В Україні понад 2,5 млн дітей стали переселенцями, - ЮНІСЕФ

Станом на п’ятий рік повномасштабної війни понад 2,58 млн українських дітей стали переселенцями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

З цієї кількості понад 791 тис. дітей переміщені всередині України, а майже 1,798 млн перебувають за кордоном у статусі біженців.

Вплив війни на українських дітей

За даними ЮНІСЕФ, з 24 лютого 2022 року понад 3,2 тис. дітей загинули або отримали поранення внаслідок бомбардувань і далекобійних атак. Минулого року кількість постраждалих серед дітей зросла на 10% порівняно з 2024 роком.

Пошкоджено або зруйновано понад 1,7 тис. шкіл та навчальних закладів, а кожна третя дитина не може відвідувати очне навчання повний день. Окрім фізичної небезпеки, багато дітей відчувають психоемоційне навантаження. Зокрема, кожен четвертий підліток віком 15-19 років втрачає надію на майбутнє в Україні.

Повернення дітей додому

Тим часом Україні вже вдалося повернути додому понад 2 тис. дітей, яких Росія незаконно утримувала. Повернення відбулося в межах ініціативи Bring Kids Back UA за участі державних органів, громадських організацій та міжнародних партнерів.

"Кожне повернення стало можливим завдяки щоденній роботі наших людей, громадських організацій і міжнародних партнерів", – повідомив президент України Зеленський.

Пам'ятаєте, як в 2019 зеленський обіцяв віддати державні маєтки дітям?
Але пройшло сімь років і «Ось Вам» - в маєтках живуть корумповані міністри та друзі зеленського.
А діткам дістались лише бомбосховища, де їх зрідка відвідує незламний лідер світу ...
17.02.2026 22:32 Відповісти
І все це завдяки Європі і сша. А московські вбивці які зробили мільйони дітей біженцями зараз сидять не в камерах Гуантанамо чи на лавах підсудних і Нюрбегу, а сидять в Женеві за столом переговорів як гості де вимагають віддати їм ще більше територій і дітей буцімто для миру. Хіба це людство заслуговує на життя на цій планеті якщо для миру потрібно вбивати і гвалтувати дітей ?
17.02.2026 22:40 Відповісти
Це дивлячись чим закінчиться ця війна. Якщо заставлять Україну капітулювати то цих дітей віддадуть рашистам на промивку мізків. І з них виростуть зомбаки які зараз на дамбасі виросли з 2014 по 2022 р. які даже не пам'ятають хто вони, і ненавидять Україну і звинувачують в усьому Захід. Саме цього Х'уйло зараз і добивається. Йому не потрібні розвалини дамбаса а потрібне гарматне зомбоване безкоштовне м'ясо для нової війни
17.02.2026 22:46 Відповісти
2,5 млн + Матір і Батько = 7,5???
Як мінімум...
17.02.2026 22:27 Відповісти
есть, семьи, без одного из родителей. / в семье может быть 3 и более ребёнка
17.02.2026 22:48 Відповісти
Из этого количества более 791 тыс. детей перемещены внутри Украины, а почти 1,798 млн находятся за границей в статусе беженцев. Источник: https://censor.net/ru/n3601111
Сколько раз замечаю. А вы обращали на это внимание? Обычно первый комментарий самый тупой
18.02.2026 00:57 Відповісти
ЮНІСЕФ підрахуй
17.02.2026 22:31 Відповісти
Станом на завершення каденції Петра Порошенка (початок 2019 року), в Україні було офіційно зареєстровано близько 1,5 мільйона переселенців. З них:

Кількість дітей-ВПО: За різними оцінками, вона коливалася в межах 200 000 - 240 000 осіб.
17.02.2026 22:32 Відповісти
Коли оці 2,5 мільона дітлахів виростуть то росіянці відчують шо таке справжні бандерівці. Бо ці діти николи не пробачать росіянцям таке своє дитинство.
17.02.2026 22:32 Відповісти
там жеж прямо написано, что 700 тысяч, внутри Украины, а 1,8 млн в Европе. Дети не воспринимают так чётко как взрослые эту войну, и их ограждают от этого. Да и те кто в Европе, просто забудут, всё что было, если государство будет допускать ошибку за ошибкой, и они попросту останутся в ЕС жить и ассоциировать себя уже не с Украиной
показати весь коментар
17.02.2026 22:54 Відповісти
у це число входять бідолашні діти найвеличнішого. десь за кордоном жебракують
17.02.2026 23:55 Відповісти
