Рютте во время визита в Украину посетил Черниговщину. ФОТОрепортаж
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил Черниговскую область в рамках своего визита в Украину.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
По словам Рютте, поездка состоялась вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и начальником Черниговской областной военной администрации Вячеславом Чаусом. Во время визита жители региона рассказали делегации о том, как выживают в условиях полномасштабной войны.
Генсек НАТО отметил, что увидел подвал школы в селе Ягодное, где в 2022 году российские военные в течение месяца удерживали местных жителей. Также он посетил "Пункт несокрушимости", который функционирует как центр устойчивости и помогает обеспечивать людей необходимым во время отключений электроэнергии.
Кроме того, Рютте сообщил, что ознакомился с тем, как Вооруженные силы Украины противодействуют российским дронам, а также встретился со студентами университета, которые, по его словам, решительно настроены внести свой вклад в мирное и процветающее будущее Украины.
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