НАТО підтримує будь-які ініціативи для швидшого завершення війни РФ, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що підтримує всі ініціативи, які можуть сприяти швидшому завершенню війни Росії проти України, включно з можливими дипломатичними контактами з Москвою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Відповідаючи на запитання щодо можливого відновлення діалогу європейських країн із РФ, Рютте зазначив, що не вважає за потрібне давати поради союзникам, однак підкреслив відкритість до дипломатичних зусиль.

"Я думаю, що, звісно, кожен союзник відкритий і може робити те, що роблять французи. І я знаю, що вони тісно координують це з іншими союзниками, зі США, з європейськими союзниками. Є повна прозорість щодо того, що вони роблять. І я б заохочував будь-яку ініціативу, яка допоможе швидше покласти край цій жахливій війні", - сказав Рютте.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку повномасштабної війни 99% військової допомоги Україні надали союзники НАТО, - Рютте

Генсек також наголосив, що союзники координують свої дії між собою та зі США, забезпечуючи прозорість контактів. За його словами, визначальну роль у нинішніх дипломатичних зусиллях відіграє Вашингтон.

"Ми всі погоджуємося, що лідерство США тут є ключовим. Саме американський президент зрушив ситуацію з мертвої точки. Але я думаю, що будь-яку ініціативу, яка допоможе покласти край цій війні і зробити це швидше, слід підтримувати", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не встановлюють дедлайнів завершення війни Росії проти України, - Вітакер