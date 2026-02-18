Зеленський поставив завдання українській делегації зробити переговори результативними: Росія намагається затягнути процес
Президент України Володимир Зеленський перед початком сьогоднішньої роботи делегацій у Женеві провів нараду з українською командою.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вчора були різні формати зустрічей: як двосторонні – між Україною та Америкою, так і формати багатосторонні.
Зокрема, були перемовини між українськими, американськими й російськими представниками у двох напрямах, а саме – щодо військових та військово-політичних питань.
Росія намагається затягнути перемовини
"Також українська делегація разом з американською командою зустрілась із європейськими представниками – Британії, Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії. Участь Європи в процесі вважаємо критично необхідною для подальшої успішної реалізації цілком можливих домовленостей: Україна не сумнівається, що партнери мають змогу забезпечити конструктивність процесу перемовин, а отже, і достойний результат. Вчора справді були непрості зустрічі, і можемо констатувати, що Росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап. Дякую американській стороні за увагу до деталей і терпіння в розмовах із наявними представниками Росії", - зауважив він.
Завдання для української делегації
Окрім того, Зеленський поставив чітке завдання для української делегації – зробити все, щоб перемовини все ж таки були результативними та додавали шансів для мирних рішень.
"Серед іншого сьогодні має бути обговорений гуманітарний напрям, а саме – кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних. Вдячний нашим представникам за командну роботу та реалізацію наданих делегації директив. Україні потрібні гарантована безпека та надійний, тривалий мир. Саме заради цього працюємо", - резюмує він.
Що передувало?
-
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
-
У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США. Від Росії знову поїде Мединський.
Делегація: "Як?"
Зеленський: "Придумайте що небуть, а то звільню!"
Як в томі анегдоті:
-Вперед, орли!! А ви почєму нє в атаку?!
-А ми нє орли, ми льви..
- ??##***!!????
- лєв моісєіч і лєв ісаковіч..
Група людей, далеких від дипломатії,вирушає вирішувати питання миру,а настанови їм дає такий самий.
Розруха внаслідок державного перевороту 2019 руками олігархів, змі та виборчих комісій..
Або,використали їх як лохів і тупо викинули, безпосередньо привівши агентакозиря до агентабуратіно.
Ви можете особисто в режимі онлайн бачити як народжується диктатор, ржіть далі 🤬