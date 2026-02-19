Трамп о переговорах с Ираном: Вы узнаете в течение следующих 10 дней

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры с Тегераном как "хорошие", однако не исключил дальнейших шагов со стороны Вашингтона в ближайшее время.

"Теперь нам, возможно, придется сделать шаг вперед, а может и нет. Вы узнаете об этом в течение следующих, вероятно, 10 дней", - заявил Трамп на инаугурационном заседании "Совета мира" в Вашингтоне.

Напомним, по данным Reuters, накануне нового раунда переговоров в Женеве Иран предложил США масштабное экономическое соглашение в обмен на снятие санкций.

Иран после переговоров с США отказался прекратить обогащение ядерного топлива.

Во вторник, 17 февраля, в Женеве начался второй раунд непрямых переговоров между представителями Соединенных Штатов и Ирана.

