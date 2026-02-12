РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7155 посетителей онлайн
Новости беженцы в Германии
9 323 32

Германию покинули почти полмиллиона беженцев из Украины

Беженцы в Германии

С 2022 года Германию покинули более 471 тысячи человек, прибывших из Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел ФРГ на запрос DW. Данные приведены по состоянию на 31 января 2026 года.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В немецком ведомстве уточнили, что по состоянию на 7 февраля 2026 года в реестре иностранцев зафиксировано 1,157 миллиона человек. Все они въехали в страну после 24 февраля 2022 года из-за войны и получили временную защиту.

Читайте также: Германия предоставит Украине 5 ракет для систем Patriot, если партнеры соберут 30, - Писториус

Более миллиона украинцев имеют временную защиту

Среди зарегистрированных около 484 тысяч мужчин и 672 тысячи женщин. Из общего количества примерно 305 тысяч составляют несовершеннолетние.

Отдельно указано, что 85 266 человек — это мужчины в возрасте от 18 до 26 лет.

"На основе имеющихся данных невозможно сделать надежные прогнозы или конкретные ожидания правительства Германии", — отметили в МВД ФРГ.

В то же время более 471 тысячи человек, ранее прибывших из Украины, уже выехали из Германии.

Читайте также: США теряют доверие союзников в Европе и Канаде, - Politico

В Берлине не прогнозируют уменьшение потока беженцев

В министерстве отметили, что не имеют отдельной статистики за январь 2026 года. Украинцы могут въезжать без визы и находиться до 90 дней.

Также в ведомстве не ожидают существенного сокращения количества беженцев в ближайшее время. Причиной называют продолжающиеся боевые действия и постоянные российские атаки.

