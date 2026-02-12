Миссия НАТО "Арктический страж" стала ответом на обеспокоенность США по поводу безопасности региона, - министр обороны Эстонии Певкур

Создание в НАТО военной миссии "Арктический страж" (Arctic Sentry) стало необходимым ответом на американские ожидания.

По его словам, запуск нового формата в Арктике является позитивным шагом и реакцией на публичные опасения США по поводу безопасности региона.

"Что касается "Арктического стража" - нужно четко осознать, что когда один из союзников считает, что другие союзники должны способствовать безопасности определенного региона, то мы должны это делать. Поэтому и Эстония также заявила, что мы готовы способствовать безопасности Арктики", - пояснил он.

"Для нас важно подтвердить и заверить наших американских коллег и друзей, что если они чувствуют угрозу, то мы с ними", - добавил Певкур.

Певкур также подчеркнул, что союзники и раньше поддерживали США.

"Так было всегда, даже после 11 сентября (террористических атак на США в 2001 году, - ред.), и многие эстонские военные погибли во время этих миссий (начатых после этого по требованию США). Для нас важно быть вместе", - заявил он.

В то же время эстонский министр подчеркнул, что новая миссия не должна отвлекать Альянс от других приоритетов.

"Я очень рад, что вчера ее официально запустили. Но мы также должны понимать, что это не отвлекает внимание от Украины и от восточного фланга", - сказал он.

Что предшествовало?

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич поручил начать конкретное военное планирование миссии "Арктический страж".

НАТО рассматривало возможность запуска военной миссии Arctic Sentry в Арктике, в частности на Гренландии, для усиления роли Альянса в регионе и снижения напряженности между США и европейскими союзниками.

11 февраля НАТО начало военную миссию Arctic Sentry ("Арктический страж") для усиления присутствия альянса в Арктике.

