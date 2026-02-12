США втрачають довіру союзників у Європі та Канаді, - Politico

У Німеччині, Франції, Великій Британії та Канаді все більше громадян не вважають США надійним союзником і сумніваються, що Сполучені Штати захищають демократію або поділяють їхні цінності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Politico.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Дослідження, проведене лондонською соціологічною компанією, показало, що в усіх країнах, де проводилося опитування, набагато більше людей охарактеризували США як ненадійного союзника, ніж надійного.

Зокрема, таку відповідь дали половина опитаних у Німеччині та у Канаді. У Франції частка людей, які назвали США ненадійними, також удвічі перевищила частку тих, хто назвав їх надійними.

Найвищим авторитет США був у Британії, але лише у порівнянні: 35% британців заявили, що США є надійним союзником, а 39% вважають їх ненадійними.

Більшість у Франції та Німеччині заявили, що не вірять, що вороги боятимуться напасти на них через їхні відносини з США.

Опитування також показує, що дедалі більша частка респондентів в країнах не вважає, що США поділяють їхні цінності або захищають демократію, що є давнім американським принципом.

Погіршення ставлення пов’язують із політикою президента Дональда Трампа та низкою дипломатичних конфліктів - від торговельних суперечок до заяв про можливу анексію Гренландії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місія НАТО "Арктичний вартовий" стала відповіддю на занепокоєння США щодо безпеки регіону, - міністр оборони Естонії Певкур