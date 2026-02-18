РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9933 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры переговоры с РФ
917 11

Признаков прорыва на переговорах в Женеве пока мало, - Tagesschau

Переговоры в Женеве: о прорыве пока рано говорить

Делегации Украины, США и России продолжают переговоры в Женеве. Пока признаков быстрого прорыва мало.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesschau.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Признаков прорыва мало, поскольку позиции Украины и РФ остаются далекими друг от друга.

"Россия продолжает требовать добровольного и полного вывода украинских войск из Донбасса, в частности из районов, которые еще не оккупированы российской армией.

Украинская сторона категорически отвергает это и требует, в то же время, от России прекратить все атаки на энергетическую инфраструктуру страны. Украина также требует надежных гарантий безопасности от своих партнеров в случае окончания войны. Поскольку российские атаки на украинские энергетические объекты не прекращаются даже во время переговоров, достижение соглашения считается маловероятным", - говорится в материале.

Читайте: Ожидайте продуктивных переговоров в Женеве, но все сводится к вопросу территорий, - Уитакер

Что предшествовало?

Читайте также: Умеров в Женеве провел переговоры с европейскими партнерами

Автор: 

Женева (32) переговоры с Россией (1088)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Про який "прорив" вони хочуть почути? Про капітуляцію України?
Чи про визнання ****** своїх злочинів та виведення орків з окупованої терторії України (включно з Кримом) в межах міжнародно визнаних кордонів (1991 року)?
показать весь комментарий
18.02.2026 11:03 Ответить
+5
Всі ці "переговори" - тупа вистава для Трампа.
Рік витрачено на пустопорожню балаканину, щоб тільки задовольнити примхи збоченого нарциса.
показать весь комментарий
18.02.2026 11:12 Ответить
+4
***** та *****стан тупо тягнуть час, одночасно намагаючись уникнути наступних санкцій з боку Штатів
показать весь комментарий
18.02.2026 11:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Про який "прорив" вони хочуть почути? Про капітуляцію України?
Чи про визнання ****** своїх злочинів та виведення орків з окупованої терторії України (включно з Кримом) в межах міжнародно визнаних кордонів (1991 року)?
показать весь комментарий
18.02.2026 11:03 Ответить
***** та *****стан тупо тягнуть час, одночасно намагаючись уникнути наступних санкцій з боку Штатів
показать весь комментарий
18.02.2026 11:11 Ответить
Всі все розуміють. Писати ж про щось потрібно. Ритуал
показать весь комментарий
18.02.2026 11:13 Ответить
https://x.com/RudijLis



https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



Ось навіщо кацапам весь Донбас
показать весь комментарий
18.02.2026 11:03 Ответить
А звідки вони візьмуться? Хіба Штати надали Україні кілька сотень 'томагавків' та запровадили проти Московії, такі санкції, які обвалили там фінансову систему і економіку та спричинили дефіцит навіть товарів першої необхідності (все це Штатам при координації із Західним світом цілком під силу)?
показать весь комментарий
18.02.2026 11:09 Ответить
Всі ці "переговори" - тупа вистава для Трампа.
Рік витрачено на пустопорожню балаканину, щоб тільки задовольнити примхи збоченого нарциса.
показать весь комментарий
18.02.2026 11:12 Ответить
Можливо прорив в штанах Трампа від широкого кроку?Але мусимо до цього звикнути.В старих пердунів зі штанами весь час щось трапляється.
показать весь комментарий
18.02.2026 11:17 Ответить
https://t.me/notevskyi/4272 Олександр Нотевський:

Цікаво інше, до речі.
Барак Равід - це близький до Віткоффа журналіст, який майже всі свої інсайди бере безпосередньо від Віткоффа. Вони активно співпрацюють і по Близькому Сходу.
Зверніть увагу, які https://t.me/ShrikeNews/28213 Равід називає причини «глухого кута». Позиції голови російської делегації Мєдінского. Тобто джерело, яке злило йому цю інфу, прямо звинуватило у всьому Мєдінского. А це джерело, очевидно, Віткофф.
Поки нічого не будемо стверджувати, але ззовні виглядає так, що нова серія стародавньої історії Русі ******* навіть Віткоффа з Кушнером. Подивимось, чи матиме це якийсь вплив в реальному житті.
показать весь комментарий
18.02.2026 11:23 Ответить
Для ху@ла це шоу з затягування часу, Ніякого результату, а тим більше прориву очікувати не варто. Воно там сидить в кремлі і сміється над всіми переговорниками. Це серіал. Доречі, яка вже серія?
показать весь комментарий
18.02.2026 11:25 Ответить
Прориву? Скажіть, а на цих ''перемовинах'' хоча б раз озвучувалися якісь закони, міжнародне право, посилання на статути ООН? Якщо ні то це звичайний бандитський сходняк. Хай краще на ножах поб'ються між собою, а не роблять вигляд що це дипломати.
показать весь комментарий
18.02.2026 11:32 Ответить
Прорив був в Стамбулі 2022. Тепер шукаються способи це довести до реалізації.
показать весь комментарий
18.02.2026 11:48 Ответить
 
 