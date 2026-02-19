Трамп обговорює можливі удари по Ірану. Пентагон готується до операції, - CBS

Військові США заявили про готовність завдати ударів по Ірану найближчими днями. У Білому домі наразі прораховують ризики.

Про це пише CBS, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За даними джерел видання, президент Трамп провів нараду із чиновниками національної безпеки щодо можливої операції. Війська готові до ударів вже на вихідних, проте наразі остаточного рішення не ухвалено.

Також читайте: США готують тимчасовий уряд для Ірану на випадок втрати контролю чинною владою, - ЗМІ

Білий дім зважує ризики ескалації, а також політичні, військові наслідки можливих дій і стриманості.

CBS пише, що Пентагон протягом наступних трьох днів тимчасово виводить частину персоналу з регіону Близького Сходу - переважно до Європи або назад до Сполучених Штатів. Посадовці кажуть, що такі кроки є стандартною практикою перед потенційними військовими операціями та не обов'язково означають неминучість удару.

Читайте: США близькі до масштабної військової операції проти Ірану, - Axios

Переговори США та Ірану

Нагадаємо, за даними Reuters, напередодні нового раунду переговорів у Женеві Іран запропонував США масштабну економічну угоду в обмін на зняття санкцій.

Іран після перемовин з США відмовився припинити збагачення ядерного палива.

У швейцарській Женеві у вівторок, 17 лютого, розпочався другий раунд непрямих переговорів між представниками Сполучених Штатів та Ірану.

Читайте також: США готові знову застосувати силу, якщо Іран відновить ядерну діяльність, - Трамп