Відчутних ознак серйозної залученості РФ до мирного процесу немає, - Єврокомісія

Україна ще рік тому погодилася на припинення вогню, проте Росія продовжує свої удари. Це свідчить про те, що РФ не готова до миру.

Про це заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Що відомо?

"Ми вітаємо зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на припинення вбивств в Україні та агресивної війни Росії, а також на досягнення справедливого і тривалого миру. Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою", - сказав він.

Речник нагадав, що Україна погодилася на безумовне припинення вогню майже рік тому.

"З іншого боку, що ми бачимо? Ми бачимо, що Росія продовжує свої невпинні атаки на Україну. Це свідчить про те, що Росія не готова до миру", - додав Ель-Ануні.

Він пояснив, що у ЄС досі "не бачать відчутних ознак того, що Росія серйозно залучена до мирного процесу".

Що передувало?

