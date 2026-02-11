С начала полномасштабной войны 99% военной помощи Украине предоставили союзники НАТО, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что взаимодействие Альянса с Украиной продолжается активно и происходит параллельно в нескольких форматах - от военной помощи до политической координации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Рютте вспомнил свой недавний визит в Украину, который состоялся во время очередного массированного обстрела. "Украина и украинский народ снова доказывают, что их не сломить. Однако Украина не смогла бы самостоятельно вести эту борьбу", - подчеркнул генсек, заверив, что союзники продолжат поддержку.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения "99% военной поддержки Украине поступило от союзников и партнеров НАТО".

Он отметил, что Альянс усиливает координацию через командование в Висбадене и участвует в поставках помощи. Кроме того, НАТО обеспечивает обучение украинских военных через центр в Быдгоще, поддерживает политическое взаимодействие в рамках Совета Украина-НАТО и реализует Комплексный пакет помощи.

"Также наша инициатива PURL продолжает поставлять Украине жизненно необходимое американское оборудование за счет финансирования, предоставленного союзниками и партнерами. Это ежедневно спасает жизни в Украине", - добавил Рютте.

