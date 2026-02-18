РУС
Сотрудничество Украины и США
Работа с США по "Плану процветания" и "Drone deal" продолжается, - МИД Украины

План процветания Украины: что говорят в МИД?

Украина и США продолжают работу над "Планом процветания". Речь идет об уточнении определенных нюансов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий.

Подробности

"Насколько я знаю, в настоящее время по Prosperity plan (план процветания. - Ред.) продолжается проработка определенных юридических и технических аспектов. Это не столько о политике, сколько об уточнении определенных юридических и технических нюансов. Что касается drone deal (дронового соглашения. - Ред.), то работа с Соединенными Штатами в сфере беспилотников продолжается. Это я могу подтвердить", - отметил он.

По словам Тихого, американские партнеры уже ознакомились с рядом украинских разработок и даже провели их тестирование.

"Договорились на данный момент двигаться дальше в этом направлении. Не могу конкретные параметры договоренности комментировать публично по понятным причинам. Но могу подтвердить, что диалог очень активный и конструктивный", - подытожил спикер МИД.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, ранее Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп сосредотачивается на экономическом восстановлении Украины и считает создание рабочих мест ключевой задачей после завершения активной фазы войны.
  • По словам Зеленского, вопросы экономики и восстановления были одними из главных во время обсуждений с американской стороной в конце декабря прошлого года. Он также сообщил, что совместный пакет решений получил название Prosperity Package. Он охватывает восстановление экономики, создание новых рабочих мест и возвращение нормальной жизни в Украине.
  • В конце января Украина и США на рабочем уровне согласовали политический документ "плана процветания" Украины объемом до 800 млрд долларов.

Астанавітесь ! (с)

Україна ще План Перемоги відхаркує - ледве дихає

План Процвітання вже не витримає.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:50 Ответить
А чому речник про це каже, відбирає хліб у найвеличнішого
показать весь комментарий
18.02.2026 15:51 Ответить
Немає і не буде ніякого плану процвітання, не розводьте людей брехуни!
показать весь комментарий
18.02.2026 15:58 Ответить
Не треба так зневірюватися.
Процвітання обов'язково буде.
Але не у всіх.
показать весь комментарий
18.02.2026 16:01 Ответить
Prosperity plan? Ні не звучить.
Мені більше подобається пісділ
показать весь комментарий
18.02.2026 16:00 Ответить
Домовилися станом на зараз рухатися далі в цьому напрямі. Не зможу конкретні параметри домовленості коментувати публічно зі зрозумілих причин. Але можу підтвердити, що діалог дуже активний і конструктивний", "зелені авторитетні коментатори" яким віри нуль цілих.куй десятих
показать весь комментарий
18.02.2026 16:10 Ответить
План процвітання міндічів, цукерманів, єрмаків та їхнього вошдя в обмін на українські землі і корисні копалини.
показать весь комментарий
18.02.2026 16:37 Ответить
 
 