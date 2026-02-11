В НАТО начали военную миссию для усиления обороны Арктики

НАТО начал военную миссию Arctic Sentry ("Арктический страж") для усиления присутствия альянса в Арктике.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Arctic Sentry будет координировать растущее военное присутствие европейских союзников, включая учения, такие как датская операция "Арктическая выносливость в Гренландии".

"Миссия подчеркивает обязательства Альянса защищать своих членов и поддерживать стабильность в одном из стратегически важнейших и экологически сложнейших регионов мира", - заявил Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Планирование миссии началось после переговоров президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Давосе в январе на фоне кризиса вокруг Гренландии. Трамп настаивал на контроле над островом, что побудило Альянс активизировать меры по усилению безопасности Арктики.

Рютте и Трамп договорились, что НАТО будет играть ключевую роль в защите Арктики, а Дания, США и Гренландия проведут дальнейшие переговоры о статусе острова.

Что предшествовало?

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич поручил начать конкретное военное планирование миссии "Арктический страж".

НАТО рассматривало возможность запуска военной миссии Arctic Sentry в Арктике, в частности на Гренландии, для усиления роли Альянса в регионе и снижения напряженности между США и европейскими союзниками.

