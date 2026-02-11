РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8002 посетителя онлайн
Новости Присутствие РФ в Арктике
605 4

В НАТО начали военную миссию для усиления обороны Арктики

НАТО

НАТО начал военную миссию Arctic Sentry ("Арктический страж") для усиления присутствия альянса в Арктике

Об этом сообщила пресс-служба НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Arctic Sentry будет координировать растущее военное присутствие европейских союзников, включая учения, такие как датская операция "Арктическая выносливость в Гренландии".

"Миссия подчеркивает обязательства Альянса защищать своих членов и поддерживать стабильность в одном из стратегически важнейших и экологически сложнейших регионов мира", - заявил Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В НАТО дефицит ракет Patriot в ВСУ объяснили логистикой, а не задержками финансирования

Планирование миссии началось после переговоров президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Давосе в январе на фоне кризиса вокруг Гренландии. Трамп настаивал на контроле над островом, что побудило Альянс активизировать меры по усилению безопасности Арктики.

Рютте и Трамп договорились, что НАТО будет играть ключевую роль в защите Арктики, а Дания, США и Гренландия проведут дальнейшие переговоры о статусе острова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания удвоит военное присутствие в Норвегии из-за угрозы РФ в Арктике, - BBC

Что предшествовало?

  • Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич поручил начать конкретное военное планирование миссии "Арктический страж".
  • НАТО рассматривало возможность запуска военной миссии Arctic Sentry в Арктике, в частности на Гренландии, для усиления роли Альянса в регионе и снижения напряженности между США и европейскими союзниками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Программа PURL: глава миссии при НАТО Гетьманчук назвала 6 стран, которые больше всего помогли закупать оружие для Украины

Автор: 

Арктика (90) НАТО (10680)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
арктичному трилистнику ***** приготуватися?

показать весь комментарий
11.02.2026 15:24 Ответить
кацапи у арктиці вже стовпи позабивали

показать весь комментарий
11.02.2026 15:35 Ответить
а оце кацапи у 2007 встановили на морському дні Північного полюсу свій сцяний аквафреш

показать весь комментарий
11.02.2026 15:37 Ответить
11 років йде найкривавіша ******* війна в Європі, а ті вирішили від пінгвінів захиститись. Ппц імпотенти всраті
показать весь комментарий
11.02.2026 17:06 Ответить
 
 