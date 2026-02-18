Зеленський поставив завдання українській делегації зробити переговори результативними: Росія намагається затягнути процес

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський перед початком сьогоднішньої роботи делегацій у Женеві провів нараду з українською командою.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора були різні формати зустрічей: як двосторонні – між Україною та Америкою, так і формати багатосторонні.

Зокрема, були перемовини між українськими, американськими й російськими представниками у двох напрямах, а саме – щодо військових та військово-політичних питань.

Росія намагається затягнути перемовини

"Також українська делегація разом з американською командою зустрілась із європейськими представниками – Британії, Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії. Участь Європи в процесі вважаємо критично необхідною для подальшої успішної реалізації цілком можливих домовленостей: Україна не сумнівається, що партнери мають змогу забезпечити конструктивність процесу перемовин, а отже, і достойний результат. Вчора справді були непрості зустрічі, і можемо констатувати, що Росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап. Дякую американській стороні за увагу до деталей і терпіння в розмовах із наявними представниками Росії", - зауважив він.

Завдання для української делегації

Окрім того, Зеленський поставив чітке завдання для української делегації – зробити все, щоб перемовини все ж таки були результативними та додавали шансів для мирних рішень.

"Серед іншого сьогодні має бути обговорений гуманітарний напрям, а саме – кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних. Вдячний нашим представникам за командну роботу та реалізацію наданих делегації директив. Україні потрібні гарантована безпека та надійний, тривалий мир. Саме заради цього працюємо", - резюмує він.

