Германию покинули почти полмиллиона беженцев из Украины

С 2022 года Германию покинули более 471 тысячи человек, прибывших из Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел ФРГ на запрос DW. Данные приведены по состоянию на 31 января 2026 года.

В немецком ведомстве уточнили, что по состоянию на 7 февраля 2026 года в реестре иностранцев зафиксировано 1,157 миллиона человек. Все они въехали в страну после 24 февраля 2022 года из-за войны и получили временную защиту.

Более миллиона украинцев имеют временную защиту

Среди зарегистрированных около 484 тысяч мужчин и 672 тысячи женщин. Из общего количества примерно 305 тысяч составляют несовершеннолетние.

Отдельно указано, что 85 266 человек — это мужчины в возрасте от 18 до 26 лет.

"На основе имеющихся данных невозможно сделать надежные прогнозы или конкретные ожидания правительства Германии", — отметили в МВД ФРГ.

В то же время более 471 тысячи человек, ранее прибывших из Украины, уже выехали из Германии.

В Берлине не прогнозируют уменьшение потока беженцев

В министерстве отметили, что не имеют отдельной статистики за январь 2026 года. Украинцы могут въезжать без визы и находиться до 90 дней.

Также в ведомстве не ожидают существенного сокращения количества беженцев в ближайшее время. Причиной называют продолжающиеся боевые действия и постоянные российские атаки.

По состоянию на конец 2025 года в ЕС временную защиту имели 4,35 миллиона украинцев. Только за декабрь ее оформили около 24,6 тысячи человек.

