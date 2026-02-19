Трамп про переговори з Іраном: Ви дізнаєтеся протягом наступних 10 днів
Президент США Дональд Трамп охарактеризував переговори з Тегераном як "добрі", однак не виключив подальших кроків з боку Вашингтона найближчим часом.
Про це пише NBC, передає Цензор.НЕТ.
"Тепер нам, можливо, доведеться зробити крок вперед, або ж ні. Ви дізнаєтеся про це протягом наступних, ймовірно, 10 днів", - заявив Трамп на інавгураційному засіданні "Ради миру" у Вашингтоні.
Переговори США та Ірану
- Нагадаємо, за даними Reuters, напередодні нового раунду переговорів у Женеві Іран запропонував США масштабну економічну угоду в обмін на зняття санкцій.
- Іран після перемовин з США відмовився припинити збагачення ядерного палива.
- У швейцарській Женеві у вівторок, 17 лютого, розпочався другий раунд непрямих переговорів між представниками Сполучених Штатів та Ірану.
2 тижні, трампе! 2 тижні, а не 10 діб!! В тебе що, ментсруальний обіг зламався?