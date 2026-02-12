США втрачають довіру союзників у Європі та Канаді, - Politico

США втрачають довіру союзників у Європі та Канаді

У Німеччині, Франції, Великій Британії та Канаді все більше громадян не вважають США надійним союзником і сумніваються, що Сполучені Штати захищають демократію або поділяють їхні цінності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Politico.

Подробиці

Дослідження, проведене лондонською соціологічною компанією, показало, що в усіх країнах, де проводилося опитування, набагато більше людей охарактеризували США як ненадійного союзника, ніж надійного.

Зокрема, таку відповідь дали половина опитаних у Німеччині та у Канаді. У Франції частка людей, які назвали США ненадійними, також удвічі перевищила частку тих, хто назвав їх надійними.

Найвищим авторитет США був у Британії, але лише у порівнянні: 35% британців заявили, що США є надійним союзником, а 39% вважають їх ненадійними.

Більшість у Франції та Німеччині заявили, що не вірять, що вороги боятимуться напасти на них через їхні відносини з США.

Опитування також показує, що дедалі більша частка респондентів в країнах не вважає, що США поділяють їхні цінності або захищають демократію, що є давнім американським принципом.

Погіршення ставлення пов’язують із політикою президента Дональда Трампа та низкою дипломатичних конфліктів - від торговельних суперечок до заяв про можливу анексію Гренландії. 

у рудого є лише один надійний союзник - його друг *****
12.02.2026 11:27 Відповісти
як можна довіряти президенту країни, який ставить своїх вояків раком перед ******?
12.02.2026 11:30 Відповісти
Обрання Тромба президентом США запустило процес поступової ізоляції і деградації з наступним розпадом цієї федеративної держави.
12.02.2026 11:31 Відповісти
Не лише довіру - союзників вттрачають. Без довіри союзників нема.
12.02.2026 11:31 Відповісти
12.02.2026 11:31 Відповісти
В Европа сама дуже захищає демократію? Лицеміри і ліваки....
12.02.2026 12:15 Відповісти
США це тепер американська держава на кшталт Бразілії, тільки територія трошки більше.
12.02.2026 12:18 Відповісти
Ні. США це і далі наддержава.
12.02.2026 12:40 Відповісти
мені жаль за зраджену довіру, 77 мільйонів вдруге проголосували за друга Х-уйла,
після Тампона голосуватимуть за когось іншого, якщо нарцис брутально не узурпує владу, вже майже це зробив,цікаво,
але ж колишня довіра вже ніколи не повернеться, мая, принаймні, ніколи, чомусь для штатівців, і їх урядів, завжди буо надважливим збереження кацапської недоімперії, повернення довіри України точно ніколи не буде, а після погроз рудого 3,14-ра на адресу Європи - її також
12.02.2026 12:31 Відповісти
Это представитель Московиц - самый большой тролль в Конгрессе - на сегодняшних слушаниях в юридическом комитете.

- Имя Трампа в файлах Эпштейна появляется больше раз чем имя Бога в книге про Бога (кстати, это Библия Трампа, который заменил короля Якова).

Имя Трампа появляется в файлах Эпштейна чаще чем имя Гарри Поттера появляется в семи книгах про Гарри Поттера.
12.02.2026 14:55 Відповісти
 
 