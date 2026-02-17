В Україні понад 2,5 млн дітей стали переселенцями, - ЮНІСЕФ
Станом на п’ятий рік повномасштабної війни понад 2,58 млн українських дітей стали переселенцями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).
З цієї кількості понад 791 тис. дітей переміщені всередині України, а майже 1,798 млн перебувають за кордоном у статусі біженців.
Вплив війни на українських дітей
За даними ЮНІСЕФ, з 24 лютого 2022 року понад 3,2 тис. дітей загинули або отримали поранення внаслідок бомбардувань і далекобійних атак. Минулого року кількість постраждалих серед дітей зросла на 10% порівняно з 2024 роком.
Пошкоджено або зруйновано понад 1,7 тис. шкіл та навчальних закладів, а кожна третя дитина не може відвідувати очне навчання повний день. Окрім фізичної небезпеки, багато дітей відчувають психоемоційне навантаження. Зокрема, кожен четвертий підліток віком 15-19 років втрачає надію на майбутнє в Україні.
Повернення дітей додому
Тим часом Україні вже вдалося повернути додому понад 2 тис. дітей, яких Росія незаконно утримувала. Повернення відбулося в межах ініціативи Bring Kids Back UA за участі державних органів, громадських організацій та міжнародних партнерів.
"Кожне повернення стало можливим завдяки щоденній роботі наших людей, громадських організацій і міжнародних партнерів", – повідомив президент України Зеленський.
- До слова, нещодавно перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп сприяла черговому поверненню українських дітей до їхніх рідних сімей. Це вже третє успішне возз’єднання родин за її безпосередньої участі.
Кількість дітей-ВПО: За різними оцінками, вона коливалася в межах 200 000 - 240 000 осіб.
Але пройшло сімь років і «Ось Вам» - в маєтках живуть корумповані міністри та друзі зеленського.
А діткам дістались лише бомбосховища, де їх зрідка відвідує незламний лідер світу ...