Україна та Росія досягли "значного прогресу" на тристоронніх переговорах у Женеві, - Білий дім

На тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.

Про це на брифінгу 18 лютого заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ.

США про переговори сторін

За її словами, обидві сторони погодилися інформувати своїх лідерів та продовжувати спільну роботу над досягненням мирної угоди.

Білий дім, зокрема, коментував перемовини, відкинувши заяву президента України Володимира Зеленського про те, що тиск американського лідера Дональда Трампа на Україну є "несправедливим".

"Я думаю, що президент Трамп відповість на це, сказавши, що він не вважає справедливим, що тисячі українців і росіян гинуть у цій смертельній війні. Президент і його команда вклали величезну кількість часу та енергії, щоб завершити цю війну, яка дуже далеко від США. Буде ще один раунд переговорів у майбутньому, але президент США вважає всю цю ситуацію дуже несправедливою не лише для росіян і українців, які загинули, а й для американського народу та платників податків, які оплачували воєнні витрати", - наголосила Левітт.

Вона також додала, що США продовжують продавати озброєння країнам НАТО, яке згодом передають Україні для захисту її свободи та кордонів.

Що передувало?

