РУС
Новости Мирные переговоры
1 309 32

Зеленский поставил задачу украинской делегации сделать переговоры результативными: Россия пытается затянуть процесс

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом сегодняшней работы делегаций в Женеве провел совещание с украинской командой.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вчера были разные форматы встреч: как двусторонние – между Украиной и Америкой, так и многосторонние.

В частности, были переговоры между украинскими, американскими и российскими представителями в двух направлениях, а именно – по военным и военно-политическим вопросам.

Россия пытается затянуть переговоры

Россия пытается затянуть переговоры

"Также украинская делегация вместе с американской командой встретилась с европейскими представителями – Великобритании, Франции, Германии, Италии и Швейцарии. Участие Европы в процессе считаем критически необходимым для дальнейшей успешной реализации вполне возможных договоренностей: Украина не сомневается, что партнеры имеют возможность обеспечить конструктивность процесса переговоров, а следовательно, и достойный результат. Вчера действительно были непростые встречи, и можем констатировать, что Россия пытается затянуть переговоры, которые могли бы уже выйти на финальный этап. Спасибо американской стороне за внимание к деталям и терпение в разговорах с присутствующими представителями России", - отметил он.

Задача для украинской делегации

Задача для украинской делегации

Кроме того, Зеленский поставил четкую задачу для украинской делегации – сделать все, чтобы переговоры все же были результативными и добавляли шансов для мирных решений.

"Среди прочего сегодня должно быть обсуждено гуманитарное направление, а именно – шаги для обмена военнопленными и освобождения гражданских. Благодарен нашим представителям за командную работу и реализацию предоставленных делегации директив. Украине нужны гарантированная безопасность и надежный, длительный мир. Именно ради этого работаем", - резюмирует он.

Что предшествовало?

Что предшествовало?

Читайте также: Ожидайте продуктивных переговоров в Женеве, но все сводится к вопросу территорий, - Уитакер

Автор: 

