Ознак прориву на перемовинах у Женеві поки мало, - Tagesschau
Делегації України, США та Росії продовжують переговори у Женеві. Наразі ознак швидкого прориву поки що мало.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Tagesschau.
Подробиці
Ознак прориву мало, оскільки позиції України та РФ залишаються далекими один від одного.
"Росія продовжує вимагати добровільного та повного виведення українських військ з Донбасу, зокрема з районів, які ще не окуповані російською армією.
Українська сторона категорично відкидає це та вимагає, водночас, від Росії припинити всі атаки на енергетичну інфраструктуру країни. Україна також вимагає надійних гарантій безпеки від своїх партнерів у разі закінчення війни. Оскільки російські атаки на українські енергетичні об'єкти не припиняються навіть під час переговорів, досягнення угоди вважається малоймовірним", - йдеться в матеріалі.
Що передувало?
-
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
-
У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого стартував другий день переговорів у Женеві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи про визнання ****** своїх злочинів та виведення орків з окупованої терторії України (включно з Кримом) в межах міжнародно визнаних кордонів (1991 року)?
https://x.com/RudijLis
Pandamonium @RudijLis
Ось навіщо кацапам весь Донбас
А посипеться донбаська оборона - то і Херсону знову ще набагато гірше стане.. та й до Кривбасу близенько і Нікополю, які кошмарять обстрілами щодня...
Хвала Творцю, що досі не здали Острів ( мікрорайон Карабел на р.Дніпро у Херсоні.. )
Як все там тримається, не збагнути просто... І мирняк на лівому березі весь під обстрілами, дрони лєпєстки кидають щодня... ( "Стіна дронів" мабуть переїхала в Кібуц міндіча)
Рік витрачено на пустопорожню балаканину, щоб тільки задовольнити примхи збоченого нарциса.
Цікаво інше, до речі.
Барак Равід - це близький до Віткоффа журналіст, який майже всі свої інсайди бере безпосередньо від Віткоффа. Вони активно співпрацюють і по Близькому Сходу.
Зверніть увагу, які https://t.me/ShrikeNews/28213 Равід називає причини «глухого кута». Позиції голови російської делегації Мєдінского. Тобто джерело, яке злило йому цю інфу, прямо звинуватило у всьому Мєдінского. А це джерело, очевидно, Віткофф.
Поки нічого не будемо стверджувати, але ззовні виглядає так, що нова серія стародавньої історії Русі ******* навіть Віткоффа з Кушнером. Подивимось, чи матиме це якийсь вплив в реальному житті.
Ви хоч попередьте, де саме прорве.....
І чого недоброго там чекати з такою квартальною професійною
трускавецькоюкомандою дипломатів ...