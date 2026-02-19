РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8725 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
655 13

Трамп о переговорах с Ираном: Вы узнаете в течение следующих 10 дней

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры с Тегераном как "хорошие", однако не исключил дальнейших шагов со стороны Вашингтона в ближайшее время.

Об этом пишет NBC, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Теперь нам, возможно, придется сделать шаг вперед, а может и нет. Вы узнаете об этом в течение следующих, вероятно, 10 дней", - заявил Трамп на инаугурационном заседании "Совета мира" в Вашингтоне.

Переговоры США и Ирана

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ощутимых признаков серьезной вовлеченности РФ в мирный процесс нет, - Еврокомиссия

Автор: 

Иран (747) Трамп Дональд (4594)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
показать весь комментарий
19.02.2026 18:11 Ответить
+1
не можна вибиратти президентом людину старшу за 60 років
показать весь комментарий
19.02.2026 18:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дід вже забув про свої улюблені два тижні
показать весь комментарий
19.02.2026 18:04 Ответить
Старіє. 😊 Спочатку пам'яті вистачало на 2 тижні (14 днів), тепер вистачає лише на 10 днів. Тому схоже стратегічного планування від США більше не буде - будуть планувати щонайбільше на тиждень наперед.
показать весь комментарий
19.02.2026 18:36 Ответить
Через Два-три місяці, а поки, нехай вони ще повбивають себе… подеруться….
показать весь комментарий
19.02.2026 18:51 Ответить
Не 2 тижні - вже гарно....руде мудило
показать весь комментарий
19.02.2026 18:04 Ответить
дід вилікував синдром арістовича ! не 2 тижні, а 10 днів, це потужний прогрес
показать весь комментарий
19.02.2026 18:06 Ответить
через 10 днів іранською мовою іранці пішлють "трамбона " накуй і про це дізнається сві
показать весь комментарий
19.02.2026 18:09 Ответить
Вйобуй звідти, дебіл, нехай їбашать один одного і далі.
показать весь комментарий
19.02.2026 18:10 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2026 18:11 Ответить
Ви взнаєте те шо ше ніколи не знали - отакий генератор думок і диких ідей
показать весь комментарий
19.02.2026 18:20 Ответить
не можна вибиратти президентом людину старшу за 60 років
показать весь комментарий
19.02.2026 18:21 Ответить
Незалік.
2 тижні, трампе! 2 тижні, а не 10 діб!! В тебе що, ментсруальний обіг зламався?
показать весь комментарий
19.02.2026 18:29 Ответить
Ти нападеш на Іран чи пи₴діти тільки будеш? Балабол патлатий. Підар. Підстилка *****.
показать весь комментарий
19.02.2026 18:33 Ответить
А все ж таки члени норвезької комісії поступили з "красновим" по звірячому, що не присудили цьому "миролюбивому" педофілу, герою епштейнівських документів Нобелівку!
показать весь комментарий
19.02.2026 18:36 Ответить
 
 