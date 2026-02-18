УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6663 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини Мирний процес
2 426 35

Україна та Росія досягли "значного прогресу" на тристоронніх переговорах у Женеві, - Білий дім

Білий дім прокоментував тристоронні переговори у Женеві

На тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.

Про це на брифінгу 18 лютого заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

США про переговори сторін

За її словами, обидві сторони погодилися інформувати своїх лідерів та продовжувати спільну роботу над досягненням мирної угоди.

Білий дім, зокрема, коментував перемовини, відкинувши заяву президента України Володимира Зеленського про те, що тиск американського лідера Дональда Трампа на Україну є "несправедливим".

"Я думаю, що президент Трамп відповість на це, сказавши, що він не вважає справедливим, що тисячі українців і росіян гинуть у цій смертельній війні. Президент і його команда вклали величезну кількість часу та енергії, щоб завершити цю війну, яка дуже далеко від США. Буде ще один раунд переговорів у майбутньому, але президент США вважає всю цю ситуацію дуже несправедливою не лише для росіян і українців, які загинули, а й для американського народу та платників податків, які оплачували воєнні витрати", - наголосила Левітт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Росія провели окрему зустріч після основних перемовин у Женеві, - ЗМІ

Вона також додала, що США продовжують продавати озброєння країнам НАТО, яке згодом передають Україні для захисту її свободи та кордонів.

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стармер і Трамп обговорили переговори щодо закінчення війни РФ проти України

Автор: 

перемовини (3783) США (26614) Женева (100) Трамп Дональд (8877) Левітт Керолайн (71)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Марія Захарова.
показати весь коментар
18.02.2026 22:10 Відповісти
+8
Она еще тупее Трампа
показати весь коментар
18.02.2026 22:11 Відповісти
+7
бллллл........
показати весь коментар
18.02.2026 22:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бллллл........
показати весь коментар
18.02.2026 22:09 Відповісти
Марія Захарова.
показати весь коментар
18.02.2026 22:10 Відповісти
Та ну.
Цю можна трахати не знаходячися під важкою наркотою.

А у порівнянні з Захаровою стара хвора мавпа виглядає цікавіше.
показати весь коментар
18.02.2026 22:13 Відповісти
Она беременна и не удивлюсь если от своего шефа .Он несмотря на то что старый но тот еще сексуальный предатор 😆
показати весь коментар
18.02.2026 22:24 Відповісти
Захарова???!!!
показати весь коментар
18.02.2026 22:29 Відповісти
Левитт
показати весь коментар
18.02.2026 23:24 Відповісти
Она еще тупее Трампа
показати весь коментар
18.02.2026 22:11 Відповісти
Це ж було вже .И не так давно😂
показати весь коментар
18.02.2026 22:12 Відповісти
Повний треш...
показати весь коментар
18.02.2026 22:12 Відповісти
СВІЖАК 18 февраля 2026 22:22 gazeta.ru
https://www.gazeta.ru/army/ Армия

ВСУ массированно атаковали Белгород

Гладков сообщил о массированной атаке ВСУ на объекты энергетики Белгорода
показати весь коментар
18.02.2026 22:56 Відповісти
що ця "коза " торочить???але президент США вважає всю цю ситуацію дуже несправедливою не лише для росіян і українців, які загинули, а й для американського народу та платників податків, які оплачували воєнні витрати", - наголосила Левітт. і тут же бнаволочб сама собі заперечує" Вона також додала, що США продовжують продавати озброєння країнам НАТО, яке згодом передають Україні для захисту її свободи та кордонів. Американські потвори за "трамбона" роблять "гешефт" на крові українського народу і на його жертвах...
показати весь коментар
18.02.2026 22:13 Відповісти
прогрес , це коли ЗСУ розносять американськими "Томагавками" російські заводи ОПК , військові частини, кацапські котельні та ТЕС в 30ти градусний мороз. а не те що віщає зараз ця тупа транда
показати весь коментар
18.02.2026 22:13 Відповісти
А навіщо американцям давати ЗСУ "томагавки" ...?
показати весь коментар
18.02.2026 22:15 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2026 22:22 Відповісти
Ну може з мільярда дерев зроблять Потужні рогатки..
Бо кім чен ЗЕ не випустив жодної пускової установки , не кажучи вже спеціально, підлаштованої для сухопутних томагівків
показати весь коментар
18.02.2026 22:20 Відповісти
не рогатки!! тата карло знайдуть і той з сучкуватих дерев буде стругати ракети "буратіно" ))
показати весь коментар
18.02.2026 22:32 Відповісти
В Білому дурдомі все без змін.
показати весь коментар
18.02.2026 22:14 Відповісти
Не хвилюйтеся. Переговори триватимуть багато років, як у В'єтнамі. Всі встигнуть здохнути.
показати весь коментар
18.02.2026 22:15 Відповісти
в точку
показати весь коментар
18.02.2026 22:29 Відповісти
Вона ж блондинка , їй можна .
показати весь коментар
18.02.2026 22:16 Відповісти
"що тисячі українців і росіян гинуть"-жертву нападу прирівняли до агресора.
показати весь коментар
18.02.2026 22:43 Відповісти
Ніби ж розумні люди - "*** вашу в барана мать"
показати весь коментар
18.02.2026 22:46 Відповісти
@ "Кажуть, Трамп носить памперси і від нього постійно смердить..."

показати весь коментар
18.02.2026 23:14 Відповісти
"значний прогрес" .... ЦЕ назначили дату наступних переговорів
показати весь коментар
18.02.2026 23:18 Відповісти
...нутим немає спокою
показати весь коментар
18.02.2026 23:34 Відповісти
Всі кажуть, що ми поступились в чомусь кацапам, але не Зельоні. Зельоні про це мовчать.
показати весь коментар
18.02.2026 23:42 Відповісти
Та наче бійки не було...
показати весь коментар
19.02.2026 07:43 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2026 08:41 Відповісти
 
 