/ukr/POLITICS/henprokuroru-kravchenku-obrali-trokh-zastupnikiv.html призначення нових заступників Кравченка в ОГП, якими стали люди з «орбіти» Андрія Єрмака.