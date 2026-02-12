Німеччину залишили майже пів мільйона біженців з України
З 2022 року Німеччину залишили понад 471 тисяча людей, які прибули з України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ ФРН на запит DW. Дані наведені станом на 31 січня 2026 року.
У німецькому відомстві уточнили, що станом на 7 лютого 2026 року в реєстрі іноземців зафіксовано 1,157 мільйона осіб. Усі вони в’їхали до країни після 24 лютого 2022 року через війну та отримали тимчасовий захист.
Понад мільйон українців мають тимчасовий захист
Серед зареєстрованих близько 484 тисяч чоловіків та 672 тисячі жінок. Із загальної кількості приблизно 305 тисяч становлять неповнолітні.
Окремо вказано, що 85 266 осіб — це чоловіки віком від 18 до 26 років.
"На основі наявних даних неможливо зробити надійні прогнози або конкретні очікування уряду Німеччини", — зазначили в МВС ФРН.
Водночас понад 471 тисяча осіб, які раніше прибули з України, вже виїхали з Німеччини.
У Берліні не прогнозують зменшення потоку біженців
У міністерстві зауважили, що не мають окремої статистики за січень 2026 року. Українці можуть в’їжджати без візи та перебувати до 90 днів.
Також у відомстві не очікують істотного скорочення кількості біженців найближчим часом. Причиною називають триваючі бойові дії та постійні російські атаки.
Станом на кінець 2025 року в ЄС тимчасовий захист мали 4,35 мільйона українців. Лише за грудень його оформили близько 24,6 тисячі осіб.
Тут так написано, що незрозуміло про що йде мова. Намішали і захист і 90 днів..
Дивно, що це не МЗС України доносить інфу, а джерело...
Не той акцент був би!
1. Контроля перетину кордонів між країнами ЄС немає. Біженець може бути зареєстрований у Німеччині, а мешкати у Парижі.
2. У Німеччині одна із найбільших грошових допомога біженцям у ЄС.
3. Для позбавлення статусу біженця потрібно виїхати з ЄС або стати громадянином ЄС.
