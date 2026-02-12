Місія НАТО "Арктичний вартовий" стала відповіддю на занепокоєння США щодо безпеки регіону, - міністр оборони Естонії Певкур

Створення у НАТО військової місії "Арктичний вартовий" (Arctic Sentry) стало необхідною відповіддю на американські очікування.

Про це заявив глава Міноборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, запуск нового формату в Арктиці є позитивним кроком і реакцією на публічні занепокоєння США щодо безпеки регіону.

"Щодо "Арктичного вартового" - треба чітко усвідомити, що коли один із союзників вважає, що інші союзники мають сприяти безпеці певного регіону, то ми маємо це робити. Тому і Естонія також заявила, що ми готові сприяти безпеці Арктики", - пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте: Європейські держави самостійно вирішують питання діалогу з РФ

"Для нас важливо підтвердити і запевнити наших американських колег і друзів, що якщо вони відчувають загрозу, то ми з ними", - додав Певкур.

Певкур також наголосив, що союзники і раніше підтримували США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО підтримує будь-які ініціативи для швидшого завершення війни РФ, - Рютте

"Так було завжди, навіть після 11 вересня (терористичних атак на США у 2001 році, - ред.), і багато естонських військових, загинули під час цих місій (розпочатих після цього на вимогу США). Для нас важливо бути разом", - заявив він.

Водночас естонський міністр підкреслив, що нова місія не має відволікати Альянс від інших пріоритетів.

"Я дуже радий, що вчора її офіційно запустили. Але ми також маємо розуміти, що це не відволікає увагу від України та від східного фланг", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чеська "снарядна ініціатива" для України зіткнулася з нестачею фінансування, - Reuters

Що передувало?

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич доручив розпочати конкретне військове планування місії "Арктичний вартовий".

НАТО розглядало можливість запуску військової місії Arctic Sentry в Арктиці, зокрема на Гренландії, для посилення ролі Альянсу в регіоні та зниження напруженості між США й європейськими союзниками.

11 лютого НАТО розпочало військову місію Arctic Sentry ("Арктичний вартовий") для посилення присутності альянсу в Арктиці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку повномасштабної війни 99% військової допомоги Україні надали союзники НАТО, - Рютте