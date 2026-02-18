Стармер і Трамп обговорили переговори щодо закінчення війни РФ проти України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп обговорили телефоном мирні переговори щодо війни Росії проти України та гуманітарну ситуацію в Газі.

Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

Мирні переговори в Україні

Стармер під час розмови з Трампом засудив "варварські напади Росії на мирних жителів в Україні" та обговорив поточні переговори щодо досягнення справедливого і тривалого миру.

Ситуація в Газі

Також британський прем’єр зазначив важливість забезпечення доступу до гуманітарної допомоги в Газі та висловив підтримку роботі з реалізації мирного плану під керівництвом США.

Перемовини з Іраном

Лідери також обговорили поточні перемовини між Вашингтоном і Тегераном щодо іранської ядерної програми у Женеві та погодилися, що Іран не повинен мати можливості створити ядерну зброю.

Що передувало?

