США теряют доверие союзников в Европе и Канаде, - Politico
В Германии, Франции, Великобритании и Канаде все больше граждан не считают США надежным союзником и сомневаются, что Соединенные Штаты защищают демократию или разделяют их ценности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Подробности
Исследование, проведенное лондонской социологической компанией, показало, что во всех странах, где проводился опрос, гораздо больше людей, охарактеризовавших США как ненадежного союзника, чем надежного.
В частности, такой ответ дали половина опрошенных в Германии и Канаде. Во Франции доля людей, назвавших США ненадежными, также вдвое превысила долю тех, кто назвал их надежными.
Наибольший авторитет США имели в Великобритании, но только в сравнении: 35% британцев заявили, что США являются надежным союзником, а 39% считают их ненадежными.
Большинство во Франции и Германии заявили, что не верят, что враги будут бояться напасть на них из-за их отношений с США.
Опрос также показывает, что все больше респондентов в странах не считают, что США разделяют их ценности или защищают демократию, что является давним американским принципом.
Ухудшение отношения связывают с политикой президента Дональда Трампа и рядом дипломатических конфликтов - от торговых споров до заявлений о возможной аннексии Гренландии.