Зеленський Володимир перемовини
Топ коментарі
Забийся під шконку, трампосос
показати весь коментар
18.02.2026 12:01 Відповісти
⚡️Переговори між Україною, США та росією в Женеві завершилися
показати весь коментар
18.02.2026 11:56 Відповісти
А, так это украинская сторона была не конструктивной, ну теперь то все изменится!!
показати весь коментар
18.02.2026 11:56 Відповісти
Швидкий результат? - скажи шо ми здаємось і результат налице
показати весь коментар
18.02.2026 11:58 Відповісти
Це смішно. Хіба що це гра для рудої макаки
показати весь коментар
18.02.2026 11:59 Відповісти
Він не макака, він слоняра. скільки можна повторювати?
показати весь коментар
18.02.2026 12:01 Відповісти
Сталевий лев з прозтроченими бейцями
Як в томі анегдоті:
-Вперед, орли!! А ви почєму нє в атаку?!
-А ми нє орли, ми льви..
- ??##***!!????
- лєв моісєіч і лєв ісаковіч..
показати весь коментар
18.02.2026 12:25 Відповісти
Це ще велике питання - кому більш вигідно затягувати війну! Бо Путлу Поганому в разі заморозки бойових дій не загрожує втрата влади ( нових "пригожиних" в Мацковії вже не проглядається ), а ось Найвеличнішому в разі припинення активної фази війни доведеться або тікати на Захід ( якщо його британські господарі дадуть дозвіл ), або йти за грати за усі свої "досягнення" за 7 років царювання!
показати весь коментар
18.02.2026 11:59 Відповісти
хіба для того уходила двушечка на москву щоб війну закінчити?
показати весь коментар
18.02.2026 12:18 Відповісти
Как же он любит ставить задачи(и об этом сообщать). Военноначальник, емае.
показати весь коментар
18.02.2026 12:00 Відповісти
Там хоч є один дипломат?
Група людей, далеких від дипломатії,вирушає вирішувати питання миру,а настанови їм дає такий самий.
показати весь коментар
18.02.2026 12:08 Відповісти
Імбіцильна Ідіократія...
Розруха внаслідок державного перевороту 2019 руками олігархів, змі та виборчих комісій..
показати весь коментар
18.02.2026 12:23 Відповісти
розруха починається з хворої голови виборця.
показати весь коментар
18.02.2026 12:39 Відповісти
Більш схильний до версії,що то фсб,через коломоло,сильно ображеного на Пороха,з його медіаресурсами та фінансами,створило проект сн,зовні привабливий.Що навіть дались надурити такі інтелектуали,як Разумк.,Данил.,Богд.,олігарх Коло.
Або,використали їх як лохів і тупо викинули, безпосередньо привівши агентакозиря до агентабуратіно.
показати весь коментар
18.02.2026 12:55 Відповісти
Пока у нас не будет херовой тучи дальнобойных, мощных ракет а экономика болот не будет в жопе, никаких результативных переговоров быть не может априори, это же как дважды два четыре.
показати весь коментар
18.02.2026 12:09 Відповісти
А до цього вони для чого їздили, клоун?
показати весь коментар
18.02.2026 12:12 Відповісти
Головне шоб Трамп не здогадавмя хто тсправді тягне процес.
показати весь коментар
18.02.2026 12:17 Відповісти
Результат! З'явись!! Раз, два !!
показати весь коментар
18.02.2026 12:22 Відповісти
Шоу обрізаного голобородька продовжується. Нарід вже не хоче? Не іпьот, уплочено.
показати весь коментар
18.02.2026 12:42 Відповісти
А брівки насупив? А ніжкою тупнув? Ні? Тоді діла не буде.
показати весь коментар
18.02.2026 12:35 Відповісти
Як був клоуном, то перглядав савєтській фільм - Іван Васіліч меняєт прахвесію.
показати весь коментар
18.02.2026 12:43 Відповісти
Не буде ніякого результату, результат має бути один - кацапі повинні бути знищені, а території визволені, ніякі переговори з кацапстаном ні до чого не приведуть!
показати весь коментар
18.02.2026 12:40 Відповісти
Добре сказав. Синів не має або за кордоном і сам у поляків. Так легко жар війни загрібати чужими руками, поки лазиш по закордонним смітникам.
показати весь коментар
18.02.2026 12:46 Відповісти
По смітникам лазиш ти свиня, а я живу в високоцивілізованому суспільстві там де маю бути!
показати весь коментар
18.02.2026 13:07 Відповісти
Бидло, скоро спердолять в Україну а тут окоп, для чмошників завше готовий.
показати весь коментар
18.02.2026 13:11 Відповісти
Чмошник і бидло - це ти, тому закрий свій поганий ********!
показати весь коментар
18.02.2026 13:18 Відповісти
Результати для народу України чи Зеленського і його злодійський шайки???
показати весь коментар
18.02.2026 12:43 Відповісти
Не здивуюся, що коли ці простітути побіжать, то дехто, ну так випадково, опиниться в росососії.
показати весь коментар
18.02.2026 12:48 Відповісти
Ну хворий нарцис, а без цього висеру на перемовини просто так їздять? Поки наркоман єврейський не дасть команду :" раз, два результати...". 🤬🤬🤬. Ненавиджу,а ще більше тих хто навіть зараз за нього топить.
Ви можете особисто в режимі онлайн бачити як народжується диктатор, ржіть далі 🤬
показати весь коментар
18.02.2026 13:30 Відповісти
Навіть росія намагається затягнути процес капітуляцї.
показати весь коментар
18.02.2026 13:52 Відповісти
Дядя ти дібіл ? Якого результату ти добиваєшся .
показати весь коментар
18.02.2026 14:17 Відповісти
Пройщли чутки, що нібито Україна більше не висуває вимог міжнародного трибуналу для росії.
показати весь коментар
18.02.2026 14:20 Відповісти
Перед тобою, як "президентом", який отримав Країну в стані війни, який чув риторику від недоімперії, який чув попередження іноземних розвідок, народ України теж ставив завдання. Що далі?
показати весь коментар
18.02.2026 14:32 Відповісти
Ті завдання, які "ставив народ", дуже тихо звучали, бо народу в Україні катастрофічно мало. І голос народу заглушили радісні воплі дебільного населення, яке нарешті поставило над собою таке ж тупе і нахабне бидло, як і само населення, тільки з чужого і ворожого народу. А у тієї череди худоби було основне завдання для їхнього обдовбаного кумира - "сайтісь пасєрєдінє"(с) і посадити Порошенка. От тільки дегенерати не врахували, що дегенерат квартальний не зможе їхні мрії втілити. Але на те вони й дегенерати.
показати весь коментар
18.02.2026 18:52 Відповісти
Повний нуль у всьому ставить завдання... Анекдот та й годі.
показати весь коментар
18.02.2026 18:48 Відповісти
 
 