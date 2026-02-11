УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9103 відвідувача онлайн
Новини Припинення вогню між Україною та РФ
563 7

НАТО підтримує будь-які ініціативи для швидшого завершення війни РФ, - Рютте

генсек НАТО Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що підтримує всі ініціативи, які можуть сприяти швидшому завершенню війни Росії проти України, включно з можливими дипломатичними контактами з Москвою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Відповідаючи на запитання щодо можливого відновлення діалогу європейських країн із РФ, Рютте зазначив, що не вважає за потрібне давати поради союзникам, однак підкреслив відкритість до дипломатичних зусиль.

"Я думаю, що, звісно, кожен союзник відкритий і може робити те, що роблять французи. І я знаю, що вони тісно координують це з іншими союзниками, зі США, з європейськими союзниками. Є повна прозорість щодо того, що вони роблять. І я б заохочував будь-яку ініціативу, яка допоможе швидше покласти край цій жахливій війні", - сказав Рютте.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку повномасштабної війни 99% військової допомоги Україні надали союзники НАТО, - Рютте

Генсек також наголосив, що союзники координують свої дії між собою та зі США, забезпечуючи прозорість контактів. За його словами, визначальну роль у нинішніх дипломатичних зусиллях відіграє Вашингтон.

"Ми всі погоджуємося, що лідерство США тут є ключовим. Саме американський президент зрушив ситуацію з мертвої точки. Але я думаю, що будь-яку ініціативу, яка допоможе покласти край цій війні і зробити це швидше, слід підтримувати", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не встановлюють дедлайнів завершення війни Росії проти України, - Вітакер

Автор: 

НАТО (7166) Рютте Марк (687) війна в Україні (8341)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...і тихо захихотів, відвернувшись в сторону.
показати весь коментар
11.02.2026 17:24 Відповісти
Наприклад, які?
показати весь коментар
11.02.2026 17:29 Відповісти
"НАТО підтримує будь-які ініціативи для швидшого завершення війни РФ, - Рютте" ... невже ядерний удар по всім містам мільйонникам і півмільйонникам кацапщини? ... Якщо так то - КРУТО РЮТТЕ
показати весь коментар
11.02.2026 17:41 Відповісти
"...Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що підтримує всі ініціативи, які можуть сприяти швидшому завершенню війни Росії проти України, включно з можливими дипломатичними контактами з Москвою та виконанням Україною всіх "хатєлок" кремля" Джерело: https://censor.net/ua/n3600080
показати весь коментар
11.02.2026 17:47 Відповісти
Зрозуміло що так((паперова організація(воявати в тіні американців десь Афганістані тільки й здатні((
показати весь коментар
11.02.2026 18:34 Відповісти
Найдієвіша ініціатива для реально швидкого завершення війни це фізичне знищення путлера разом з його найближчим оточенням. Буде прекрасно, якщо НАТО цю ініціативу не лише декларативно підтримає, а ще й долучиться до її практичної реалізації.
показати весь коментар
11.02.2026 18:41 Відповісти
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що підтримує всі ініціативи, які можуть сприяти швидшому завершенню війни Росії проти України, включно з можливими дипломатичними контактами з Москвою. ,ТА ОКУПАЦІЄЮ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ НА УМОВАХ РАШИСТСЬКОГО ЗЛОЧИНЯ КУЙЛА...
показати весь коментар
11.02.2026 19:41 Відповісти
 
 