Зеленский Владимир (10506) переговоры (1260)
Топ комментарии
+10
Цей піяніст намагається фантазувати, що він щось вирішує. Чи здати даунбасію наказав?
показать весь комментарий
18.02.2026 11:51 Ответить
+8
Як слідує з даного допису, Зеленський здає Донецьку область рашистам без бою, як чотири роки тому здав Україну розмовами про "шашлики у травні".
показать весь комментарий
18.02.2026 11:55 Ответить
+8
Зеленський: "Наказую зробити переговори результативними"
Делегація: "Як?"
Зеленський: "Придумайте що небуть, а то звільню!"
показать весь комментарий
18.02.2026 11:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Цей піяніст намагається фантазувати, що він щось вирішує. Чи здати даунбасію наказав?
показать весь комментарий
18.02.2026 11:51 Ответить
Як слідує з даного допису, Зеленський здає Донецьку область рашистам без бою, як чотири роки тому здав Україну розмовами про "шашлики у травні".
показать весь комментарий
18.02.2026 11:55 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2026 11:55 Ответить
Забийся під шконку, трампосос
показать весь комментарий
18.02.2026 12:01 Ответить
⚡️Переговори між Україною, США та росією в Женеві завершилися
показать весь комментарий
18.02.2026 11:56 Ответить
А, так это украинская сторона была не конструктивной, ну теперь то все изменится!!
показать весь комментарий
18.02.2026 11:56 Ответить
Зеленський: "Наказую зробити переговори результативними"
Делегація: "Як?"
Зеленський: "Придумайте що небуть, а то звільню!"
показать весь комментарий
18.02.2026 11:57 Ответить
Швидкий результат? - скажи шо ми здаємось і результат налице
показать весь комментарий
18.02.2026 11:58 Ответить
Це смішно. Хіба що це гра для рудої макаки
показать весь комментарий
18.02.2026 11:59 Ответить
Він не макака, він слоняра. скільки можна повторювати?
показать весь комментарий
18.02.2026 12:01 Ответить
Сталевий лев з прозтроченими бейцями
Як в томі анегдоті:
-Вперед, орли!! А ви почєму нє в атаку?!
-А ми нє орли, ми льви..
- ??##***!!????
- лєв моісєіч і лєв ісаковіч..
показать весь комментарий
18.02.2026 12:25 Ответить
Це ще велике питання - кому більш вигідно затягувати війну! Бо Путлу Поганому в разі заморозки бойових дій не загрожує втрата влади ( нових "пригожиних" в Мацковії вже не проглядається ), а ось Найвеличнішому в разі припинення активної фази війни доведеться або тікати на Захід ( якщо його британські господарі дадуть дозвіл ), або йти за грати за усі свої "досягнення" за 7 років царювання!
показать весь комментарий
18.02.2026 11:59 Ответить
хіба для того уходила двушечка на москву щоб війну закінчити?
показать весь комментарий
18.02.2026 12:18 Ответить
Как же он любит ставить задачи(и об этом сообщать). Военноначальник, емае.
показать весь комментарий
18.02.2026 12:00 Ответить
Там хоч є один дипломат?
Група людей, далеких від дипломатії,вирушає вирішувати питання миру,а настанови їм дає такий самий.
показать весь комментарий
18.02.2026 12:08 Ответить
Імбіцильна Ідіократія...
Розруха внаслідок державного перевороту 2019 руками олігархів, змі та виборчих комісій..
показать весь комментарий
18.02.2026 12:23 Ответить
розруха починається з хворої голови виборця.
показать весь комментарий
18.02.2026 12:39 Ответить
Більш схильний до версії,що то фсб,через коломоло,сильно ображеного на Пороха,з його медіаресурсами та фінансами,створило проект сн,зовні привабливий.Що навіть дались надурити такі інтелектуали,як Разумк.,Данил.,Богд.,олігарх Коло.
Або,використали їх як лохів і тупо викинули, безпосередньо привівши агентакозиря до агентабуратіно.
показать весь комментарий
18.02.2026 12:55 Ответить
Пока у нас не будет херовой тучи дальнобойных, мощных ракет а экономика болот не будет в жопе, никаких результативных переговоров быть не может априори, это же как дважды два четыре.
показать весь комментарий
18.02.2026 12:09 Ответить
А до цього вони для чого їздили, клоун?
показать весь комментарий
18.02.2026 12:12 Ответить
Головне шоб Трамп не здогадавмя хто тсправді тягне процес.
показать весь комментарий
18.02.2026 12:17 Ответить
Результат! З'явись!! Раз, два !!
показать весь комментарий
18.02.2026 12:22 Ответить
Шоу обрізаного голобородька продовжується. Нарід вже не хоче? Не іпьот, уплочено.
показать весь комментарий
18.02.2026 12:42 Ответить
А брівки насупив? А ніжкою тупнув? Ні? Тоді діла не буде.
показать весь комментарий
18.02.2026 12:35 Ответить
Як був клоуном, то перглядав савєтській фільм - Іван Васіліч меняєт прахвесію.
показать весь комментарий
18.02.2026 12:43 Ответить
Не буде ніякого результату, результат має бути один - кацапі повинні бути знищені, а території визволені, ніякі переговори з кацапстаном ні до чого не приведуть!
показать весь комментарий
18.02.2026 12:40 Ответить
Добре сказав. Синів не має або за кордоном і сам у поляків. Так легко жар війни загрібати чужими руками, поки лазиш по закордонним смітникам.
показать весь комментарий
18.02.2026 12:46 Ответить
По смітникам лазиш ти свиня, а я живу в високоцивілізованому суспільстві там де маю бути!
показать весь комментарий
18.02.2026 13:07 Ответить
Бидло, скоро спердолять в Україну а тут окоп, для чмошників завше готовий.
показать весь комментарий
18.02.2026 13:11 Ответить
Чмошник і бидло - це ти, тому закрий свій поганий ********!
показать весь комментарий
18.02.2026 13:18 Ответить
Результати для народу України чи Зеленського і його злодійський шайки???
показать весь комментарий
18.02.2026 12:43 Ответить
Не здивуюся, що коли ці простітути побіжать, то дехто, ну так випадково, опиниться в росососії.
показать весь комментарий
18.02.2026 12:48 Ответить
 
 