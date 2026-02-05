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Рютте во время визита в Украину посетил Черниговщину. ФОТОрепортаж

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил Черниговскую область в рамках своего визита в Украину.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

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Рютте посетил Черниговскую область
Фото: Mark Rutte

По словам Рютте, поездка состоялась вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и начальником Черниговской областной военной администрации Вячеславом Чаусом. Во время визита жители региона рассказали делегации о том, как выживают в условиях полномасштабной войны.

Генсек НАТО отметил, что увидел подвал школы в селе Ягодное, где в 2022 году российские военные в течение месяца удерживали местных жителей. Также он посетил "Пункт несокрушимости", который функционирует как центр устойчивости и помогает обеспечивать людей необходимым во время отключений электроэнергии.

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Рютте
Фото: Марк Рютте

Рютте
Фото: Марк Рютте

Кроме того, Рютте сообщил, что ознакомился с тем, как Вооруженные силы Украины противодействуют российским дронам, а также встретился со студентами университета, которые, по его словам, решительно настроены внести свой вклад в мирное и процветающее будущее Украины.

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Автор: 

Рютте Марк (702) Черниговская область (1715)
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