Зеленский поставил задачу украинской делегации сделать переговоры результативными: Россия пытается затянуть процесс

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом сегодняшней работы делегаций в Женеве провел совещание с украинской командой.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По его словам, вчера были разные форматы встреч: как двусторонние – между Украиной и Америкой, так и многосторонние.

В частности, были переговоры между украинскими, американскими и российскими представителями в двух направлениях, а именно – по военным и военно-политическим вопросам.

Читайте также: Признаков прорыва на переговорах в Женеве пока мало, - Tagesschau

Россия пытается затянуть переговоры

"Также украинская делегация вместе с американской командой встретилась с европейскими представителями – Великобритании, Франции, Германии, Италии и Швейцарии. Участие Европы в процессе считаем критически необходимым для дальнейшей успешной реализации вполне возможных договоренностей: Украина не сомневается, что партнеры имеют возможность обеспечить конструктивность процесса переговоров, а следовательно, и достойный результат. Вчера действительно были непростые встречи, и можем констатировать, что Россия пытается затянуть переговоры, которые могли бы уже выйти на финальный этап. Спасибо американской стороне за внимание к деталям и терпение в разговорах с присутствующими представителями России", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уиткофф о переговорах в Женеве: Есть значительный прогресс

Задача для украинской делегации

Кроме того, Зеленский поставил четкую задачу для украинской делегации – сделать все, чтобы переговоры все же были результативными и добавляли шансов для мирных решений.

"Среди прочего сегодня должно быть обсуждено гуманитарное направление, а именно – шаги для обмена военнопленными и освобождения гражданских. Благодарен нашим представителям за командную работу и реализацию предоставленных делегации директив. Украине нужны гарантированная безопасность и надежный, длительный мир. Именно ради этого работаем", - резюмирует он.

Читайте также: Умеров в Женеве провел переговоры с европейскими партнерами

Что предшествовало?

Читайте также: Ожидайте продуктивных переговоров в Женеве, но все сводится к вопросу территорий, - Уитакер