Работа с США по "Плану процветания" и "Drone deal" продолжается, - МИД Украины

Украина и США продолжают работу над "Планом процветания". Речь идет об уточнении определенных нюансов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий.

Подробности

"Насколько я знаю, в настоящее время по Prosperity plan (план процветания. - Ред.) продолжается проработка определенных юридических и технических аспектов. Это не столько о политике, сколько об уточнении определенных юридических и технических нюансов. Что касается drone deal (дронового соглашения. - Ред.), то работа с Соединенными Штатами в сфере беспилотников продолжается. Это я могу подтвердить", - отметил он.

По словам Тихого, американские партнеры уже ознакомились с рядом украинских разработок и даже провели их тестирование.

"Договорились на данный момент двигаться дальше в этом направлении. Не могу конкретные параметры договоренности комментировать публично по понятным причинам. Но могу подтвердить, что диалог очень активный и конструктивный", - подытожил спикер МИД.

Что предшествовало?

Как сообщалось, ранее Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп сосредотачивается на экономическом восстановлении Украины и считает создание рабочих мест ключевой задачей после завершения активной фазы войны.

По словам Зеленского, вопросы экономики и восстановления были одними из главных во время обсуждений с американской стороной в конце декабря прошлого года. Он также сообщил, что совместный пакет решений получил название Prosperity Package. Он охватывает восстановление экономики, создание новых рабочих мест и возвращение нормальной жизни в Украине.

В конце января Украина и США на рабочем уровне согласовали политический документ "плана процветания" Украины объемом до 800 млрд долларов.

