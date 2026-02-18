УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11353 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини Розмова Трампа і Стармера
901 5

Стармер і Трамп обговорили переговори щодо закінчення війни РФ проти України

стармер,трамп

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп обговорили телефоном мирні переговори щодо війни Росії проти України та гуманітарну ситуацію в Газі.

Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Мирні переговори в Україні

Стармер під час розмови з Трампом засудив "варварські напади Росії на мирних жителів в Україні" та обговорив поточні переговори щодо досягнення справедливого і тривалого миру.

Ситуація в Газі

Також британський прем’єр зазначив важливість забезпечення доступу до гуманітарної допомоги в Газі та висловив підтримку роботі з реалізації мирного плану під керівництвом США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія оголосить план підтримки прикордонних регіонів ЄС через війну Росії проти України, - Politico

Перемовини з Іраном

Лідери також обговорили поточні перемовини між Вашингтоном і Тегераном щодо іранської ядерної програми у Женеві та погодилися, що Іран не повинен мати можливості створити ядерну зброю.

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні понад 2,5 млн дітей стали переселенцями, - ЮНІСЕФ

Автор: 

Трамп Дональд (8877) Стармер Кір (366) війна в Україні (8392)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обговорили переговори...
Взоржал )))
показати весь коментар
18.02.2026 13:02 Відповісти
Провели ППР.
показати весь коментар
18.02.2026 14:54 Відповісти
Обговорили телефоном мирні марні переговори...
показати весь коментар
18.02.2026 13:03 Відповісти
В Трамп зрозумів з ким і про що він балакав по телефону?
показати весь коментар
18.02.2026 14:04 Відповісти
Ало! Хто це? Старпер? Який ще Старпер? Я не старпер, як ще ого-го
показати весь коментар
18.02.2026 14:15 Відповісти
 
 