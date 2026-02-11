Від початку повномасштабної війни 99% військової допомоги Україні надали союзники НАТО, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що взаємодія Альянсу з Україною триває активно та відбувається паралельно в кількох форматах - від військової допомоги до політичної координації.

Рютте згадав свій нещодавній візит в Україну, який відбувся під час чергового масованого обстрілу. "Україна і український народ знову доводять, що їх не зламати. Проте Україна не змогла б самотужки вести цю боротьбу", - наголосив генсек, запевнивши, що союзники продовжать підтримку.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення "99% військової підтримки Україні надійшло від союзників і партнерів НАТО".

Він зазначив, що Альянс посилює координацію через командування у Вісбадені та бере участь у постачанні допомоги. Крім того, НАТО забезпечує навчання українських військових через центр у Бидгощі, підтримує політичну взаємодію в межах Ради Україна-НАТО та реалізує Комплексний пакет допомоги.

"Також наша ініціатива PURL продовжує постачати Україні життєво необхідне американське обладнання за рахунок фінансування, наданого союзниками та партнерами. Це щодня рятує життя в Україні", - додав Рютте.

