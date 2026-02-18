Стармер і Трамп обговорили переговори щодо закінчення війни РФ проти України
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп обговорили телефоном мирні переговори щодо війни Росії проти України та гуманітарну ситуацію в Газі.
Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.
Мирні переговори в Україні
Стармер під час розмови з Трампом засудив "варварські напади Росії на мирних жителів в Україні" та обговорив поточні переговори щодо досягнення справедливого і тривалого миру.
Ситуація в Газі
Також британський прем’єр зазначив важливість забезпечення доступу до гуманітарної допомоги в Газі та висловив підтримку роботі з реалізації мирного плану під керівництвом США.
Перемовини з Іраном
Лідери також обговорили поточні перемовини між Вашингтоном і Тегераном щодо іранської ядерної програми у Женеві та погодилися, що Іран не повинен мати можливості створити ядерну зброю.
Що передувало?
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого стартував другий день переговорів у Женеві.
