Признаков прорыва на переговорах в Женеве пока мало, - Tagesschau
Делегации Украины, США и России продолжают переговоры в Женеве. Пока признаков быстрого прорыва мало.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesschau.
Подробности
Признаков прорыва мало, поскольку позиции Украины и РФ остаются далекими друг от друга.
"Россия продолжает требовать добровольного и полного вывода украинских войск из Донбасса, в частности из районов, которые еще не оккупированы российской армией.
Украинская сторона категорически отвергает это и требует, в то же время, от России прекратить все атаки на энергетическую инфраструктуру страны. Украина также требует надежных гарантий безопасности от своих партнеров в случае окончания войны. Поскольку российские атаки на украинские энергетические объекты не прекращаются даже во время переговоров, достижение соглашения считается маловероятным", - говорится в материале.
Что предшествовало?
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров по завершению войны с Россией.
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля стартовал второй день переговоров в Женеве.
Чи про визнання ****** своїх злочинів та виведення орків з окупованої терторії України (включно з Кримом) в межах міжнародно визнаних кордонів (1991 року)?
https://x.com/RudijLis
Pandamonium @RudijLis
Ось навіщо кацапам весь Донбас
Рік витрачено на пустопорожню балаканину, щоб тільки задовольнити примхи збоченого нарциса.
Цікаво інше, до речі.
Барак Равід - це близький до Віткоффа журналіст, який майже всі свої інсайди бере безпосередньо від Віткоффа. Вони активно співпрацюють і по Близькому Сходу.
Зверніть увагу, які https://t.me/ShrikeNews/28213 Равід називає причини «глухого кута». Позиції голови російської делегації Мєдінского. Тобто джерело, яке злило йому цю інфу, прямо звинуватило у всьому Мєдінского. А це джерело, очевидно, Віткофф.
Поки нічого не будемо стверджувати, але ззовні виглядає так, що нова серія стародавньої історії Русі ******* навіть Віткоффа з Кушнером. Подивимось, чи матиме це якийсь вплив в реальному житті.