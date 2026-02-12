РУС
США теряют доверие союзников в Европе и Канаде, - Politico

США теряют доверие союзников в Европе и Канаде

В Германии, Франции, Великобритании и Канаде все больше граждан не считают США надежным союзником и сомневаются, что Соединенные Штаты защищают демократию или разделяют их ценности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Подробности

Подробности

Исследование, проведенное лондонской социологической компанией, показало, что во всех странах, где проводился опрос, гораздо больше людей, охарактеризовавших США как ненадежного союзника, чем надежного.

В частности, такой ответ дали половина опрошенных в Германии и Канаде. Во Франции доля людей, назвавших США ненадежными, также вдвое превысила долю тех, кто назвал их надежными.

Наибольший авторитет США имели в Великобритании, но только в сравнении: 35% британцев заявили, что США являются надежным союзником, а 39% считают их ненадежными.

Большинство во Франции и Германии заявили, что не верят, что враги будут бояться напасть на них из-за их отношений с США.

Опрос также показывает, что все больше респондентов в странах не считают, что США разделяют их ценности или защищают демократию, что является давним американским принципом.

Ухудшение отношения связывают с политикой президента Дональда Трампа и рядом дипломатических конфликтов - от торговых споров до заявлений о возможной аннексии Гренландии. 

Автор: 

у рудого є лише один надійний союзник - його друг *****
12.02.2026 11:27 Ответить
як можна довіряти президенту країни, який ставить своїх вояків раком перед ******?
12.02.2026 11:30 Ответить
Обрання Тромба президентом США запустило процес поступової ізоляції і деградації з наступним розпадом цієї федеративної держави.
12.02.2026 11:31 Ответить
Не лише довіру - союзників вттрачають. Без довіри союзників нема.
12.02.2026 11:31 Ответить
В Европа сама дуже захищає демократію? Лицеміри і ліваки....
12.02.2026 12:15 Ответить
США це тепер американська держава на кшталт Бразілії, тільки територія трошки більше.
12.02.2026 12:18 Ответить
Ні. США це і далі наддержава.
12.02.2026 12:40 Ответить
мені жаль за зраджену довіру, 77 мільйонів вдруге проголосували за друга Х-уйла,
після Тампона голосуватимуть за когось іншого, якщо нарцис брутально не узурпує владу, вже майже це зробив,цікаво,
але ж колишня довіра вже ніколи не повернеться, мая, принаймні, ніколи, чомусь для штатівців, і їх урядів, завжди буо надважливим збереження кацапської недоімперії, повернення довіри України точно ніколи не буде, а після погроз рудого 3,14-ра на адресу Європи - її також
12.02.2026 12:31 Ответить
Это представитель Московиц - самый большой тролль в Конгрессе - на сегодняшних слушаниях в юридическом комитете.

- Имя Трампа в файлах Эпштейна появляется больше раз чем имя Бога в книге про Бога (кстати, это Библия Трампа, который заменил короля Якова).

Имя Трампа появляется в файлах Эпштейна чаще чем имя Гарри Поттера появляется в семи книгах про Гарри Поттера.
12.02.2026 14:55 Ответить
 
 