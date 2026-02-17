В Україні понад 2,5 млн дітей стали переселенцями, - ЮНІСЕФ

Станом на п’ятий рік повномасштабної війни понад 2,58 млн українських дітей стали переселенцями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

З цієї кількості понад 791 тис. дітей переміщені всередині України, а майже 1,798 млн перебувають за кордоном у статусі біженців.

Вплив війни на українських дітей

За даними ЮНІСЕФ, з 24 лютого 2022 року понад 3,2 тис. дітей загинули або отримали поранення внаслідок бомбардувань і далекобійних атак. Минулого року кількість постраждалих серед дітей зросла на 10% порівняно з 2024 роком.

Пошкоджено або зруйновано понад 1,7 тис. шкіл та навчальних закладів, а кожна третя дитина не може відвідувати очне навчання повний день. Окрім фізичної небезпеки, багато дітей відчувають психоемоційне навантаження. Зокрема, кожен четвертий підліток віком 15-19 років втрачає надію на майбутнє в Україні.

Повернення дітей додому

Тим часом Україні вже вдалося повернути додому понад 2 тис. дітей, яких Росія незаконно утримувала. Повернення відбулося в межах ініціативи Bring Kids Back UA за участі державних органів, громадських організацій та міжнародних партнерів.

"Кожне повернення стало можливим завдяки щоденній роботі наших людей, громадських організацій і міжнародних партнерів", – повідомив президент України Зеленський.

До слова, нещодавно перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп сприяла черговому поверненню українських дітей до їхніх рідних сімей. Це вже третє успішне возз’єднання родин за її безпосередньої участі.

