США втрачають довіру союзників у Європі та Канаді, - Politico
У Німеччині, Франції, Великій Британії та Канаді все більше громадян не вважають США надійним союзником і сумніваються, що Сполучені Штати захищають демократію або поділяють їхні цінності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Politico.
Подробиці
Дослідження, проведене лондонською соціологічною компанією, показало, що в усіх країнах, де проводилося опитування, набагато більше людей охарактеризували США як ненадійного союзника, ніж надійного.
Зокрема, таку відповідь дали половина опитаних у Німеччині та у Канаді. У Франції частка людей, які назвали США ненадійними, також удвічі перевищила частку тих, хто назвав їх надійними.
Найвищим авторитет США був у Британії, але лише у порівнянні: 35% британців заявили, що США є надійним союзником, а 39% вважають їх ненадійними.
Більшість у Франції та Німеччині заявили, що не вірять, що вороги боятимуться напасти на них через їхні відносини з США.
Опитування також показує, що дедалі більша частка респондентів в країнах не вважає, що США поділяють їхні цінності або захищають демократію, що є давнім американським принципом.
Погіршення ставлення пов’язують із політикою президента Дональда Трампа та низкою дипломатичних конфліктів - від торговельних суперечок до заяв про можливу анексію Гренландії.
після Тампона голосуватимуть за когось іншого, якщо нарцис брутально не узурпує владу, вже майже це зробив,цікаво,
але ж колишня довіра вже ніколи не повернеться, мая, принаймні, ніколи, чомусь для штатівців, і їх урядів, завжди буо надважливим збереження кацапської недоімперії, повернення довіри України точно ніколи не буде, а після погроз рудого 3,14-ра на адресу Європи - її також
- Имя Трампа в файлах Эпштейна появляется больше раз чем имя Бога в книге про Бога (кстати, это Библия Трампа, который заменил короля Якова).
Имя Трампа появляется в файлах Эпштейна чаще чем имя Гарри Поттера появляется в семи книгах про Гарри Поттера.