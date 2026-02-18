Признаков прорыва на переговорах в Женеве пока мало, - Tagesschau

Делегации Украины, США и России продолжают переговоры в Женеве. Пока признаков быстрого прорыва мало.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesschau.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Признаков прорыва мало, поскольку позиции Украины и РФ остаются далекими друг от друга.

"Россия продолжает требовать добровольного и полного вывода украинских войск из Донбасса, в частности из районов, которые еще не оккупированы российской армией.

Украинская сторона категорически отвергает это и требует, в то же время, от России прекратить все атаки на энергетическую инфраструктуру страны. Украина также требует надежных гарантий безопасности от своих партнеров в случае окончания войны. Поскольку российские атаки на украинские энергетические объекты не прекращаются даже во время переговоров, достижение соглашения считается маловероятным", - говорится в материале.

Читайте: Ожидайте продуктивных переговоров в Женеве, но все сводится к вопросу территорий, - Уитакер

Что предшествовало?

Читайте также: Умеров в Женеве провел переговоры с европейскими партнерами