У НАТО розпочали військову місію для посилення оборони Арктики

НАТО розпочало військову місію Arctic Sentry ("Арктичний вартовий") для посилення присутності альянсу в Арктиці.

Про це повідомила пресслужба НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Arctic Sentry координуватиме зростаючу військову присутність європейських союзників, включно з навчаннями, такими як данська операція "Арктична витривалість у Гренландії".

"Місія підкреслює зобов’язання Альянсу захищати своїх членів та підтримувати стабільність в одному зі стратегічно найважливіших та екологічно найскладніших регіонів світу", - заявив Верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У НАТО дефіцит ракет Patriot у ЗСУ пояснили логістикою, а не затримками фінансування

Планування місії розпочалося після переговорів президента США Дональда Трампа та генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Давосі у січні на тлі кризи довкола Гренландії. Трамп наполягав на контролі над островом, що спонукало Альянс активізувати заходи щодо посилення безпеки Арктики.

Рютте та Трамп домовилися, що НАТО відіграватиме ключову роль у захисті Арктики, тоді як Данія, США та Гренландія проведуть подальші переговори щодо статусу острова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія подвоїть військову присутність у Норвегії через загрозу РФ в Арктиці, - BBC

Що передувало?

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич доручив розпочати конкретне військове планування місії "Арктичний вартовий".

НАТО розглядало можливість запуску військової місії Arctic Sentry в Арктиці, зокрема на Гренландії, для посилення ролі Альянсу в регіоні та зниження напруженості між США й європейськими союзниками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Програма PURL: голова місії при НАТО Гетьманчук назвала 6 країн, які найбільше допомогли закупляти зброю для України