Відчутних ознак серйозної залученості РФ до мирного процесу немає, - Єврокомісія

Росія не хоче миру: що кажуть у Єврокомісії?

Україна ще рік тому погодилася на припинення вогню, проте Росія продовжує свої удари. Це свідчить про те, що РФ не готова до миру.

Про це заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Що відомо?

"Ми вітаємо зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на припинення вбивств в Україні та агресивної війни Росії, а також на досягнення справедливого і тривалого миру. Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою", - сказав він.

Речник нагадав, що Україна погодилася на безумовне припинення вогню майже рік тому.

"З іншого боку, що ми бачимо? Ми бачимо, що Росія продовжує свої невпинні атаки на Україну. Це свідчить про те, що Росія не готова до миру", - додав Ель-Ануні.

Він пояснив, що у ЄС досі "не бачать відчутних ознак того, що Росія серйозно залучена до мирного процесу".

Що передувало?

А серйозні ознаки залучення кого в переговорний процес є?
19.02.2026 15:16 Відповісти
"Ми вітаємо зусилля Сполучених Штатів..." - які зусилля? Припинення навіть тих краплин допомоги, що надавалася при Байдені, і регулярний тиск виключно на українську сторону з вимогою здати територію і капітулювати? Оце так зусилля...
19.02.2026 15:26 Відповісти
Ознаки вашої залученності є, євроуроди? Хіба що навпаки.
19.02.2026 15:35 Відповісти
Керівники п'яти європейських розвідок повідомили https://www.reuters.com/world/europe/top-european-spies-sceptical-us-will-clinch-ukraine-peace-deal-this-year-2026-02-19/ Reuters, що https://t.me/BerezaJuice/62769 росія не зацікавлена у швидкому закінченні війни. Швидкого миру росія не потребує, а її економіка, за оцінками розвідки, не перебуває на межі колапсу. https://t.me/BerezaJuice/62769 Нарешті це кажуть публічно. Може в ОП це теж зрозуміють і нарешті займуться стабілізацією фронта.
Чотири з вищезазначених експертів-розвідників зазначили, що москва використовує переговори з США для зняття санкцій і бізнес-угод, а не для досягнення миру.
Основні стратегічні цілі кремля залишаються незмінними: усунення Зеленського та перетворення України на «нейтральну» буферну державу на Заході.
Поступка Донбасом не гарантує мирної угоди, а лише може стати початком нових вимог москви, - експерти
19.02.2026 17:20 Відповісти
 
 