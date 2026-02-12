Германию покинули почти полмиллиона беженцев из Украины
С 2022 года Германию покинули более 471 тысячи человек, прибывших из Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел ФРГ на запрос DW. Данные приведены по состоянию на 31 января 2026 года.
В немецком ведомстве уточнили, что по состоянию на 7 февраля 2026 года в реестре иностранцев зафиксировано 1,157 миллиона человек. Все они въехали в страну после 24 февраля 2022 года из-за войны и получили временную защиту.
Более миллиона украинцев имеют временную защиту
Среди зарегистрированных около 484 тысяч мужчин и 672 тысячи женщин. Из общего количества примерно 305 тысяч составляют несовершеннолетние.
Отдельно указано, что 85 266 человек — это мужчины в возрасте от 18 до 26 лет.
"На основе имеющихся данных невозможно сделать надежные прогнозы или конкретные ожидания правительства Германии", — отметили в МВД ФРГ.
В то же время более 471 тысячи человек, ранее прибывших из Украины, уже выехали из Германии.
В Берлине не прогнозируют уменьшение потока беженцев
В министерстве отметили, что не имеют отдельной статистики за январь 2026 года. Украинцы могут въезжать без визы и находиться до 90 дней.
Также в ведомстве не ожидают существенного сокращения количества беженцев в ближайшее время. Причиной называют продолжающиеся боевые действия и постоянные российские атаки.
По состоянию на конец 2025 года в ЕС временную защиту имели 4,35 миллиона украинцев. Только за декабрь ее оформили около 24,6 тысячи человек.
- Ранее сообщалось, что украинцы в Чехии смогут снова подать на специальный статус.
Тут так написано, що незрозуміло про що йде мова. Намішали і захист і 90 днів..
Дивно, що це не МЗС України доносить інфу, а джерело...
Не той акцент був би!
1. Контроля перетину кордонів між країнами ЄС немає. Біженець може бути зареєстрований у Німеччині, а мешкати у Парижі.
2. У Німеччині одна із найбільших грошових допомога біженцям у ЄС.
3. Для позбавлення статусу біженця потрібно виїхати з ЄС або стати громадянином ЄС. Повертаються до України, в країну мрій зеленського, тільки *******.
1. я радий що ти виїхав.
2. і ось це - новина дня: новим членам родини німців або німкеням не дають громадянство Німеччини.
Виїхали з країни мрій зеленського в основному молодь. Німеччина, як Польша і люба країна ЄС, тільки і молиться, щоб біженці з України стали їх громадянами. Азіати і негри часом німкень не ґвалтують? Чи ґвалтують тільки систему соціалки і медстрахування? Демографія осіб європейської наружности у Німеччині не страждає?
Итак, подведем итог:
1. Потомок выехавших.
2. Золотой еталон мышления сАветских емигрантов и их потомков: я выехал на социалку в Германию, (любую страну ЕС), родился там, а все кто после меня - ********, наркоманы, алкоголики и дармоеды. Паразиты, спиногрызы и лентяи и т.д. грабят мою любимую Германию.
==========
А вот вопрос дня. Даже три. В Германии разрешено детям с 14 лет пить пиво. А в Украине с 18 минимум. Кто спаивает украинских детей в Германии? И второй вопрос. Детишки наркоту с собой привезли? Или немцы продают наркоту детям? Про разврат. Государственная политика Германии в отношении порно. Как же так?
==========
А ось це моє улюблене, виводити на чисту воду різноманітних бовдурів з ознаками корони на макитрі. Ти нікого не утримуєш, бо ти звичайний бюрократичний гробак Jugendamt, який існує завдяки існування державної політики у відношенні дітлахів. Ти глист у спільноті Німеччини, бо ти нічого не створюєш, а отримуєш гроші з податків німців-роботяг і емігрантів-роботяг.