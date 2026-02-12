Німеччину залишили майже пів мільйона біженців з України

З 2022 року Німеччину залишили понад 471 тисяча людей, які прибули з України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ ФРН на запит DW. Дані наведені станом на 31 січня 2026 року.

У німецькому відомстві уточнили, що станом на 7 лютого 2026 року в реєстрі іноземців зафіксовано 1,157 мільйона осіб. Усі вони в’їхали до країни після 24 лютого 2022 року через війну та отримали тимчасовий захист.

Понад мільйон українців мають тимчасовий захист

Серед зареєстрованих близько 484 тисяч чоловіків та 672 тисячі жінок. Із загальної кількості приблизно 305 тисяч становлять неповнолітні.

Окремо вказано, що 85 266 осіб — це чоловіки віком від 18 до 26 років.

"На основі наявних даних неможливо зробити надійні прогнози або конкретні очікування уряду Німеччини", — зазначили в МВС ФРН.

Водночас понад 471 тисяча осіб, які раніше прибули з України, вже виїхали з Німеччини.

У Берліні не прогнозують зменшення потоку біженців

У міністерстві зауважили, що не мають окремої статистики за січень 2026 року. Українці можуть в’їжджати без візи та перебувати до 90 днів.

Також у відомстві не очікують істотного скорочення кількості біженців найближчим часом. Причиною називають триваючі бойові дії та постійні російські атаки.

Станом на кінець 2025 року в ЄС тимчасовий захист мали 4,35 мільйона українців. Лише за грудень його оформили близько 24,6 тисячі осіб.

Чоловіки поїхали формувати батальйон "Монако"? На захист...
в Німеччину, Францію, Британію, Бельгією, Швецією та інше... навіть з доплатою не поїхав би! кількість "маслінів з рубероїдами" зашкалює, ввжайте мене расистом!
12.02.2026 22:52 Відповісти
да ти що?
1. я радий що ти виїхав.
2. і ось це - новина дня: новим членам родини німців або німкеням не дають громадянство Німеччини.
Виїхали з країни мрій зеленського в основному молодь. Німеччина, як Польша і люба країна ЄС, тільки і молиться, щоб біженці з України стали їх громадянами. Азіати і негри часом німкень не ґвалтують? Чи ґвалтують тільки систему соціалки і медстрахування? Демографія осіб європейської наружности у Німеччині не страждає?
13.02.2026 01:44 Відповісти
Нема про щось писати, то галіматью краще?
Тут так написано, що незрозуміло про що йде мова. Намішали і захист і 90 днів..
12.02.2026 22:07 Відповісти
можливо просто виплати зменшили в цьому році або мову не вивчили і на роботу не змогли влаштуватися....
12.02.2026 22:09 Відповісти
Читай статтю. Там намішані і біженці і ті, хто заїзджав у Німеччину на 90 днів. НЕМОЖЛИВО зрозуміти про що йде мова.
12.02.2026 22:14 Відповісти
у відповіді Міністерства внутрішніх справ ФРН на запит можна стільки написати, що сам чорт не розбереться....
Дивно, що це не МЗС України доносить інфу, а джерело...
Не той акцент був би!
12.02.2026 22:18 Відповісти
Скоріш за все не виїхали, а отримали громадянство
12.02.2026 22:15 Відповісти
Чиє громадянство?
12.02.2026 22:36 Відповісти
Та що ж таке коється на Цензорі? Прямо якийсь наплив альтернативно обдарованих. за дві доби. Це радує. Бери олівець і записуй:
1. Контроля перетину кордонів між країнами ЄС немає. Біженець може бути зареєстрований у Німеччині, а мешкати у Парижі.
2. У Німеччині одна із найбільших грошових допомога біженцям у ЄС.
3. Для позбавлення статусу біженця потрібно виїхати з ЄС або стати громадянином ЄС. Повертаються до України, в країну мрій зеленського, тільки *******.
12.02.2026 23:14 Відповісти
работать без знания немецкого ? Ты точно из Германии внучатый внук томбовскиъ волков
13.02.2026 10:30 Відповісти
Я уж на свинособачем, извините.
Итак, подведем итог:
1. Потомок выехавших.
2. Золотой еталон мышления сАветских емигрантов и их потомков: я выехал на социалку в Германию, (любую страну ЕС), родился там, а все кто после меня - ********, наркоманы, алкоголики и дармоеды. Паразиты, спиногрызы и лентяи и т.д. грабят мою любимую Германию.
А вот вопрос дня. Даже три. В Германии разрешено детям с 14 лет пить пиво. А в Украине с 18 минимум. Кто спаивает украинских детей в Германии? И второй вопрос. Детишки наркоту с собой привезли? Или немцы продают наркоту детям? Про разврат. Государственная политика Германии в отношении порно. Как же так?
13.02.2026 12:53 Відповісти
а ти приїхав "лутший"?
13.02.2026 01:53 Відповісти
Ну!!! Ну!... А де "Я є справжній арієць! А ви унтерменші! Зітць хайль!" Чому не пишеш, Тобі же хочеться, поміж рядків видно.
13.02.2026 12:57 Відповісти
Я тот, кто ваше отребье содержит, родился и вырос в нормальной немецкой семье, честных рабочих.
А ось це моє улюблене, виводити на чисту воду різноманітних бовдурів з ознаками корони на макитрі. Ти нікого не утримуєш, бо ти звичайний бюрократичний гробак Jugendamt, який існує завдяки існування державної політики у відношенні дітлахів. Ти глист у спільноті Німеччини, бо ти нічого не створюєш, а отримуєш гроші з податків німців-роботяг і емігрантів-роботяг.
13.02.2026 13:08 Відповісти
дихай глибше, москальська свинособака, яка мешкає у ЄС. Зігувати перед дзеркалом не забувай, глист Німеччини.
14.02.2026 08:52 Відповісти
чмошник, араби з негритосами мабуть всі "доктора та інженери"?
13.02.2026 06:55 Відповісти
Будуть лікувати уроками толерантності.
12.02.2026 22:58 Відповісти
 
 