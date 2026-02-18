МЗС про мирні перемовини: Є принципова домовленість про наступну зустріч

Після перемовин у Женеві сторони домовилися про проведення наступної зустрічі щодо мирних зусиль.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу в Києві у середу.

Що відомо?

"Можу також сказати, що є принципова домовленість про наступну зустріч, але деталі поки розкривати, зі зрозумілих причин, не будемо", - повідомив речник.

За словами Тихого, після повернення у Київ українська делегація надасть більш детальний звіт президенту України щодо переговорів, які відбувалися у Женеві та буде більше інформації.

Підтримка з боку Європи

Також речник наголосив, що для України дуже "важливим є аспект, що в Женеві європейці були поруч".

"Ми координуємося з європейськими партнерами наші дії і це принципова позиція України, що Європа має бути залучена", - додав він

Крім того, в МЗС висловили сподівання на продовження процесу обміну військовополоненими.

