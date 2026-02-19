Відчутних ознак серйозної залученості РФ до мирного процесу немає, - Єврокомісія
Україна ще рік тому погодилася на припинення вогню, проте Росія продовжує свої удари. Це свідчить про те, що РФ не готова до миру.
Про це заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Що відомо?
"Ми вітаємо зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на припинення вбивств в Україні та агресивної війни Росії, а також на досягнення справедливого і тривалого миру. Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою", - сказав він.
Речник нагадав, що Україна погодилася на безумовне припинення вогню майже рік тому.
"З іншого боку, що ми бачимо? Ми бачимо, що Росія продовжує свої невпинні атаки на Україну. Це свідчить про те, що Росія не готова до миру", - додав Ель-Ануні.
Він пояснив, що у ЄС досі "не бачать відчутних ознак того, що Росія серйозно залучена до мирного процесу".
Що передувало?
-
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
-
У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого відбувся другий день переговорів у Женеві.
- Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
- У Білому домі заявили, що
на тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чотири з вищезазначених експертів-розвідників зазначили, що москва використовує переговори з США для зняття санкцій і бізнес-угод, а не для досягнення миру.
Основні стратегічні цілі кремля залишаються незмінними: усунення Зеленського та перетворення України на «нейтральну» буферну державу на Заході.
Поступка Донбасом не гарантує мирної угоди, а лише може стати початком нових вимог москви, - експерти