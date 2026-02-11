НАТО поддерживает любые инициативы для более быстрого завершения войны РФ, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поддерживает все инициативы, которые могут способствовать более быстрому завершению войны России против Украины, включая возможные дипломатические контакты с Москвой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Отвечая на вопрос о возможном возобновлении диалога европейских стран с РФ, Рютте отметил, что не считает нужным давать советы союзникам, однако подчеркнул открытость к дипломатическим усилиям.

"Я думаю, что, конечно, каждый союзник открыт и может делать то, что делают французы. И я знаю, что они тесно координируют это с другими союзниками, с США, с европейскими союзниками. Есть полная прозрачность в том, что они делают. И я бы поощрял любую инициативу, которая поможет быстрее положить конец этой ужасной войне", - сказал Рютте.

Генсек также подчеркнул, что союзники координируют свои действия между собой и с США, обеспечивая прозрачность контактов. По его словам, определяющую роль в нынешних дипломатических усилиях играет Вашингтон.

"Мы все согласны, что лидерство США здесь является ключевым. Именно американский президент сдвинул ситуацию с мертвой точки. Но я думаю, что любую инициативу, которая поможет положить конец этой войне и сделать это быстрее, следует поддерживать", - заявил он.

