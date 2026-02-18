Зеленський поставив завдання українській делегації зробити переговори результативними: Росія намагається затягнути процес

Президент України Володимир Зеленський перед початком сьогоднішньої роботи делегацій у Женеві провів нараду з українською командою.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора були різні формати зустрічей: як двосторонні – між Україною та Америкою, так і формати багатосторонні.

Зокрема, були перемовини між українськими, американськими й російськими представниками у двох напрямах, а саме – щодо військових та військово-політичних питань.

Росія намагається затягнути перемовини

"Також українська делегація разом з американською командою зустрілась із європейськими представниками – Британії, Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії. Участь Європи в процесі вважаємо критично необхідною для подальшої успішної реалізації цілком можливих домовленостей: Україна не сумнівається, що партнери мають змогу забезпечити конструктивність процесу перемовин, а отже, і достойний результат. Вчора справді були непрості зустрічі, і можемо констатувати, що Росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап. Дякую американській стороні за увагу до деталей і терпіння в розмовах із наявними представниками Росії", - зауважив він.

Завдання для української делегації

Окрім того, Зеленський поставив чітке завдання для української делегації – зробити все, щоб перемовини все ж таки були результативними та додавали шансів для мирних рішень.

"Серед іншого сьогодні має бути обговорений гуманітарний напрям, а саме – кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних. Вдячний нашим представникам за командну роботу та реалізацію наданих делегації директив. Україні потрібні гарантована безпека та надійний, тривалий мир. Саме заради цього працюємо", - резюмує він.

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.

У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.

4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.

17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США. Від Росії знову поїде Мединський.

