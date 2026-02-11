У НАТО розпочали військову місію для посилення оборони Арктики
НАТО розпочало військову місію Arctic Sentry ("Арктичний вартовий") для посилення присутності альянсу в Арктиці.
Про це повідомила пресслужба НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Arctic Sentry координуватиме зростаючу військову присутність європейських союзників, включно з навчаннями, такими як данська операція "Арктична витривалість у Гренландії".
"Місія підкреслює зобов’язання Альянсу захищати своїх членів та підтримувати стабільність в одному зі стратегічно найважливіших та екологічно найскладніших регіонів світу", - заявив Верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич.
Планування місії розпочалося після переговорів президента США Дональда Трампа та генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Давосі у січні на тлі кризи довкола Гренландії. Трамп наполягав на контролі над островом, що спонукало Альянс активізувати заходи щодо посилення безпеки Арктики.
Рютте та Трамп домовилися, що НАТО відіграватиме ключову роль у захисті Арктики, тоді як Данія, США та Гренландія проведуть подальші переговори щодо статусу острова.
Що передувало?
- Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич доручив розпочати конкретне військове планування місії "Арктичний вартовий".
- НАТО розглядало можливість запуску військової місії Arctic Sentry в Арктиці, зокрема на Гренландії, для посилення ролі Альянсу в регіоні та зниження напруженості між США й європейськими союзниками.
