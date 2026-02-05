Рютте під час візиту в Україну відвідав Чернігівщину. ФОТОрепортаж

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав Чернігівську область у межах свого візиту до України.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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За словами Рютте, поїздка відбулася разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та начальником Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеславом Чаусом. Під час візиту мешканці регіону розповіли делегації про те, як виживають в умовах повномасштабної війни.

Генсек НАТО зазначив, що побачив підвал школи в селі Ягідне, де у 2022 році російські військові протягом місяця утримували місцевих жителів. Також він відвідав "Пункт незламності", який функціонує як центр стійкості та допомагає забезпечувати людей необхідним під час відключень електроенергії.

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Крім того, Рютте повідомив, що ознайомився з тим, як Збройні сили України протидіють російським дронам, а також зустрівся зі студентами університету, які, за його словами, рішуче налаштовані зробити внесок у мирне й процвітаюче майбутнє України.

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