По состоянию на конец 2025 года в ЕС временную защиту имели 4,35 миллиона украинцев. Только за декабрь ее оформили около 24,6 тысячи человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европе выросло количество украинцев с временной защитой: куда едут чаще всего? ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беженцы (1752) Германия (7544) украинцы (3972) переселенцы (542)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Чоловіки поїхали формувати батальйон "Монако"? На захист...
показать весь комментарий
12.02.2026 21:55 Ответить
+6
в Німеччину, Францію, Британію, Бельгією, Швецією та інше... навіть з доплатою не поїхав би! кількість "маслінів з рубероїдами" зашкалює, ввжайте мене расистом!
показать весь комментарий
12.02.2026 22:52 Ответить
+5
да ти що?
1. я радий що ти виїхав.
2. і ось це - новина дня: новим членам родини німців або німкеням не дають громадянство Німеччини.
Виїхали з країни мрій зеленського в основному молодь. Німеччина, як Польша і люба країна ЄС, тільки і молиться, щоб біженці з України стали їх громадянами. Азіати і негри часом німкень не ґвалтують? Чи ґвалтують тільки систему соціалки і медстрахування? Демографія осіб європейської наружности у Німеччині не страждає?
показать весь комментарий
13.02.2026 01:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чоловіки поїхали формувати батальйон "Монако"? На захист...
показать весь комментарий
12.02.2026 21:55 Ответить
Нема про щось писати, то галіматью краще?
Тут так написано, що незрозуміло про що йде мова. Намішали і захист і 90 днів..
показать весь комментарий
12.02.2026 22:07 Ответить
можливо просто виплати зменшили в цьому році або мову не вивчили і на роботу не змогли влаштуватися....
показать весь комментарий
12.02.2026 22:09 Ответить
Читай статтю. Там намішані і біженці і ті, хто заїзджав у Німеччину на 90 днів. НЕМОЖЛИВО зрозуміти про що йде мова.
показать весь комментарий
12.02.2026 22:14 Ответить
у відповіді Міністерства внутрішніх справ ФРН на запит можна стільки написати, що сам чорт не розбереться....
Дивно, що це не МЗС України доносить інфу, а джерело...
Не той акцент був би!
показать весь комментарий
12.02.2026 22:18 Ответить
Скоріш за все не виїхали, а отримали громадянство
показать весь комментарий
12.02.2026 22:15 Ответить
Чиє громадянство?
показать весь комментарий
12.02.2026 22:36 Ответить
Та що ж таке коється на Цензорі? Прямо якийсь наплив альтернативно обдарованих. за дві доби. Це радує. Бери олівець і записуй:
1. Контроля перетину кордонів між країнами ЄС немає. Біженець може бути зареєстрований у Німеччині, а мешкати у Парижі.
2. У Німеччині одна із найбільших грошових допомога біженцям у ЄС.
3. Для позбавлення статусу біженця потрібно виїхати з ЄС або стати громадянином ЄС. Повертаються до України, в країну мрій зеленського, тільки *******.
показать весь комментарий
12.02.2026 23:14 Ответить
да ти що?
1. я радий що ти виїхав.
2. і ось це - новина дня: новим членам родини німців або німкеням не дають громадянство Німеччини.
Виїхали з країни мрій зеленського в основному молодь. Німеччина, як Польша і люба країна ЄС, тільки і молиться, щоб біженці з України стали їх громадянами. Азіати і негри часом німкень не ґвалтують? Чи ґвалтують тільки систему соціалки і медстрахування? Демографія осіб європейської наружности у Німеччині не страждає?
показать весь комментарий
13.02.2026 01:44 Ответить
работать без знания немецкого ? Ты точно из Германии внучатый внук томбовскиъ волков
показать весь комментарий
13.02.2026 10:30 Ответить
Я уж на свинособачем, извините.
Итак, подведем итог:
1. Потомок выехавших.
2. Золотой еталон мышления сАветских емигрантов и их потомков: я выехал на социалку в Германию, (любую страну ЕС), родился там, а все кто после меня - ********, наркоманы, алкоголики и дармоеды. Паразиты, спиногрызы и лентяи и т.д. грабят мою любимую Германию.
==========
А вот вопрос дня. Даже три. В Германии разрешено детям с 14 лет пить пиво. А в Украине с 18 минимум. Кто спаивает украинских детей в Германии? И второй вопрос. Детишки наркоту с собой привезли? Или немцы продают наркоту детям? Про разврат. Государственная политика Германии в отношении порно. Как же так?
показать весь комментарий
13.02.2026 12:53 Ответить
а ти приїхав "лутший"?
показать весь комментарий
13.02.2026 01:53 Ответить
Ну!!! Ну!... А де "Я є справжній арієць! А ви унтерменші! Зітць хайль!" Чому не пишеш, Тобі же хочеться, поміж рядків видно.
показать весь комментарий
13.02.2026 12:57 Ответить
Я тот, кто ваше отребье содержит, родился и вырос в нормальной немецкой семье, честных рабочих.
==========
А ось це моє улюблене, виводити на чисту воду різноманітних бовдурів з ознаками корони на макитрі. Ти нікого не утримуєш, бо ти звичайний бюрократичний гробак Jugendamt, який існує завдяки існування державної політики у відношенні дітлахів. Ти глист у спільноті Німеччини, бо ти нічого не створюєш, а отримуєш гроші з податків німців-роботяг і емігрантів-роботяг.
показать весь комментарий
13.02.2026 13:08 Ответить
дихай глибше, москальська свинособака, яка мешкає у ЄС. Зігувати перед дзеркалом не забувай, глист Німеччини.
показать весь комментарий
14.02.2026 08:52 Ответить
чмошник, араби з негритосами мабуть всі "доктора та інженери"?
показать весь комментарий
13.02.2026 06:55 Ответить
в Німеччину, Францію, Британію, Бельгією, Швецією та інше... навіть з доплатою не поїхав би! кількість "маслінів з рубероїдами" зашкалює, ввжайте мене расистом!
показать весь комментарий
12.02.2026 22:52 Ответить
Будуть лікувати уроками толерантності.
показать весь комментарий
12.02.2026 22:58 Ответить
 
 