Зеленский поставил задачу украинской делегации сделать переговоры результативными: Россия пытается затянуть процесс
Президент Украины Владимир Зеленский перед началом сегодняшней работы делегаций в Женеве провел совещание с украинской командой.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, вчера были разные форматы встреч: как двусторонние – между Украиной и Америкой, так и многосторонние.
В частности, были переговоры между украинскими, американскими и российскими представителями в двух направлениях, а именно – по военным и военно-политическим вопросам.
Россия пытается затянуть переговоры
"Также украинская делегация вместе с американской командой встретилась с европейскими представителями – Великобритании, Франции, Германии, Италии и Швейцарии. Участие Европы в процессе считаем критически необходимым для дальнейшей успешной реализации вполне возможных договоренностей: Украина не сомневается, что партнеры имеют возможность обеспечить конструктивность процесса переговоров, а следовательно, и достойный результат. Вчера действительно были непростые встречи, и можем констатировать, что Россия пытается затянуть переговоры, которые могли бы уже выйти на финальный этап. Спасибо американской стороне за внимание к деталям и терпение в разговорах с присутствующими представителями России", - отметил он.
Задача для украинской делегации
Кроме того, Зеленский поставил четкую задачу для украинской делегации – сделать все, чтобы переговоры все же были результативными и добавляли шансов для мирных решений.
"Среди прочего сегодня должно быть обсуждено гуманитарное направление, а именно – шаги для обмена военнопленными и освобождения гражданских. Благодарен нашим представителям за командную работу и реализацию предоставленных делегации директив. Украине нужны гарантированная безопасность и надежный, длительный мир. Именно ради этого работаем", - резюмирует он.
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
-
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США. От России снова поедет Мединский.
Делегація: "Як?"
Зеленський: "Придумайте що небуть, а то звільню!"
Як в томі анегдоті:
-Вперед, орли!! А ви почєму нє в атаку?!
-А ми нє орли, ми льви..
- ??##***!!????
- лєв моісєіч і лєв ісаковіч..
Група людей, далеких від дипломатії,вирушає вирішувати питання миру,а настанови їм дає такий самий.
Розруха внаслідок державного перевороту 2019 руками олігархів, змі та виборчих комісій..
Або,використали їх як лохів і тупо викинули, безпосередньо привівши агентакозиря до агентабуратіно.