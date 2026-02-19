Трамп о переговорах с Ираном: Вы узнаете в течение следующих 10 дней
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры с Тегераном как "хорошие", однако не исключил дальнейших шагов со стороны Вашингтона в ближайшее время.
Об этом пишет NBC, передает Цензор.НЕТ.
"Теперь нам, возможно, придется сделать шаг вперед, а может и нет. Вы узнаете об этом в течение следующих, вероятно, 10 дней", - заявил Трамп на инаугурационном заседании "Совета мира" в Вашингтоне.
Переговоры США и Ирана
- Напомним, по данным Reuters, накануне нового раунда переговоров в Женеве Иран предложил США масштабное экономическое соглашение в обмен на снятие санкций.
- Иран после переговоров с США отказался прекратить обогащение ядерного топлива.
- Во вторник, 17 февраля, в Женеве начался второй раунд непрямых переговоров между представителями Соединенных Штатов и Ирана.
Топ комментарии
+4 Pan Konotop #390804
показать весь комментарий19.02.2026 18:11 Ответить Ссылка
+1 Тарас Пастушенко
показать весь комментарий19.02.2026 18:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2 тижні, трампе! 2 тижні, а не 10 діб!! В тебе що, ментсруальний обіг зламався?